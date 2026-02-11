Boxeo, baile y deportes al aire libre: la fórmula de Rauw Alejandro para disfrutar del escenario y potenciar su energía en cada show

El brutal entrenamiento de Rauw Alejandro en el ring de boxeo: "Me gusta la velocidad"

El inicio de 2026 encuentra a Rauw Alejandro sumergido en una nueva etapa de exigencia física y disciplina deportiva. El cantante, conocido tanto por su música como por su energía sobre el escenario, ha volcado parte de su atención en el boxeo, disciplina que no solo ha transformado su rutina de ejercicio, sino también su aspecto físico.

Sus seguidores han sido testigos de cómo su cuerpo ha ido adquiriendo una musculatura cada vez más marcada, resultado de una combinación de entrenamiento en el ring y una vida activa que trasciende el ámbito musical. En los conciertos de Rauw Alejandro, el público se acostumbra a ver un despliegue físico que va más allá de la voz y la puesta en escena. La sudoración constante y los intensos movimientos de baile han sido durante años un reflejo de su resistencia y capacidad cardiovascular.

Sin embargo, el cantante ha querido ir más lejos y mostrar una faceta deportiva que implica aún más rigor: el entrenamiento de boxeo. A pesar de que eliminó la mayoría de sus publicaciones en Instagram, la portada de su último disco permanece y, gracias a una publicación capturada por Men’s Health, sus admiradores pudieron observar su rutina en el ring.

Rauw Alejandro inicia 2026 con un intenso entrenamiento de boxeo, mostrando una musculatura cada vez más definida

El video, compartido con millones de seguidores antes de ser eliminado, detallaba el proceso que sigue Rauw Alejandro cuando se prepara para una sesión de boxeo. El cantante comienza su día deportivo con un batido de proteínas, una costumbre que revela el enfoque profesional y nutritivo con el que asume cada entrenamiento.

Antes de lanzarse al combate, dedica tiempo al calentamiento, etapa crucial para activar los músculos y evitar lesiones. Solo después de este paso, sube al ring y se entrega por completo, propinando una serie de golpes que lo dejan visiblemente agotado y empapado en sudor.

La rutina de Rauw Alejandro en el ring no se limita a lanzar puñetazos. El artista trabaja bajo la supervisión de un especialista, quien lo guía en ejercicios que alternan entre movimientos de brazos y piernas, desarrollando tanto la fuerza como la coordinación.

Uno de los momentos más llamativos de sus entrenamientos, que no pasó desapercibido para sus seguidores, fue cuando realizó el pino contra la pared. Este ejercicio no solo pone de manifiesto la fuerza de sus brazos, sino también la flexibilidad y control corporal que ha perfeccionado a lo largo del tiempo. En palabras del propio cantante: “Me gusta la velocidad”, frase que sintetiza su motivación y el espíritu con el que afronta cada desafío físico.

La rutina de Rauw Alejandro incluye calentamiento, sesiones en el ring y estiramientos supervisados para prevenir lesiones

El entrenamiento de Rauw Alejandro no termina cuando baja del ring. Consciente de la importancia de cuidar el cuerpo, dedica una parte de la sesión al estiramiento, guiado por expertos para maximizar la recuperación muscular y minimizar el riesgo de lesiones.

El cantante enfatiza este aspecto ante sus seguidores, haciendo hincapié en que la prevención es una parte fundamental del proceso de entrenamiento. Esta rutina de estiramientos, realizada de manera rigurosa tras cada práctica, contribuye a mantener la elasticidad muscular y a garantizar una mayor longevidad en su carrera artística y deportiva.

Además del boxeo, el baile sigue siendo uno de los pilares en la preparación física de Rauw Alejandro. Sus espectáculos se caracterizan por coreografías exigentes, en las que la intensidad y la precisión son constantes.

El propio artista reconoce que los shows en vivo funcionan como un cardio excepcional, exigiéndole una capacidad aeróbica sostenida. Para alcanzar ese nivel, cuenta con un equipo de entrenadores y coreógrafos que lo acompañan en la preparación, asegurando que cada presentación sea tan desafiante físicamente como artística.

El cantante combina boxeo y baile para potenciar su resistencia física y mejorar su rendimiento sobre el escenario (Crédito: EFE/ Quique García).

El compromiso con el baile se extiende más allá del escenario. En las redes sociales, especialmente en TikTok, Rauw Alejandro comparte fragmentos de sus entrenamientos coreográficos, mostrando que la disciplina y la pasión por el movimiento son rasgos que lo definen. Sus millones de seguidores pueden ver cómo ejecuta rutinas complejas y creativas, en las que la velocidad y la destreza resultan claves. Esta dedicación al baile, sumada al trabajo en el ring, ha moldeado un físico atlético y resistente.

La vida activa de Rauw Alejandro no se limita al boxeo y el baile. El cantante, amante de la naturaleza, dedica tiempo a actividades al aire libre como montar a caballo y practicar deportes acuáticos. Estas aficiones complementan su preparación física y contribuyen a su bienestar general. En una de sus publicaciones más populares, se lo vio cabalgando con energía, una experiencia que asoció directamente con su predilección por la velocidad y la libertad de movimiento.

Estas actividades, lejos de ser un simple pasatiempo, conforman un estilo de vida en el que el deporte y la salud ocupan un lugar central. El enfoque integral de Rauw Alejandro hacia la actividad física se refleja en cada aspecto de su rutina diaria. Ya sea en el ring, en la pista de baile o al aire libre, el cantante demuestra que la constancia, la disciplina y la pasión por el movimiento son los motores que impulsan su evolución física y artística.