“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

El artista desafió convenciones sociales, mezclando poesía, rebeldía y una energía única que la mantiene vigente como símbolo de libertad artística

Bob Dylan en un concierto en vivo en 1965

En 1965, y con apenas 24 años, Bob Dylan revolucionó la música popular al lanzar “Like a Rolling Stone”, una canción que transformó no solo su carrera, sino también el rumbo del rock y la cultura contemporánea. Considerada un parteaguas, la obra se integró al álbum Highway 61 Revisited y, desde entonces, su resonancia continúa definiendo el legado del músico y el espíritu de una época.

El origen de un himno

“Like a Rolling Stone” es la pieza que sintetiza la esencia de Dylan. La canción, de acuerdo con lo señalado por Indie Hoy, habla sobre “la caída de una joven que solía pertenecer a la alta sociedad y ahora se encuentra completamente sola y sin rumbo”. Él dirige la letra a esta mujer, enfrentándola a su nueva realidad tras perder todos sus privilegios, y plantea una paradoja existencial: “Cuando no tenés nada, tampoco tenés nada que perder”.

El título no alude a la banda británica The Rolling Stones, sino que proviene del proverbio en inglés “a rolling stone gathers no moss” (“una piedra que rueda no acumula musgo”), evocando la idea de constante movimiento e independencia. Dylan tomó esta imagen de la canción “Lost Highway” de Hank Williams, que reza: “I’m a rolling stone, all alone and lost” (“soy una piedra que rueda, solo y perdido”).

Si bien en la cultura popular el concepto de “rolling stone” suele asociarse con el glamour y la aventura, en la visión de Dylan simboliza la soledad y el desarraigo.

La canción también inspiró el nombre de la icónica revista musical Rolling Stone. El periodista Ralph Gleason tituló un artículo “Like a Rolling Stone” en The American Scholar, analizando el impacto de la música en la juventud. Cuando Gleason y Jann Wenner fundaron la revista en 1967, eligieron aquel título en honor al artículo y, por extensión, a la canción de Dylan.

'Like a Rolling Stone' marcó
'Like a Rolling Stone' marcó un quiebre en la carrera de Dylan y en la historia del rock contemporáneo (AFP)

Un acto de rebeldía

“Yo la escribí. No falló. Fue directa”, relató Dylan sobre el proceso de creación, según detalló Rolling Stone. El tema ocupó la primera posición en el listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la publicación estadounidense.

Su diseño era revolucionario: el lenguaje impresionista de Dylan, la acusación personal en su voz y el vibrante órgano góspel de Al Kooper, junto a la guitarra Telecaster de Mike Bloomfield, generaron una descarga inédita en la música popular.

Durante las sesiones de grabación, todo fue espontáneo y caótico. “No había ninguna hoja musical, era totalmente de oído. Estaba completamente desorganizada, totalmente punk. Sólo sucedió”, recordó Kooper en las declaraciones recogidas por Rolling Stone.

La primera grabación, realizada el 16 de junio de 1965 en los estudios de Columbia Records en Nueva York, rompió con las convenciones comerciales y artísticas de la época. Dylan, influenciado por la experiencia de su reciente gira por Inglaterra —inmortalizada en el documental Don’t Look Back de D.A. Pennebaker—, comenzó a escribir extensos versos nacidos de una “honestidad brutal”.

El músico pulió la canción durante varios días en Woodstock, ajustando el estribillo y los versos, hasta dar con una estructura sólida. “Las primeras dos líneas, que rimaban ‘kidding you’ con ‘didn’t you’, simplemente me tiraron”, relató Dylan a Rolling Stone en 1998. Advirtió que, cuando llegaron las imágenes de “malabaristas, caballos y princesas en el campanario”, la composición comenzó a desbordarse.

Para la grabación, Dylan convocó a Bloomfield, quien recordó: “Él me dijo: No quiero que toques ninguna de esa mierda al estilo B.B. King, nada de ese maldito blues, quiero que toques algo más”. El objetivo era trascender el folk tradicional que había marcado los inicios del músico y empujar la canción popular hacia nuevas fronteras de contenido y ambición. El propio Dylan instruyó a cada músico sobre cómo tocar y advirtió: “Si ellos no querían, no podrían tocar conmigo”.

Like a Rolling Stone inspiró
Like a Rolling Stone inspiró la creación de la icónica revista Rolling Stone, consolidando su influencia cultural y musical (Youtube)

El impacto en Dylan y la música

El resultado fue una interpretación eléctrica y visceral, considerada la mejor de Dylan hasta ese momento. El propio artista sentenció a finales de 1965: “Like a Rolling Stone’ es la mejor canción que he escrito. Todavía lo es”. La canción probó de manera definitiva que Dylan no era solo un cantautor folk, sino una fuerza transformadora del rock & roll. Su lenguaje, mezcla de metáforas y verdades crudas, marcó un nuevo estándar para la música de autor.

La repercusión fue inmediata. “Like a Rolling Stone” impulsó a Dylan hacia un público más amplio y consolidó su imagen de artista rebelde y visionario. Además, la canción inspiró a generaciones de músicos y bandas, redefiniendo los límites de lo que podía decirse y hacerse en el ámbito del rock.

El impacto fue tal que la revista Rolling Stone la ubicó en el primer puesto de su lista histórica, reconociendo su influencia perdurable.

