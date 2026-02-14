Entretenimiento

Garrett Morris confiesa que trabajar con Jennifer Coolidge en “2 Broke Girls” fue un “verdadero privilegio”

El veterano actor no ocultó su admiración por la chispa y energía que la actriz trajo al set, resaltando cómo su presencia marcó un antes y un después en la popular comedia estadounidense

Guardar
Garrett Morris resalta que trabajar
Garrett Morris resalta que trabajar con Jennifer Coolidge en 2 Broke Girls fue uno de los grandes privilegios de su carrera actoral (2 broke girls captura de pantalla)

La colaboración entre Garrett Morris y Jennifer Coolidge en la serie 2 Broke Girls se ha convertido en un ejemplo del impacto que la química actoral y la admiración profesional pueden tener en una producción televisiva.

Morris, conocido por su extensa trayectoria en la comedia estadounidense, definió su experiencia junto a Coolidge como “uno de los grandes privilegios de mi vida”, según declaró a la revista estadounidense People. Este testimonio no solo resalta la afinidad entre ambos intérpretes, sino que también revela el valor que aporta una figura como Coolidge al éxito de una serie de alcance internacional.

La creación de una dupla inolvidable

Desde su estreno en 2011, 2 Broke Girls se consolidó como una de las comedias más vistas de la televisión estadounidense, manteniéndose en pantalla durante seis temporadas hasta 2017.

Durante este periodo, Morris y Coolidge compartieron numerosas escenas, forjando una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua. Esta conexión no solo enriqueció la dinámica de sus personajes, sino que también se tradujo en una atmósfera positiva para el resto del equipo de producción.

La química entre Jennifer Coolidge
La química entre Jennifer Coolidge y Garrett Morris contribuyó al reconocimiento internacional de la comedia 2 Broke Girls (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de Coolidge fue fundamental para el desarrollo de la serie, ya que aportó un estilo humorístico propio y una energía que rápidamente se trasladó a la pantalla.

Morris destacó que la actriz lograba transformar cada jornada de grabación en una experiencia estimulante, generando un ambiente de trabajo en el que la creatividad y la espontaneidad eran protagonistas. La complicidad entre ambos intérpretes también permitió que sus escenas fueran auténticas y memorables para el público.

Un aporte esencial al éxito internacional

El impacto de Jennifer Coolidge en 2 Broke Girls trascendió las fronteras de Estados Unidos. La comedia, distribuida internacionalmente, ganó popularidad en mercados tan diversos como Europa, América Latina y Asia.

Según Morris, el carisma y la presencia escénica de Coolidge fueron elementos decisivos para que la serie lograra conectar con audiencias de distintas culturas.

La interpretación de Jennifer Coolidge
La interpretación de Jennifer Coolidge aportó un sello humorístico distintivo que favoreció la popularidad global de 2 Broke Girls (2 broke girls captura de pantalla)

La revista People subrayó que la actriz supo imprimir un sello personal a su personaje, dotándolo de matices que escapaban a los estereotipos habituales de la comedia televisiva. Este enfoque permitió que el humor de la serie resultara accesible y atractivo para públicos de diferentes edades y nacionalidades.

Además, la habilidad de Coolidge para improvisar y enriquecer el guion fue reconocida en numerosas ocasiones por sus compañeros y por el propio equipo de guionistas.

Dinámica en el set y reconocimiento entre colegas

El ambiente en el set de 2 Broke Girls se benefició notablemente de la participación de Coolidge. Morris relató que la actriz tenía la capacidad de elevar el ánimo de sus colegas y motivar al equipo técnico, incluso en jornadas de grabación extensas.

Esta actitud no solo favoreció el rendimiento actoral, sino que también impulsó la productividad y la cohesión entre los distintos departamentos de la producción.

La generosidad profesional de Coolidge
La generosidad profesional de Coolidge fortaleció el espíritu de equipo y motivó a actores jóvenes a crecer artísticamente en la serie (2 broke girls captura de pantalla)

La generosidad profesional de Coolidge se expresó en su disposición para colaborar y asesorar a los actores más jóvenes, brindando consejos y compartiendo su experiencia en la industria. El propio Morris reconoció que esta mentoría contribuyó a fortalecer la confianza del elenco y a elevar el nivel de exigencia artística en cada episodio.

La presencia de la actriz fue, según sus compañeros, un factor clave para el buen clima laboral y la continuidad del proyecto a lo largo de seis años.

Legado e influencia en la comedia contemporánea

El paso de Jennifer Coolidge por 2 Broke Girls dejó un legado que trasciende los reconocimientos y la fama. Su aporte ayudó a redefinir el rol de la comedia femenina en la televisión estadounidense, inspirando a nuevas generaciones de actrices y creadores.

La diversidad de registros interpretativos que mostró en la serie fue valorada por la crítica especializada y le valió menciones en premios de la industria.

La trayectoria de Coolidge en
La trayectoria de Coolidge en 2 Broke Girls inspiró a nuevas generaciones de actrices y redefinió el rol de la comedia femenina en televisión (2 broke girls captura de pantalla)

Garrett Morris enfatizó que la influencia de Coolidge se sigue percibiendo en el modo en que los elencos actuales abordan los desafíos creativos y técnicos en las producciones de comedia. Su capacidad para reinventarse en cada papel, junto con su ética de trabajo, constituyen una referencia para quienes buscan construir carreras longevas y versátiles en el mundo audiovisual.

En síntesis, la experiencia de Morris junto a Coolidge en 2 Broke Girls no solo consolidó una dupla memorable, sino que también marcó un punto de inflexión en la percepción del humor televisivo y en la proyección internacional de las comedias estadounidenses.

Temas Relacionados

Garrett MorrisEstados UnidosJennifer Coolidge2 Broke GirlsÉxito InternacionalIndustria TelevisivaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Chris Hemsworth y Elsa Pataky revelan cómo crían a sus hijos lejos de Hollywood

El matrimonio encontró la mejor manera de fortalecer sus vínculos y mantener la armonía, lejos del bullicio urbano

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Steve Lillywhite confiesa cómo fue producir “Dirty Work” con The Rolling Stones: “Fue un infierno”

El proceso creativo del álbum se vio marcado por la falta de diálogo entre los líderes del grupo, obligando al productor a desempeñar un rol diplomático y a resolver conflictos internos

Steve Lillywhite confiesa cómo fue

Jason Statham y las dudas antes de ser una estrella en Hollywood: “Solo tienes que encontrar algo que realmente quieras hacer”

El actor confesó que en su niñez no tenía claro su camino y hasta probó el salto de trampolín antes de llegar al cine, demostrando que todos pueden encontrar la pasión en el momento menos esperado

Jason Statham y las dudas

15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

Un repertorio variado invita a redescubrir amores transformadores, sueños compartidos y escenarios inolvidables. Grandes títulos de todas las épocas para revivir emociones en pareja y entre amigos

15 películas clásicas románticas para

El mito de la “maldición” que une a ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’ tras la muerte de James Van Der Beek

El lazo entre los actores de ambos elencos estuvo marcado por tragedias, enfermedades graves y desenlaces dolorosos a lo largo de los años

El mito de la “maldición”
DEPORTES
Se jugará el grueso de

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir Putin es un “esclavo de la guerra”

Von der Leyen pidió revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea: “Ha llegado el momento”

Marco Rubio dijo que no sabe si Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania

Resucita el mantra de Guaidó: elecciones libres

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania