Entretenimiento

Stellan Skarsgård reveló el secreto detrás del humor de Robin Williams: “Ser gracioso para sobrevivir”

El actor sueco, conocido por su papel como profesor Gerald Lambeau, relató experiencias intensas durante la filmación de "Good Will Hunting"

Guardar
Stellan Skarsgård reveló que Robin
Stellan Skarsgård reveló que Robin Williams usaba la comedia como escudo emocional desde su infancia, herramienta esencial para su supervivencia personal (Miramax)

Hasta la actualidad, la figura de Robin Williams permanece en la memoria de colegas y espectadores como símbolo de genialidad y vulnerabilidad.

Quienes compartieron con él los días de rodaje en Good Will Hunting (1997) evocan una energía tan intensa como ineludible.

Stellan Skarsgård, quien interpretó al profesor Gerald Lambeau en la película, aportó recientemente una reflexión sobre la vida de Williams al afirmar que “tenía que ser gracioso para sobrevivir”.

El actor sueco explicó que la personalidad del famoso actor estadounidense variaba según el entorno.

Cuando estaban solos, era tranquilo, encantador y capaz de conversar sobre cualquier tema, relató Skarsgård durante un reciente encuentro en Los Ángeles, según recogió Entertainment Weekly.

Stellan Skarsgård formó parte del
Stellan Skarsgård formó parte del elenco de "Good Will Hunting" en el rol del profesor Gerald Lambeau (Miramax)

Esa calma, sin embargo, desaparecía en cuanto llegaban más personas; entonces, Robin Williams se levantaba “como para salvarse de alguna forma”, lo que Stellan Skarsgård atribuyó a dinámicas de la infancia.

Para él, la comedia funcionaba como una armadura construida desde niño, una necesidad vital y no solo un recurso profesional.

Williams, célebre por su inagotable capacidad de improvisación y rapidez mental, no podía contener sus impulsos creativos.

“Tenía que producirlo y sacarlo de su cuerpo. No podía vivir con ello adentro”, recordó y llegó a comparar la velocidad mental del artista con “tener tres cerebros funcionando al mismo tiempo y muy rápido”.

Durante el rodaje de Good Will Hunting, esa energía implicaba largas jornadas y desafíos para el elenco.

En el rodaje de la
En el rodaje de la película, Williams sorprendía con una energía inagotable y tomas totalmente diferentes gracias a su capacidad de improvisación (Miramax)

El director Gus Van Sant señaló que Robin Williams insistía en repetir las tomas. “Robin era el que decía: ‘Una más, una más, una más’”, contó, lo que podía llevar a sesiones de hasta diez repeticiones frente a las habituales tres.

El objetivo era explorar cada matiz posible: rápido, lento, alegre, triste, humorístico o dramático. Skarsgård destacó la riqueza interpretativa y la variedad de registros que Williams ofrecía.

“Hacía tomas muy distintas. Algunas eran muy oscuras y otras muy graciosas. Todos los actores teníamos que mantenernos a la altura, jugando escenas diferentes cada vez”, sostuvo, de acuerdo a lo recogido por EW.

Esa versatilidad exigía adaptación constante del elenco, estableciendo una atmósfera exigente en el set.

La labor de los editores fue especialmente compleja, ya que el material que el ganador del Oscar aportaba podía llevar al personaje hacia extremos opuestos.

El famoso actor estadounidense insistía
El famoso actor estadounidense insistía en reiterar las escenas para explorar matices emocionales y humorísticos en cada repetición del personaje (Miramax)

Stellan Skarsgård reconoció en diálogo con Van Sant que “el material que sacabas de Robin era muy interesante, porque podías montar el personaje como alguien muy farsesco o, por el contrario, muy depresivo. Y tú supiste encontrar el camino”.

Así, el terapeuta Sean Maguire, interpretado por Williams, dependió de un equilibrio entre la comedia y la carga emocional.

En cuanto a la dinámica fuera del set, Skarsgård rememoró la sencillez de su compañero.

Robin Williams solía conversar sobre cualquier tema con calma y amabilidad en privado, aunque esa tranquilidad se veía interrumpida por la necesidad de actuar, un mecanismo que, según Skarsgård, le permitía protegerse en espacios sociales más amplios.

La dualidad del intérprete no solo se evidenció en Good Will Hunting.

Robin Williams ganó el premio
Robin Williams ganó el premio Oscar a Mejor actor de reparto por "Good Will Hunting" en 1998 (AP)

Años antes, durante la filmación de El club de los poetas muertos (1989), Ethan Hawke también percibió la carga interna que sentía el actor.

En una entrevista con la cadena estadounidense CBS Sunday Morning, Hawke admitió que “estaba al tanto de la complejidad de su vida emocional”.

Aunque solo tenía 18 años, el joven actor ya reconocía los matices detrás del carisma de Williams.

Comentó que la depresión era común en su entorno familiar, lo que le permitió advertir la situación de su compañero.

“En mi familia se ha vivido mucha depresión, y me resultó evidente que todo ese poder y ese carisma tenían un costo”, explicó.

Ethan Hawke percibió el profundo
Ethan Hawke percibió el profundo costo emocional del carisma de Robin Williams durante la filmación de "El club de los poetas muertos" (Buena Vista Pictures Distribution)

La imagen pública de Robin Williams contrastaba con su naturaleza reservada y perceptiva fuera de escena. Ethan Hawke lo describió como “una persona muy sensible, muy atenta a la atmósfera del lugar”.

Un episodio del rodaje quedó grabado en la memoria de Hawke: tras presenciar una improvisación brillante de Williams que provocó risas y elogios, lo vio apartado, solo y en penumbra.

Vi a Robin aislado, a oscuras, en un rincón. Pensé: ‘Ahora todo cobra más sentido’. Era una carga considerable, algo que desgastaba”, relató el actor.

Al revisar la película décadas después, Hawke confesó a CBS Sunday Morning que lo más vívido era el espíritu de Williams y el esfuerzo constante que implicaba dominar su propia mente para dar lo mejor a los demás.

“Pienso en el espíritu del hombre que conocí aquellos días, su increíble fuerza y el esfuerzo que suponía lidiar con su propia mente por los demás. Lo admiro notablemente”, concluyó.

Temas Relacionados

Robin WilliamsGood Will HuntingStellan Skarsgardestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Las celebridades que eligieron eventos deportivos para oficializar sus nuevas parejas

Presentaciones públicas en escenarios multitudinarios impulsan la tendencia y redefinen cómo se consolida la vida privada de figuras internacionales

Las celebridades que eligieron eventos

Harper Beckham envió mensaje de amor a sus hermanos en plena controversia familiar: “Los quiero tanto”

Una dedicatoria de la menor en redes sociales fue acompañada de imágenes y palabras de afecto dirigidas a Brooklyn, Romeo y Cruz

Harper Beckham envió mensaje de

“Cumbres borrascosas”: diferencias entre la nueva película y el libro de Emily Brontë

El film de Emerald Fennell introduce grandes modificaciones respecto a la famosa novela de 1847. Esta nota contiene spoilers

“Cumbres borrascosas”: diferencias entre la

Hollywood tal como lo conocemos tiene los días contados: la era del cine sintético ya está aquí

Lo que antes requería millones de dólares, cientos de personas y meses de trabajo, hoy lo puede hacer una persona desde su computadora en minutos. El contenido sintético dejó de ser una curiosidad tecnológica y se convirtió en una amenaza existencial para la industria del entretenimiento

Hollywood tal como lo conocemos

Harry Styles reconoció sentirse “muy solo” tras la separación de One Direction

Las declaraciones del cantante reflejaron el impacto del final del grupo en su identidad y la presión experimentada en su etapa como solista

Harry Styles reconoció sentirse “muy
DEPORTES
El piloto argentino que no

El piloto argentino que no pudo correr el Rally Dakar tras sufrir un grave accidente mostró el video de su recuperación

Rosario Central recibirá a Barracas Central y Central Córdoba visitará a Instituto por la fecha 5 del Torneo Apertura

Gimnasia y Estudiantes protagonizarán el apasionante clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

Cena romántica y un regalo gigante: la celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo por el día de San Valentín

Boca Juniors buscará volver al triunfo ante Platense en La Bombonera: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La desopilante broma de Lourdes

La desopilante broma de Lourdes Sánchez en el consultorio de su dermatóloga: “Cuando viene la detallista”

Antonela Roccuzzo reveló el lado más tierno de Lionel Messi en una fecha especial

Gran sorpresa: Abel Pintos estuvo en el Cosquín Rock y desató un pogo gigante cantando Jijiji de Los Redonditos de Ricota

Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

La inolvidable noche de Cazzu, como invitada de Bad Bunny en River

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian que presos políticos venezolanos

Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo

Caos y sangre en el Carnaval de Río: una gigantesca carroza se descontroló y dejó tres heridos

Netanyahu anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el sur de Israel

El papa León XIV pidió que el Año Nuevo Lunar sirva para construir “paz y prosperidad para todos los pueblos”

Murió el preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez