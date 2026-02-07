Entretenimiento

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

El mayor de la famosa familia decidió cubrir las dedicatorias a Romeo, Cruz y Harper, con sus tributos a Nicola Peltz aún intactos en la piel

Guardar
Brooklyn Beckham cubre los tatuajes
Brooklyn Beckham cubre los tatuajes dedicados a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper en un cambio personal significativo

Brooklyn, el hijo mayor de la familia Beckham, sorprendió al cubrir los tatuajes dedicados a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper, en una decisión que se suma al reciente ocultamiento del tributo que llevaba en la piel a su padre David. Este movimiento no solo llamó la atención de los fanáticos, sino que también reavivó el interés mediático sobre el delicado momento familiar que atraviesa la mediática familia.

La historia de los tatuajes cubiertos comenzó con el emblemático diseño de ancla, en el que Brooklyn llevaba grabada la palabra “dad” junto al apodo “Love you Bust” en honor a su padre.

Según relata Daily Mail, este tatuaje era uno de los gestos más visibles de cariño hacia David Beckham. La desaparición de aquel tributo fue leída como una señal de distanciamiento, especialmente porque coincidió con el agravamiento de la relación entre Brooklyn y sus padres.

El trasfondo familiar aporta contexto para entender la decisión de Brooklyn. El vínculo con David y Victoria Beckham se ha tensado en el último tiempo, y la presencia de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, ha sido señalada como un factor que profundizó las diferencias.

Las tensiones familiares han sido motivo de especulación y análisis, ya que la relación entre Brooklyn y sus padres, antes cercana y pública, se ha visto marcada por el silencio y la distancia.

La relación de Brooklyn con
La relación de Brooklyn con David y Victoria Beckham atraviesa un periodo de distanciamiento desde la llegada de Nicola Peltz

En una declaración reciente, Brooklyn expuso abiertamente sus diferencias con la familia y dejó en claro que no busca una reconciliación inmediata. El joven expresó su deseo de mantenerse alejado de los conflictos y de priorizar su vida junto a Nicola, reforzando su decisión de marcar un nuevo rumbo personal. Este posicionamiento fue interpretado como una toma de distancia definitiva, y se reflejó también en sus decisiones sobre los tatuajes que homenajeaban a su familia de origen.

La cobertura de Daily Mail detalla que los nombres de Romeo, Cruz y Harper, antes visibles en los dedos de Brooklyn, han sido cubiertos por nuevos diseños. Las imágenes recientes muestran que las inscripciones originales ya no aparecen, reemplazadas por tinta fresca que oculta los tributos a sus hermanos menores. Este gesto, aunque discreto en apariencia, ha sido interpretado como una manifestación del alejamiento afectivo respecto a los Beckham.

En contraste, los tatuajes dedicados a Nicola Peltz permanecen intactos y visibles. Brooklyn mantiene en su piel varios símbolos, inscripciones y retratos relacionados con su esposa, lo que refuerza la idea de una etapa centrada en su matrimonio y su nueva familia. El joven no ha modificado ni cubierto ninguno de estos homenajes, lo que muchos observan como una reafirmación de sus prioridades actuales, indica el medio británico.

Los tatuajes en honor a
Los tatuajes en honor a Nicola Peltz permanecen intactos, mostrando la prioridad actual de Brooklyn Beckham por su matrimonio

Las decisiones de Brooklyn y Nicola no solo se limitan al presente, sino que también incluyen planes de futuro. Daily Mail señalo que la pareja estaría considerando adoptar a su primer hijo, con la intención de construir una familia numerosa y brindar un hogar a al menos un niño.

Según lo publicado, este deseo de adoptar surge de conversaciones previas y es visto como un paso más en la consolidación de su propio núcleo familiar, independiente de los conflictos con el clan Beckham.

En sus más recientes declaraciones, Brooklyn reiteró su deseo de una vida tranquila y privada, alejada de disputas públicas. El joven enfatizó la importancia de proteger la intimidad de su nueva familia y de distanciarse de la exposición mediática que durante años acompañó a los Beckham.

Temas Relacionados

Brooklyn BeckhamDavid BeckhamDistanciamiento FamiliarVictoria BeckhamNicola PeltzReino UnidoNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Un novio por suscripción”: tráiler, fecha de estreno y más sobre el nuevo kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

La nueva comedia romántica coreana sigue a una productora de webtoons que busca escapar de la realidad a través de un servicio de novios virtuales

“Un novio por suscripción”: tráiler,

Harrison Ford confiesa que “Shrinking” le devolvió la pasión por actuar y marcó un giro en su carrera

El emblemático actor estadounidense comparte cómo este proyecto lo inspiró nuevamente en su papel como terapeuta. La presencia de colegas célebres marcó un antes y un después en su proceso creativo

Harrison Ford confiesa que “Shrinking”

Murió Brad Arnold, voz y fundador de la banda 3 Doors Down, tras luchar contra el cáncer renal

El músico, autor de himnos como “Kryptonite” y “Here Without You”, había recibido el diagnóstico en mayo del 2025

Murió Brad Arnold, voz y

North West, hija de Kim y Kanye, desafía a las críticas con más “piercings” en la mano

La adolescente de 12 años volvió a mostrar su interés por las perforaciones con el lanzamiento del tema “Piercing on My Hand”

North West, hija de Kim

El rapero A$AP Rocky imparte clase de rap en una escuela de Harlem

La visita de la estrella musical formó parte de un programa educativo, donde el artista relató experiencias personales y subrayó la función del género urbano en el desarrollo de los jóvenes y la comunidad escolar

El rapero A$AP Rocky imparte
DEPORTES
Racing venció 2-1 a Argentinos

Racing venció 2-1 a Argentinos Juniors en Avellaneda consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura

River Plate enfrenta a Tigre en el Monumental por el Torneo Apertura

Conmoción en Brasil: un piloto de 19 años fue detenido acusado por la muerte de un menor de edad tras una pelea callejera

Con 11 tenistas locales, se sorteó el cuadro principal del Argentina Open

“Soy el N°1 de Argentina, sé que me van a pegar”: la respuesta de Francisco Cerúndolo por las críticas tras ausentarse en la Copa Davis

TELESHOW
El íntimo festejo de cumpleaños

El íntimo festejo de cumpleaños de Lizardo Ponce: comida casera y amigos

Jimena Barón volvió a los escenarios en Miami y revolucionó la noche con “La Cobra”

Wanda Nara viajó en forma sorpresiva a la provincia de San Luis: cuál fue el motivo

Úrsula Corberó y el Chino Darín en la previa del nacimiento de su primer hijo: paseos en familia y el armado de la cuna

Eugenia Tobal y el “Pelado” López recordaron su romance mediático: “Mi hermano te quiso pegar por eso”

INFOBAE AMÉRICA

Pejerrey bonaerense: el pez emblemático

Pejerrey bonaerense: el pez emblemático de la Pampa y su camino hacia una acuicultura sustentable

Una mujer grabó escenas de la brutal represión del régimen iraní y ahora teme salir de su casa: “No tienen piedad”

Por qué el disfrute puede convertirse en la clave principal para mantener la motivación en rutinas de fitness y aprendizaje digital

Turistas continúan ingresando por fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial en El Salvador

Por qué los elefantes marinos aparecen en costas atlánticas y qué hacer para protegerlos