Esta es la dieta que Jennifer Aniston sigue día a día pára mantenerse saludable y en forma a los 57 años

Jennifer Aniston prioriza las proteínas como base de su régimen nutricional para mantenerse fuerte y saludable (REUTERS/Mike Blake)

A los 57 años recién cumplidos, Jennifer Aniston sigue siendo una de las figuras más observadas de Hollywood. Además de una gran trayectoria artística, es promotora de un estilo de vida saludable.

Lejos de las dietas extremas o los métodos milagro, la eterna Rachel Green ha construido un régimen alimenticio y de bienestar basado en la constancia, la moderación y el cuidado integral del cuerpo.

Según detalló Daily Mail en un artículo publicado el 11 de febrero de 2026, Jennifer Aniston sigue una alimentación “alta en proteínas y baja en carbohidratos y azúcar”, en línea con sus requerimientos específicos. La actriz es “consciente y cuidadosa” con lo que come y con la forma en que descansa, un punto que considera tan importante como la alimentación misma.

Uno de los pilares de su régimen nutricional es el ayuno intermitente. Aniston practica el método 16/8, que consiste en pasar 16 horas sin ingerir alimentos y concentrar las comidas en una ventana de ocho horas al día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Debido a este esquema, su mañana comienza de forma ligera: un vaso de agua caliente con limón y, luego, café con leche baja en grasa.

La actriz asegura que su bienestar depende tanto de la alimentación como del descanso y la meditación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando llega el momento del desayuno, Jennifer Aniston prioriza las proteínas. Suele alternar entre avena con claras de huevo, huevos preparados de distintas formas o batidos proteicos. Ella misma explicó uno de sus trucos favoritos para potenciar la avena: “También hago avena con una clara de huevo batida. Hay que hacerlo justo antes de que la avena termine de cocinarse: le da proteína extra y una textura esponjosa que es deliciosa”, contó a People.

Por otro lado, sus batidos favoritos son creados pensando en el aporte de energía, antioxidantes y proteínas desde el inicio del día. “Pongo bananas, cerezas, moras, un polvo de vegetales, un péptido de colágeno, un poco de cacao, una gota de stevia de chocolate y leche de almendras con chocolate”, explicó.

Almuerzos ligeros y cenas equilibradas

El almuerzo de Jennifer Aniston también sigue la lógica de la simplicidad y el equilibrio. Su plato preferido es el atún (atún de aleta amarilla) acompañado de una ensalada de pepino y lentejas.

“Uso los aminoácidos de Bragg para reemplazar la salsa de soja”, explicó.

Entre comidas, la actriz recurre a snacks sencillos pero nutritivos, como huevos duros, palitos de queso o una taza de sopa, ya sea a media mañana o entre el almuerzo y la cena.

Los huevos son un alimento clave en la dieta de la actriz, tanto por su aporte proteico como por sus beneficios para el descanso (Foto: Instagram)

Para cerrar el día, suele elegir pollo asado con zucchini en espiral y salsa pesto. Sin embargo, Aniston no elimina por completo los platos más indulgentes: confesó que disfruta de una “pasta carbonara cada par de semanas”, demostrando que su régimen no se basa en la prohibición absoluta.

Espacio para los gustos y el disfrute

Tras haber sido “demasiado estricta” con su alimentación en el pasado, Jennifer Aniston aprendió a darse permisos. De vez en cuando incorpora días de gusto en los que disfruta de “noches de pizza, hamburguesas o comida mexicana”, según declaró a People antes del lanzamiento de su libro de cocina. Entre sus restaurantes favoritos en Los Ángeles se encuentran el japonés Nobu, en Malibú, y el clásico mexicano Casa Vega, en Sherman Oaks.

En cuanto al alcohol, la actriz reveló que, cuando le apetece, se permite un dirty martini.

La dieta de Aniston también está vinculada a su salud del sueño. En una entrevista con ELLE, la actriz habló de su lucha con el insomnio y de cómo ciertos hábitos alimenticios la ayudan a manejarlo. “Cuando me despierto, tomo agua tibia con limón y luego tomo un batido o palta con huevos, que es uno de mis favoritos”, explicó.

Los huevos, ricos en triptófano y vitaminas del complejo B, pueden contribuir a una mejor regulación del descanso, según especialistas consultados por la revista Hola!

Aniston entrena entre tres y cuatro veces por semana, incluso cuando solo dispone de 20 minutos. (Créditos: Pvolve)

La alimentación de Jennifer Aniston se complementa con una rutina de ejercicio orientada a la longevidad. De acuerdo con Business Insider, la actriz entrena entre tres y cuatro veces por semana con rutinas de fitness funcional que combinan fuerza progresiva, ráfagas cortas de cardio y trabajo de estabilidad y core.

Su entrenadora, Dani Coleman, destacó que el enfoque no está en el “no pain, no gain”, sino en la constancia: entrenar de forma inteligente para mantenerse fuerte, ágil y saludable con el paso de los años.