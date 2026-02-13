Entretenimiento

La razón por la que Taz Skylar no bebió ni comió durante dos días mientras rodaba la segunda temporada de ‘One Piece’

Los nuevos capítulos de la serie de Netflix se estrenarán en la plataforma el próximo 10 de marzo

Taz Skylar se preparó
Taz Skylar se preparó de manera extrema para interpretar a Sanji en "One Piece".(Netflix)

Taz Skylar compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su preparación física para la segunda temporada de One Piece, la serie de acción real producida por Netflix.

En las fotografías, que muestran un breve detrás de cámaras, se lo observa cagargando una pesa para definir sus músculos y en una de las fotos se le ve utilizando una máscara de oxígeno.

En el pie de foto, el artista de 29 años aseveró que dejó de beber agua y comer para lograr la figura perfecta de su personaje, por lo que la máscara de oxígeno le ayuda a mantenerse en pie.

“No bebí agua durante casi dos días. Y no comí durante tres. La máscara de oxígeno me mantiene despierto para poder seguir activándolo entre tomas. Una de las cosas más extremas que he hecho, con diferencia, para una escena”, escribió.

Taz Skylar tenía que usar
Taz Skylar tenía que usar una mascarilla de oxígeno para poder ejercitarse entre tomas. (Instagram)

Cabe recordar que Taz Skylar interpreta a Sanji, el cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja, uno de los personajes centrales de la historia creada por Eiichiro Oda.

La segunda temporada, titulada One Piece: Into the Grand Line, se estrenará el martes 10 de marzo en Netflix, con ocho episodios disponibles desde esa fecha.

El anuncio del regreso de la serie estuvo acompañado por el lanzamiento de un tráiler de tres minutos. Netflix también informó sobre la realización de proyecciones y activaciones globales para seguidores, así como la difusión de una carta dirigida a los fans por parte del autor del manga original, Eiichiro Oda.

De acuerdo con la sinopsis, la nueva temporada retoma la travesía de los Piratas del Sombrero de Paja, liderados por Monkey D. Luffy, interpretado por Iñaki Godoy.

Iñaki Godoy vuelve como Monkey
Iñaki Godoy vuelve como Monkey D. Luffy para la seunda temporada. (Netflix)

“Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de nuevos y formidables enemigos”, señala la sinopsis.

El elenco principal incluye a Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Roronoa Zoro, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. En esta entrega, los personajes se adentran en el Grand Line, una región marítima descrita como impredecible y repleta de desafíos.

Asimismo, la segunda temporada incorpora nuevos personajes. Joe Manganiello interpreta al señor 0, líder de esa organización.

Joe Manganiello será parte del
Joe Manganiello será parte del nuevo reparto para la segunda temporada de One Piece de Netflix. (REUTERS/Ronda Churchill)

Charita Chandran se suma como la señorita Wednesday, integrante de la organización Baroque Works; David Dastmalchian encarna al señor 3; Katey Sagal da vida a la doctora Kureha; y Mikaela Hoover presta su voz a Tony Tony Chopper, un reno parlante que se integra como médico de la tripulación.

Como parte de la promoción internacional, Netflix organizará 13 proyecciones y eventos para fans en distintas ciudades, entre ellas Ciudad de México, Los Ángeles, Bruselas, París, Kuala Lumpur, Tokio, Yakarta, Milán, Ciudad del Cabo, Taguig (Filipinas), Bangkok, Kaohsiung (Taiwán) y Río de Janeiro, en fechas comprendidas entre el 23 de febrero y mediados de marzo.

La primera temporada de One Piece recibió dos premios Emmy Infantil y Familiar, en las categorías de coordinación de acrobacias y canción original por “My Sails Are Set”, además de 11 nominaciones adicionales, incluyendo Mejor Serie Juvenil.

