Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

El actor recordó cómo percibió las dificultades personales de su co-estrella en la película de 1989

Ethan Hawke recordó cómo identificó el lado oculto de Robin Williams durante el rodaje de "La sociedad de los poetas muertos" en 1989 (Buena Vista Pictures Distribution)

Ethan Hawke recordó el impacto que generaron en él las luchas emocionales de Robin Williams durante la filmación de La sociedad de los poetas muertos.

En una entrevista con CBS Sunday Morning, el actor detalló que, mientras tenía solo 18 años, ya podía percibir la complejidad detrás del carisma de Williams en el set de la película rodada en 1989.

Según informó CBS Sunday Morning, Hawke indicó que el fallecimiento de Robin Williams en 2014 no alteró su percepción de la película, ya que desde el rodaje era consciente de los desafíos emocionales que atravesaba su compañero.

Estaba al tanto de la complejidad de su vida emocional”, sostuvo el artista, quien había llegado a ese trabajo tras una sola experiencia previa en el cine y compartía elenco con Williams, figura que por entonces sumaba varios éxitos pero aún no alcanzaba la cima de su carrera.

El actor relató que observar a Williams solo tras irradiar carisma en el set fue una experiencia que marcó su percepción sobre la fama (AP)

Durante el rodaje, observó de forma directa el lado menos visible de Williams. “En mi familia se ha vivido mucha depresión, y me resultó evidente que todo ese poder y ese carisma tenían un costo”, expresó el actor.

Añadió que el famoso intérprete, a pesar de su energía y carisma frente al público, era “una persona profundamente sensible, muy atenta a la atmósfera del lugar”.

Entre las vivencias compartidas, Ethan Hawke relató a CBS Sunday Morning un episodio particular: “Williams improvisaba frases y todos reían, recibiendo elogios. Luego, fui por agua y vi a Robin aislado, a oscuras, en un rincón. Pensé: ‘Ahora todo cobra más sentido’. Era una carga considerable, algo que desgastaba”.

La capacidad actoral de Robin Williams y su magnetismo, aunque celebradas en público, puntualizó su colega, conllevaban un fuerte desgaste personal.

Hawke explicó que el apoyo y la sensibilidad del famoso actor influyeron en su carrera y su entendimiento de la complejidad emocional humana (REUTERS/Daniel Cole)

La película, estrenada en 1989, narra la historia del profesor John Keating, interpretado por Williams, quien inspira a sus estudiantes a seguir sus sueños a pesar de las estrictas normas escolares.

El reparto incluía a nombres como Ethan Hawke, Josh Charles y Robert Sean Leonard. La relación entre Hawke y Williams no se limitaba a la pantalla, ya que este último se convirtió en figura de referencia para el joven actor fuera de cámara.

En diálogo con Vanity Fair, Hawke reconoció que el método de Williams en la actuación rompía con lo que había experimentado. "Robin Williams no seguía el guion“, recordó. “Si tenía una idea, la ejecutaba sin pedir permiso. Para mí, fue como abrir una puerta nueva, entender que era posible actuar así”.

Al revisar la película hoy, Ethan Hawke admitió a CBS Sunday Morning que evoca el carácter de Williams más que cualquier otra cosa: “Pienso en el espíritu del hombre que conocí aquellos días, su increíble fuerza y el esfuerzo que suponía lidiar con su propia mente por los demás. Lo admiro notablemente”.

(Buena Vista Pictures Distribution)

Vida personal y familia tras el divorcio de Uma Thurman

La vida de Ethan Hawke fuera de los sets también atravesó momentos complejos, especialmente después de su divorcio de Uma Thurman. Dos décadas después de aquella separación, el actor compartió reflexiones sobre las dificultades que implica el divorcio, especialmente bajo la atención mediática.

En declaraciones recogidas por The Times, Hawke afirmó: “La opinión pública actúa como un combustible, pero lo que realmente complica un divorcio es lo mismo que afecta a todos: los asuntos familiares, cómo ayudar a los hijos a transitar la situación”.

El actor reconoció en la entrevista que siente envidia hacia las parejas que logran separarse de forma amistosa y aclaró al medio británico: “No puedo explayarme mucho porque les prometí a mis hijos que no hablaría del tema en público”.

Ethan Hawke y Uma Thurman se casaron en 1998. Más tarde, en 2004, la actriz solicitó el divorcio. La pareja tuvo dos hijos, Maya y Levon. Hawke, tras la separación, formó una nueva familia tras casarse en 2008 con Ryan, con quien tuvo dos hijas, Clementine e Indiana.

Tras su divorcio de Uma Thurman, Ethan Hawke atravesó desafíos familiares y reconoció la dificultad de gestionar una ruptura en un entorno de celebridad (Moviestore/Shutterstock)

Antes de rehacer su vida personal, Hawke contó a The Times que no planeaba volver a casarse ni tener más hijos: “Cuando me separé estaba decidido a no tener más hijos y quería permanecer soltero el resto de mi vida. Pero después hice una gran amiga y me gustó besarla”.

