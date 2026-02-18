Así fue el mensaje de Shia LaBeouf tras salir de prisión

El actor enfrenta cargos por simple agresión durante el Mardi Gras en el French Quarter de Nueva Orleans (Joel C Ryan/Invision/AP)

Las primeras horas tras la salida de Shia LaBeouf de prisión estuvieron marcadas por un mensaje directo a sus seguidores.

El actor, de 39 años y conocido por su trayectoria desde la infancia en Disney, publicó en sus redes sociales: “Libérenme”, acompañado de una selfie sonriente, luciendo gafas y collares con los colores típicos del Mardi Gras.

La publicación, que rompió meses de silencio en la plataforma X, apareció tras su arresto en Nueva Orleans, donde fue acusado de dos cargos por simple agresión durante las festividades.

El incidente ocurrió en el bullicioso French Quarter y, según registros judiciales, el artista compareció ante un juez esa misma tarde.

LaBeouf, quien afronta problemas de sobriedad desde hace años, fue visto bebiendo cerveza al salir de prisión y unirse a la multitud.

Shia LaBeouf, tras su salida de prisión en Nueva Orleans, reaparece en redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores (X/@thecampaignbook)

Testigos y empleados de bares locales relataron episodios de comportamiento errático; algunos, citados por la prensa estadounidense, lo describieron como “ebrio” y sostuvieron que estuvo “aterrorizando la ciudad” durante varios días.

La información sobre el arresto coincidió con la revelación de la separación entre Shia LaBeouf y Mia Goth, pareja intermitente desde 2012.

Fuentes cercanas indicaron que la relación concluyó en 2025, aunque no está claro si formalizaron el divorcio.

El actor se trasladó recientemente a Luisiana para estar más cerca de su familia, mientras que Goth permaneció en Los Ángeles con su hija de tres años, Isabel.

La pareja, que se casó en Las Vegas en 2016, mantuvo su vida amorosa fuera del foco mediático y rara vez se refirieron uno al otro en entrevistas.

La separación de Shia LaBeouf y Mia Goth sale a la luz tras su detención, según fuentes cercanas a la pareja intermitente desde 2012 (The Image Direct/The Grosby Group)

La separación se conoció al mismo tiempo que circularon videos de LaBeouf siendo atendido por paramédicos tras la pelea en Nueva Orleans.

El silencio de los representantes de la estrella sobre la ruptura y el incidente incrementó la especulación sobre el trasfondo de ambos hechos.

El altercado que llevó a Shia LaBeouf a prisión ocurrió poco después de la medianoche, cuando fue escoltado fuera de un bar, según testigos citados por el portal de entretenimiento estadounidense TMZ.

El enfrentamiento, que derivó en la intervención de paramédicos, se produjo tras ese episodio.

La policía de Nueva Orleans confirmó los cargos de agresión, mientras que empleados de varios bares del barrio Uptown relataron a medios estadounidenses que el actor protagonizó conductas inusuales en los días previos.

Testigos relatan comportamientos erráticos de LaBeouf en diversos bares de Nueva Orleans antes de su arresto durante las festividades (X/@thecampaignbook)

Robert Skuse, portero del bar Ms Mae’s, afirmó que LaBeouf llegó “ebrio y algo beligerante”, intentando llamar la atención con preguntas como: “¿Sabes quién soy?”.

Kyle Catarouch, bartender en el mismo local, recordó que la estrella de cine insistía en pagar con tarjeta pese a la política de solo efectivo, a lo que ella respondió: “¿Por qué no vuelves a cavar hoyos?”, en referencia a una de sus películas más conocidas.

En otros bares, como el club Dos Jefes, testigos señalaron que daba instrucciones de actuación a desconocidos y resultaba “más ruidoso que todos”.

Por el contrario, Deb Shatz, copropietaria del bar 45 Tchoup, aseguró: “Sí, estuvo aquí y estaba totalmente tranquilo. Vino dos veces: el fin de semana anterior y el viernes”.

Algunos empleados describieron su comportamiento como problemático; uno de ellos llegó a afirmar que LaBeouf estuvo “aterrorizando la ciudad”.

La detención del artista suma un episodio más a su historial de incidentes legales, que incluye arrestos previos por desorden y demandas civiles (REUTERS/Danny Moloshok)

Otros, en cambio, lo percibieron accesible y de buen ánimo con quienes solicitaban fotos.

Durante el Mardi Gras, Shia LaBeouf se alojó en un hospedaje lujoso en Uptown, cerca de los desfiles más concurridos, y lo vieron en diversos locales emblemáticos.

La detención en Nueva Orleans se sumó a una lista extensa de incidentes legales de Shia LaBeouf a lo largo de casi veinte años, en los que predominaron los arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores, además de demandas civiles.

Entre los antecedentes más notorios figuran el arresto por allanamiento en Chicago en 2007, cargos por conducir bajo la influencia del alcohol en 2008 y un episodio de desorden público en Nueva York en 2014, tras el cual se sometió a tratamiento para el alcoholismo.

En 2020, enfrentó una demanda civil de la cantante FKA Twigs por “agresión sexual, maltrato y causar angustia emocional”, caso que resolvieron de manera privada en julio de 2025.

La detención de Shia LaBeouf suma un episodio más a su historial de incidentes legales, que incluye arrestos previos por desorden y demandas civiles (Mega/The Grosby Group)

Hasta el momento, los representantes de LaBeouf no realizaron comentarios públicos.