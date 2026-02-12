Entretenimiento

El insólito ritual entre Tessa Thompson y Michael B. Jordan: “Él me videollama sin avisar, es lindo pero desafiante”

El vínculo entre ambos actores va más allá del set de filmación e incluye gestos espontáneos y rutinas fuera de lo común. Cómo, tras una década trabajando juntos en Creed, ambos generaron un vínculo único

Tessa Thompson destaca la confianza
Tessa Thompson destaca la confianza y complicidad que ha desarrollado con Michael B. Jordan tras una década en la saga Creed (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Tessa Thompson reveló en el programa Sherri que, tras una década compartiendo la franquicia Creed junto a Michael B. Jordan, la relación entre ambos ha evolucionado más allá de lo profesional y hoy se asemeja a la de una familia, marcada por confianza y gestos espontáneos que trascienden la pantalla.

Una relación que trasciende el trabajo

Según explicó Thompson en declaraciones a Complex, la complicidad con Jordan se ha construido a lo largo de los años, gracias a un trabajo continuo y una convivencia intensa durante los rodajes.

“En este punto somos como una pareja de casados de muchos años; nos conocemos tan bien...”, expresó la actriz, destacando el nivel de conocimiento mutuo que han alcanzado. Para fortalecer la autenticidad de sus personajes, Bianca y Adonis, ambos participaron en sesiones de terapia de pareja, manteniéndose siempre en sus roles ficticios durante estos encuentros.

Ambos actores participaron en sesiones
Ambos actores participaron en sesiones de terapia de pareja para profundizar la autenticidad de sus personajes Bianca y Adonis (Photo credit: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.)

Este proceso, según Thompson, permitió que tanto las emociones como los conflictos de sus personajes se reflejaran con mayor realismo en pantalla. La actriz señaló que este tipo de dinámicas fuera del guion les ayudó a profundizar en la construcción de los vínculos que muestran en la saga.

Además, subrayó que el trabajo conjunto durante tantos años ha generado una confianza poco habitual en la industria cinematográfica, donde los elencos suelen cambiar constantemente.

Videollamadas inesperadas: una costumbre singular

La estrecha relación profesional se traslada también al plano personal. Thompson confesó que Michael B. Jordan tiene la costumbre de realizar videollamadas sin previo aviso: “La única cosa que quizá no le he dicho que, no es molesta, es linda pero desafiante: él me videollama sin avisar”.

Las videollamadas espontáneas de Michael
Las videollamadas espontáneas de Michael B. Jordan a Tessa Thompson reflejan el nivel de cercanía y naturalidad de su vínculo (REUTERS/Henry Nicholls)

Estas llamadas suelen sorprenderla en momentos de cotidianidad, muchas veces lejos de estar lista para aparecer en pantalla.

Thompson relató que rara vez se encuentra preparada para responder de inmediato, especialmente cuando se trata de una videollamada con alguien tan cercano y con quien comparte tanto tiempo frente a las cámaras. “Por alguna razón, nunca estoy lista. No es lindo de mi parte, ¿me entiendes? No estoy preparada para aparecer, sí, en videollamada y en pantalla grande con él”, explicó entre risas.

Rutinas espontáneas y complicidad entre colegas

Frente a estos contactos inesperados, Thompson ha desarrollado su propio ritual: si no se siente lista, espera unos minutos para arreglarse antes de devolver la llamada.

Colman Domingo mantiene una costumbre
Colman Domingo mantiene una costumbre similar con Thompson, afianzando el sentido de camaradería entre colegas del cine (REUTERS/Caroline Brehman)

“Hay veces que no contesto y, muy rápido, me pongo presentable, y después le devuelvo la llamada diciendo: ‘Ah, perdón, estaba… perdón’”, compartió en tono humorístico durante la entrevista con Complex. Esta dinámica se ha convertido en una especie de código no escrito entre ambos, reforzando el clima de confianza y naturalidad que caracteriza su vínculo.

La actriz también mencionó que Colman Domingo, amigo y colega del medio, mantiene una costumbre similar.

Domingo suele llamarla por videollamada en los momentos más imprevistos, como cuando ella se encontraba en la bañera y él quería opinar sobre su vestuario para los Globos de Oro. Estas situaciones, lejos de resultar incómodas, han pasado a ser parte de la rutina diaria de Thompson, quien las interpreta como señales de amistad genuina.

El valor de la confianza forjada fuera del set

Tessa Thompson considera que responder
Tessa Thompson considera que responder a las videollamadas inesperadas es una muestra de confianza y apoyo mutuo fuera del set (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Thompson, estos gestos cotidianos reflejan el tipo de lazo que se ha forjado dentro y fuera del set de filmación. “Estar disponible en esos momentos [cuando realiza una videollamada] es la señal de que se valora realmente la confianza y el respaldo entre amigos y colegas”, señaló.

En la industria del cine, donde las relaciones suelen ser fugaces, Thompson valora especialmente la permanencia y solidez de estos vínculos. La actriz considera que la cercanía con Jordan y otros colegas es un factor clave para el bienestar personal y profesional. “Poder contar con alguien más allá del trabajo, sentir que el apoyo es recíproco, hace la diferencia en el día a día”, reconoció la intérprete.

Una amistad que trasciende la pantalla

Thompson asegura que la solidez
Thompson asegura que la solidez de los lazos con Michael B. Jordan y otros colegas es fundamental para su bienestar personal y profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

La historia compartida por Thompson ilustra cómo la convivencia prolongada y la confianza mutua pueden convertir a los compañeros de set en una verdadera familia elegida. Las videollamadas inesperadas, lejos de ser una molestia, representan para la actriz la prueba tangible de una amistad sólida y auténtica, construida a lo largo de los años y fortalecida en cada proyecto compartido.

En definitiva, la relación entre Tessa Thompson y Michael B. Jordan se ha transformado en un ejemplo de cómo el compañerismo puede superar los límites del trabajo y convertirse en un vínculo profundo, capaz de sostenerse tanto en el éxito profesional como en la vida cotidiana, sin radares, ni comunicación por radio, solo con la complicidad y la confianza de quienes se conocen en profundidad.

