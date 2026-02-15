Will Smith sorprende a Jada Pinkett Smith con un regalo inusual por el Día de San Valentín

Jada Pinkett Smith compartió la sorpresa de San Valentín que recibió de Will Smith. (Créditos: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Will Smith realizó un gesto especial con motivo del Día de San Valentín. El sábado 14 de febrero, Jada Pinkett Smith compartió en redes sociales el regalo que recibió por parte del actor para conmemorar la fecha.

A través de sus Instagram Stories, la actriz, de 54 años, publicó un video en el que mostró una amplia habitación cubierta por decenas de almohadas de gran tamaño colocadas a lo largo de las paredes.

Junto a las imágenes, escribió: “Almohadas de tamaño natural para acurrucarse en familia” y agregó el mensaje “Feliz día del amor a todos”. Las almohadas tenían impresos los rostros de distintos integrantes de la familia Smith en varios tamaños.

Además de encontrar cojines con su imagen y la de Will Smith, de 57 años, Jada descubrió que sus hijos también formaban parte del regalo.

Jada Pinkett Smith presumió las almohadas que Will Smith le regaló en el día de Sean Valentín. (Instagram)!

Cada uno de ellos —Trey Smith, de 33 años; Jaden Smith, de 27; y Willow Smith, de 25— tenía varias almohadas con su rostro colocadas junto a ramos de flores y un globo con la palabra “love”.

El detalle de San Valentín se produjo poco más de dos semanas después de que Will y Jada viajaran a París para apoyar a Jaden Smith en un evento profesional. La pareja asistió a la capital francesa con motivo del debut de su hijo como primer director creativo masculino de la firma Christian Louboutin, durante la Semana de la Moda de París.

En ese contexto, una fuente comentó a la revista PEOPLE que ambos se desplazaron juntos por la ciudad y participaron en actividades relacionadas con el evento.

Will Smith y Jada Pinkett Smith contrajeron matrimonio en 1997 y han sido figuras constantes del entretenimiento estadounidense durante décadas.

Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan casi 30 años de matrimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque en distintas ocasiones han hablado públicamente de su vínculo familiar y se han descrito como un “equipo comprometido”, Jada reveló en octubre de 2023 que la pareja se encuentra separada desde 2016.

La actriz explicó entonces que la separación no se formalizó mediante un divorcio legal, sino que fue una decisión tomada tras varios años de intentar redefinir su relación.

Durante una entrevista en el programa Today Jada Pinkett Smith señaló que ambos se encontraban anclados en expectativas sobre lo que pensaban que el otro debía ser, y que con el tiempo esa situación se volvió insostenible.

También indicó que no habían definido de inmediato cómo comunicar esa decisión de manera pública. A pesar de ello, continuaron apareciendo juntos en determinados eventos familiares y profesionales.

Jada Pinkett-Smith y Will Smith siguieron apareciendo juntos en eventos públicos, pese a su supuesta separación.

La separación ocurrió varios años antes del incidente protagonizado por Will Smith durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, cuando el actor subió al escenario tras un comentario del comediante Chris Rock sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith.

Posteriormente, Jada abordó ese momento en su libro de memorias Worthy, publicado en 2023, donde describió que, pese a llevar vidas separadas, la reacción de Will la hizo reconocerse nuevamente como su esposa en ese instante.

Ese mismo mes, la artista declaró a PEOPLE que ambos continuaban trabajando para definir el estado de su relación.

Will Smith y Jada Pinkett Smith, han trabajado por salvar su matrimonio. EFE/ Javier Rojas

Señaló que mantienen un proceso conjunto de diálogo y reflexión, motivado por el vínculo que los une desde hace décadas y por su familia en común. En esas declaraciones, también destacó el papel que han tenido sus hijos en su proceso personal.

Según explicó, Trey, Jaden y Willow han sido un apoyo constante y han contribuido a que desarrolle un mayor sentido de aceptación personal. Jada afirmó que el vínculo familiar se caracteriza por el afecto mutuo y por una relación cercana entre padres e hijos.