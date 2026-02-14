Entretenimiento

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: "Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado"

En medio del escándalo familiar, el chef británico rechazó la versión del supuesto "baile indecente" en la boda de Brooklyn y Nicola

El chef británico salió en
El chef británico salió en defensa del matrimonio en medio del escándalo familiar que sacude a los Beckham.

El chef y figura televisiva Gordon Ramsay salió públicamente en defensa de Victoria Beckham y David Beckham en medio del intenso drama familiar que involucra a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, y a su esposa Nicola Peltz Beckham. En declaraciones a The Sun, el famoso cocinero rechazó de forma tajante las acusaciones del joven sobre un supuesto episodio “inapropiado” durante el baile de bodas de 2022.

Victoria está molesta y tiene todo el derecho a estarlo”, dijo el chef al ser consultado por las tensiones con su hijo mayor y las acusaciones que este realizó en redes sociales a inicios de 2026.

Ramsay procedió a desmentir uno de los argumentos más fuertes de la disputa familiar. “Estuvimos en la boda. No hubo nada lascivo. No hubo nada inapropiado. Todo el mundo se estaba divirtiendo y bailando”, afirmó.

El tabloide volvió a preguntar específicamente si Victoria habría bailado de manera indebida con su hijo. “¡No! Nada de eso. Fue divertido”, reiteró el empresario gastronómico.

El amigo cercano de la
El amigo cercano de la familia afirmó que en la fiesta "no hubo nada lascivo" y que todos estaban divirtiéndose.

He visto de primera mano lo buenos padres que son”, añadió, aludiendo a su amistad con David y Victoria, que —según explicó— se extiende por “casi dos décadas y media”.

La versión de Brooklyn: “Nunca me sentí tan incómodo”

Las declaraciones de Ramsay contrastan con la versión que Brooklyn difundió en una serie de historias de Instagram, el 19 de enero. En ellas, el fotógrafo y empresario de 26 años sostuvo que su madre “acaparó” su primer baile con Nicola durante la boda celebrada en abril de 2022 en Palm Beach.

Mi madre interceptó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado semanas antes con una canción romántica de amor”, escribió.

Según su relato, el cantante invitado Marc Anthony lo llamó al escenario —donde, afirmó, estaba programado su baile con la novia— y, en cambio, presentó a Victoria.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tenían planeado un baile especial que habría sido arruinado por Victoria Beckham, según su versión

Bailó de manera muy inapropiada conmigo delante de todos”, aseguró Brooklyn, agregando que “nunca me sentí tan incómodo o humillado en toda mi vida”. El joven explicó que ese episodio fue uno de los motivos que los llevó a renovar votos en agosto de 2025 para “crear nuevos recuerdos” alejados de la “ansiedad y la vergüenza”.

Fuentes cercanas a la familia de Nicola respaldaron entonces esa versión ante PEOPLE, al describir que el “impactante” momento había dejado a la sala en silencio. Un segundo informante recordó que “podías oír caer un alfiler” tras el anuncio del artista.

La mirada de Ramsay sobre el conflicto familiar

Más allá del episodio puntual, Ramsay contextualizó la disputa como un choque generacional que suele intensificarse cuando los hijos se casan.

Es duro que la dinámica entre padres e hijos cambie después del matrimonio”, reflexionó. Aun así, remarcó la profundidad del vínculo entre padre e hijo: “La relación entre David y Brooklyn es muy, muy profunda, y sé cuánto ama David a Brooklyn”.

La disputa familiar suma capítulos
La disputa familiar suma capítulos mientras las partes evitan un acercamiento directo.

“Creo que solo será cuestión de tiempo para que Brooklyn se mire a sí mismo y entienda lo que sus padres significan para él”, señaló. En esa línea, recordó momentos difíciles superados en familia: dijo haber visto “muchas veces” cómo David y Victoria sacaron a su hijo “de sus líos” y “estuvieron a su lado en las buenas y en las malas”. Para Ramsay, “el tiempo será el mejor aliado”.

Lejos de demonizar al joven, Ramsay se mostró empático y afectuoso. Contó que intercambió algunos mensajes con él y lo describió como alguien con un “corazón increíble”.

El atribuyó el drama actual a la intensidad emocional de su nueva etapa como esposo. “Es difícil, creo, cuando estás enamorado. El amor es ciego”, comentó. “Está desesperado por valerse por sí mismo, por forjar su propio camino, y respeto eso de Brooklyn; es algo bueno”.

“Pero recuerda de dónde vienes y, honestamente, un día no tendrás a tu mamá y a tu papá, y necesitas entenderlo”, advirtió el famoso cocinero. “Eres un joven increíble, pero, chico, han hecho más por ti de lo que nadie hará jamás en toda tu vida”.

