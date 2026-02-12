“Los Simpson me salvó la vida”: la voz original de Lisa reveló impactante testimonio al celebrar los 800 episodios de la serie

La voz de Lisa Simpson agradeció el respaldo profesional y personal que recibió gracias a la longevidad de la serie (Composición/Fox)

Yeardley Smith, actriz que da voz a Lisa Simpson en la icónica serie animada, reveló que su trabajo en The Simpsons fue clave para superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La historia se remonta a 2016. Ese año, Smith sufrió una caída por las escaleras que le provocó una fractura grave en el cuello. “Separé mis vértebras C5 y C6 como un cortapuros, y la médula espinal casi se partió. Estuve a punto de morir”, explicó la intérprete en un informe especial de Variety.

Smith atribuyó su recuperación, que se prolongó durante más de un año, a las condiciones laborales que le brindó la longevidad de la serie.

“Por este trabajo, tenía un buen seguro de salud. Pero, sobre todo, contaba con tiempo para dedicarme a la rehabilitación”, afirmó. En ese momento, la actriz sumaba ya 600 episodios en la producción y contaba con la estabilidad económica suficiente para enfocarse en su salud.

“Reconozco lo extraordinariamente afortunada que soy al haber podido hacer eso”, agregó. “Mi vida fue sacudida por esa lesión, pero al menos no económicamente. Ese es un ejemplo extremo de los tantos regalos que este trabajo me ha dado”.

“Ha sido un placer interpretar a un personaje que adodo absolutamente, al que aspiro emular cada día. Ella es como la mejor versión de todos nosotros”, aseguró la actriz de 61 años.

La anécdota que compartió Smith se enmarca en el próximo estreno del episodio 800 de la serie, un hito que destaca la longevidad de Los Simpson en la pantalla chica.

Un vistazo al episodio 800, titulado "Irrational Treasure” (Fox)

El hecho de que la serie animada todavía siga en emisión y producción le ha permitido a Smith y a otras voces del elenco diversificar sus carreras y proyectos personales. Smith, por ejemplo, fundó su propia productora y lanzó el pódcast de true crime Small Town Dicks. Por su parte, Nancy Cartwright, voz de Bart Simpson, destacó que el programa le dio libertad para desarrollar una familia y escribir libros.

En el plano creativo, Matt Selman, actual showrunner, ha impulsado una renovación en la narrativa, apostando por historias que abordan desde la cultura pop hasta temas sociales y de salud mental. Selman considera que la continuidad de la serie es “elástica”: los personajes mantienen su esencia, pero las tramas pueden reinventarse cada semana.

¿Cómo será el capítulo 800?

El próximo 15 de febrero, Fox emitirá en Estados Unidos los episodios 800 y 801 de la serie. El primero, titulado “Irrational Treasure”, mostrará a Marge y Homer en Filadelfia, envueltos en una aventura que parodia el cine de conspiraciones, con la participación especial de varias celebridades locales como Quinta Brunson, Kevin Bacon, Boyz II Men, Questlove y una parodia con Noah Wyle.

Así luce el personaje de Quinta Brunson en el episodio 800 de Los Simpson (Fox)

Por otro lado, el episodio 801, “Homer? A Cracker Bro?”, se centrará en el personaje de Kirk van Houten, padre de Milhouse, y profundizará en la bipolaridad, con la intervención de Michael Stipe de R.E.M.

Con la serie renovada hasta la temporada 40 y disponible en Disney+, el objetivo de alcanzar el episodio 1.000 se vuelve cada vez más tangible.

El episodio 801 de “Los Simpson” explora la salud mental a través de la historia de Kirk van Houten (Fox)

Groening recordó que la broma recurrente en las fiestas de aniversario era: “¡Casi a mitad de camino!” Ahora, tras superar los 800 capítulos y con una segunda película en desarrollo, la franquicia se siente más vigente que nunca.