Entretenimiento

“Los Simpson me salvó la vida”: la voz original de Lisa reveló impactante testimonio al celebrar los 800 episodios de la serie

Yeardley Smith, actriz detrás de Lisa Simpson, recordó el accidente que casi la mató algunos años atrás

Guardar
La voz de Lisa Simpson
La voz de Lisa Simpson agradeció el respaldo profesional y personal que recibió gracias a la longevidad de la serie (Composición/Fox)

Yeardley Smith, actriz que da voz a Lisa Simpson en la icónica serie animada, reveló que su trabajo en The Simpsons fue clave para superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La historia se remonta a 2016. Ese año, Smith sufrió una caída por las escaleras que le provocó una fractura grave en el cuello. “Separé mis vértebras C5 y C6 como un cortapuros, y la médula espinal casi se partió. Estuve a punto de morir”, explicó la intérprete en un informe especial de Variety.

Smith atribuyó su recuperación, que se prolongó durante más de un año, a las condiciones laborales que le brindó la longevidad de la serie.

Por este trabajo, tenía un buen seguro de salud. Pero, sobre todo, contaba con tiempo para dedicarme a la rehabilitación”, afirmó. En ese momento, la actriz sumaba ya 600 episodios en la producción y contaba con la estabilidad económica suficiente para enfocarse en su salud.

“Reconozco lo extraordinariamente afortunada que soy al haber podido hacer eso”, agregó. “Mi vida fue sacudida por esa lesión, pero al menos no económicamente. Ese es un ejemplo extremo de los tantos regalos que este trabajo me ha dado”.

“Ha sido un placer interpretar a un personaje que adodo absolutamente, al que aspiro emular cada día. Ella es como la mejor versión de todos nosotros”, aseguró la actriz de 61 años.

La anécdota que compartió Smith se enmarca en el próximo estreno del episodio 800 de la serie, un hito que destaca la longevidad de Los Simpson en la pantalla chica.

Un vistazo al episodio 800,
Un vistazo al episodio 800, titulado "Irrational Treasure” (Fox)

El hecho de que la serie animada todavía siga en emisión y producción le ha permitido a Smith y a otras voces del elenco diversificar sus carreras y proyectos personales. Smith, por ejemplo, fundó su propia productora y lanzó el pódcast de true crime Small Town Dicks. Por su parte, Nancy Cartwright, voz de Bart Simpson, destacó que el programa le dio libertad para desarrollar una familia y escribir libros.

En el plano creativo, Matt Selman, actual showrunner, ha impulsado una renovación en la narrativa, apostando por historias que abordan desde la cultura pop hasta temas sociales y de salud mental. Selman considera que la continuidad de la serie es “elástica”: los personajes mantienen su esencia, pero las tramas pueden reinventarse cada semana.

¿Cómo será el capítulo 800?

El próximo 15 de febrero, Fox emitirá en Estados Unidos los episodios 800 y 801 de la serie. El primero, titulado “Irrational Treasure”, mostrará a Marge y Homer en Filadelfia, envueltos en una aventura que parodia el cine de conspiraciones, con la participación especial de varias celebridades locales como Quinta Brunson, Kevin Bacon, Boyz II Men, Questlove y una parodia con Noah Wyle.

Así luce el personaje de
Así luce el personaje de Quinta Brunson en el episodio 800 de Los Simpson (Fox)

Por otro lado, el episodio 801, “Homer? A Cracker Bro?”, se centrará en el personaje de Kirk van Houten, padre de Milhouse, y profundizará en la bipolaridad, con la intervención de Michael Stipe de R.E.M.

Con la serie renovada hasta la temporada 40 y disponible en Disney+, el objetivo de alcanzar el episodio 1.000 se vuelve cada vez más tangible.

El episodio 801 de “Los
El episodio 801 de “Los Simpson” explora la salud mental a través de la historia de Kirk van Houten (Fox)

Groening recordó que la broma recurrente en las fiestas de aniversario era: “¡Casi a mitad de camino!” Ahora, tras superar los 800 capítulos y con una segunda película en desarrollo, la franquicia se siente más vigente que nunca.

Temas Relacionados

Yeardley SmithLos SimpsonseriesLisa Simpson

Últimas Noticias

Michelle Yeoh expresa su “verdadera decepción” por el desaire a ‘Wicked: For Good’ en los Premios Oscars

La actriz afirmó que la ausencia de nominaciones para la película la dejó “en shock” y destacó el trabajo en áreas como vestuario, fotografía y diseño de producción

Michelle Yeoh expresa su “verdadera

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

El documental Man on the Run explora los momentos de mayor incertidumbre en la vida del músico británico, resaltando el proceso de adaptación, el valor de los afectos y el papel fundamental de Linda durante uno de los períodos más desafiantes de su carrera

Paul McCartney y su confesión

Todo sobre “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, la serie sobre el hijo de Pablo Escobar

La ficción reconstruye la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del capo más temido de Colombia

Todo sobre “Dear Killer Nannies:

“Ingresé en la escuela de arte dramático cuando ya tenía 30 años”, confesó Mads Mikkelsen sobre sus inicios como actor

El protagonista de Hannibal contó en Inside of You with Michael Rosenbaum que su vocación artística surgió de manera tardía y destacó la importancia de atreverse a cambiar de rumbo, incluso en la adultez

“Ingresé en la escuela de

El lado oculto de Michael Douglas: el actor narra su rehabilitación y vida con Catherine Zeta-Jones en un libro

El actor expone adicciones, matrimonio y secretos familiares en unas memorias honestas que saldrán a la venta en octubre

El lado oculto de Michael
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador