“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”, aseguró Luke Thompson sobre la nueva entrega

Luke Thompson asume el protagonismo absoluto como Benedict Bridgerton en la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix (Créditos: Netflix)

El estreno de la nueva temporada de Bridgerton en Netflix sitúa a Luke Thompson como rostro principal de la serie. El actor británico asume el protagonismo absoluto como Benedict Bridgerton y enfrenta una transformación que desafía tanto a su personaje como a los convencionalismos de la ficción de época, relató a Esquire.

“Fue un momento precioso”, expresó Thompson al recordar cuándo recibió la noticia. Llevaba años interpretando a Benedict desde un lugar secundario, lo que, aseguró, le permitió “observar, acostumbrarme al fenómeno y perderle el miedo a un proyecto tan enorme y con tanta atención encima”.

Para él, este proceso gradual resultó fundamental: “Cuando me dijeron que la historia se iba a abrir alrededor de él, me sentí encantado, porque el personaje se merece esa gran apertura, descubrir quién es más allá de lo que ya conocíamos”. Incluso, dio pistas sobre la nueva entrega. “Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”.

Presión, atención y profundidad del personaje

La transformación de Benedict desafía los convencionalismos de la ficción histórica y aporta una nueva profundidad al personaje

Sobre la presión de ocupar el centro del fenómeno de la serie, Thompson reconoció el “juego” que implica formar parte de una gran producción. “Soy actor y hasta cierto punto se trata de eso. Hoy hay muchísima competencia por la atención del público, muchísimas series y propuestas, así que formar parte de una ficción que realmente la capta es increíble”.

El intérprete añadió: “Estar en el centro de ese foco es bonito porque, al final, lo que uno quiere como actor es vivir en la imaginación de la gente, si estás ahí es que estás haciendo bien tu trabajo”.

El arco de Benedict en esta temporada, según Thompson, aporta una nueva profundidad al personaje. La historia revela “las grietas, qué le enfada, qué le pone triste, qué le mueve”.

La nueva temporada de Bridgerton amplía el universo narrativo al incluir perspectivas inéditas como la vida de los sirvientes (Créditos: Netflix)

Con ocho episodios enfocados en él y en Sophie, Thompson anticipa que los espectadores descubrirán nuevas facetas: “Un frente encantador, simpático, muy relajado, y justo ese tipo de personas son interesantísimas cuando se rompen, cuando ese encanto general se concentra en una sola persona y se ve qué ocurre cuando lo pillan desprevenido”.

Identidad, sexualidad y contradicciones generacionales

Uno de los ejes centrales es la cuestión de la identidad y la sexualidad de Benedict. Thompson evita definirlo mediante una etiqueta concreta. “No diría que Benedict es bisexual, lo importante es que es abierto y curioso, y esa es su virtud y talón de Aquiles, porque le cuesta enfocar y concretar”, explicó a Esquire.

Subrayó que el destino amoroso del personaje “podría haber terminado con cualquier persona; que sea una mujer llamada Sophie es casi circunstancial, lo interesante es que el personaje se dejó caer ahí”.

La serie explora las contradicciones generacionales sobre libertad y compromiso, temas centrales en el arco de Benedict Bridgerton (Netflix)

El actor conecta su propio recorrido con los dilemas de libertad y compromiso que atraviesan a su rol. “Para mí es casi un Romeo y Julieta: él va al baile sin ganas y de repente aparece el amor donde menos lo esperaba”, detalló.

Thompson observó que esa contradicción —elegir entre mantener las puertas abiertas o comprometerse con alguien— define a gran parte de la generación millennial: “Esa sensación de que, si eliges a alguien, quizá estás renunciando a demasiadas posibilidades es muy generacional, muy de millennials y de quienes vienen detrás”.

Expectativas, apoyo y autonomía profesional

Respecto a las expectativas profesionales y familiares, Thompson subraya que “cada uno de los hermanos Bridgerton tuvo su temporada y, en la realidad, Johnny, Regé y yo somos personas muy distintas que afrontamos ese protagonismo de maneras muy diferentes”.

Luke Thompson conecta la dicotomía entre fantasía y realidad del amor en Bridgerton con dilemas propios de la generación millennial (Liam Daniel/Netflix)

Si bien valora el apoyo de sus colegas, afirmó que para avanzar necesitó resolver situaciones por sí mismo: “Cuando resuelves algo vos solo, lo entendes de verdad y lo haces tuyo”.

Privacidad y exposición en redes sociales

El intérprete optó por mantenerse al margen de las redes sociales. Considera que su propia vulnerabilidad lo llevó a evitar una exposición constante.

“Sé que, si tuviera redes, estaría conectado todo el tiempo. Ya noto, solo con el celular, cómo machaca la capacidad de atención y yo quiero seguir pudiendo leer libros, concentrarme, no estar permanentemente deslizando el dedo por una pantalla”.

El actor británico prefiere la privacidad y evita la exposición en redes sociales para proteger su concentración y autenticidad (REUTERS/Isabel Infantes)

Añadió que prefiere mostrarse mediante sus personajes: “A mí me gusta mostrarme a través de personajes y ficciones, mintiendo un poco, poniéndome una máscara. Ser completamente auténtico, decir este soy yo y esto es lo que pienso, me resulta muy incómodo”.

El teatro, la televisión y la poética de Bridgerton

El teatro ocupa para Thompson un lugar irremplazable en su trayectoria. Destaca que la experiencia escénica implica un tipo de intimidad y aprendizaje diferente al de la televisión.

“Son formas de trabajo tan distintas que casi no se pueden comparar. Aprendes cosas de un medio que luego aplicas al otro, pero la experiencia es diferente. Siempre voy a tener un cariño especial por el teatro, porque es donde empecé y porque hay algo en estar en la misma sala que el público que resulta íntimo y, en cierto modo, a salvo”, explicó a Esquire.

Thompson destacó el valor del trabajo colectivo en Bridgerton y el impacto positivo del equipo creativo en su desarrollo actoral (Liam Daniel/Netflix)

Sobre el tono de Bridgerton, añadió: “En Bridgerton, por ejemplo, hay una realidad poética, el diálogo es más elevado, casi versificado, y eso te da libertad, porque el público no espera un naturalismo absoluto; en una pieza moderna, en cambio, estás mucho más sometido a la realidad y si algo no suena auténtico se nota enseguida”.

Una temporada de cambios y universos ampliados

Con la llegada de la nueva temporada, Thompson anticipa una entrega que amplía el universo narrativo e incorpora perspectivas poco exploradas, como el mundo de los sirvientes.

“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso dentro del estándar de romanticismo de Bridgerton. Habla mucho de la fantasía de amar a alguien frente a la realidad de amar a alguien, cuando es fantasía, lo es de forma muy intensa, y cuando aterriza en lo real aparecen las aristas”, señaló.

La experiencia teatral sigue siendo fundamental en la carrera de Luke Thompson, quien valora la intimidad y el aprendizaje que ofrece el escenario (Gavin Bond/Netflix)

En su diálogo con Esquire, adelantó también: “El marco se ensancha un poco más, y no puedo contar mucho más sin meterme en problemas”.

El valor del trabajo colectivo

Tras cinco años en la serie, Luke Thompson destaca el compromiso excepcional de todo el equipo creativo y artístico.

La experiencia de ser protagonista reforzó su valoración sobre el trabajo colectivo que sostiene a Bridgerton y su desarrollo en la plataforma Netflix.