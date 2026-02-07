Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar

Brooklyn Beckham cubre los tatuajes dedicados a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper en un cambio personal significativo

Brooklyn, el hijo mayor de la familia Beckham, sorprendió al cubrir los tatuajes dedicados a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper, en una decisión que se suma al reciente ocultamiento del tributo que llevaba en la piel a su padre David. Este movimiento no solo llamó la atención de los fanáticos, sino que también reavivó el interés mediático sobre el delicado momento familiar que atraviesa la mediática familia.

La historia de los tatuajes cubiertos comenzó con el emblemático diseño de ancla, en el que Brooklyn llevaba grabada la palabra “dad” junto al apodo “Love you Bust” en honor a su padre.

Según relata Daily Mail, este tatuaje era uno de los gestos más visibles de cariño hacia David Beckham. La desaparición de aquel tributo fue leída como una señal de distanciamiento, especialmente porque coincidió con el agravamiento de la relación entre Brooklyn y sus padres.

El trasfondo familiar aporta contexto para entender la decisión de Brooklyn. El vínculo con David y Victoria Beckham se ha tensado en el último tiempo, y la presencia de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, ha sido señalada como un factor que profundizó las diferencias.

Las tensiones familiares han sido motivo de especulación y análisis, ya que la relación entre Brooklyn y sus padres, antes cercana y pública, se ha visto marcada por el silencio y la distancia.

La relación de Brooklyn con David y Victoria Beckham atraviesa un periodo de distanciamiento desde la llegada de Nicola Peltz

En una declaración reciente, Brooklyn expuso abiertamente sus diferencias con la familia y dejó en claro que no busca una reconciliación inmediata. El joven expresó su deseo de mantenerse alejado de los conflictos y de priorizar su vida junto a Nicola, reforzando su decisión de marcar un nuevo rumbo personal. Este posicionamiento fue interpretado como una toma de distancia definitiva, y se reflejó también en sus decisiones sobre los tatuajes que homenajeaban a su familia de origen.

La cobertura de Daily Mail detalla que los nombres de Romeo, Cruz y Harper, antes visibles en los dedos de Brooklyn, han sido cubiertos por nuevos diseños. Las imágenes recientes muestran que las inscripciones originales ya no aparecen, reemplazadas por tinta fresca que oculta los tributos a sus hermanos menores. Este gesto, aunque discreto en apariencia, ha sido interpretado como una manifestación del alejamiento afectivo respecto a los Beckham.

En contraste, los tatuajes dedicados a Nicola Peltz permanecen intactos y visibles. Brooklyn mantiene en su piel varios símbolos, inscripciones y retratos relacionados con su esposa, lo que refuerza la idea de una etapa centrada en su matrimonio y su nueva familia. El joven no ha modificado ni cubierto ninguno de estos homenajes, lo que muchos observan como una reafirmación de sus prioridades actuales, indica el medio británico.

Los tatuajes en honor a Nicola Peltz permanecen intactos, mostrando la prioridad actual de Brooklyn Beckham por su matrimonio

Las decisiones de Brooklyn y Nicola no solo se limitan al presente, sino que también incluyen planes de futuro. Daily Mail señalo que la pareja estaría considerando adoptar a su primer hijo, con la intención de construir una familia numerosa y brindar un hogar a al menos un niño.

Según lo publicado, este deseo de adoptar surge de conversaciones previas y es visto como un paso más en la consolidación de su propio núcleo familiar, independiente de los conflictos con el clan Beckham.

En sus más recientes declaraciones, Brooklyn reiteró su deseo de una vida tranquila y privada, alejada de disputas públicas. El joven enfatizó la importancia de proteger la intimidad de su nueva familia y de distanciarse de la exposición mediática que durante años acompañó a los Beckham.