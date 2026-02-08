Michael Douglas ganó el Oscar por un personaje que otros famosos actores rechazaron antes

Michael Douglas confesó que no sabía que el papel de Gordon Gekko en "Wall Street" había sido ofrecido antes a otros actores de alto perfil (Richard Shotwell/Invision/AP)

La reciente aparición de Michael Douglas en el TCM Classic Film Festival de Nueva York reveló una curiosidad poco difundida sobre su carrera y sobre uno de los papeles más emblemáticos del cine de los 80.

El actor admitió que desconocía que el personaje de Gordon Gekko, con el que obtuvo el Oscar al Mejor Actor en 1987, había sido ofrecido previamente a otras figuras de Hollywood.

Durante una charla con Alicia Malone, Douglas relató que solo recientemente supo, a través de un artículo, que el director Oliver Stone consideró antes a Warren Beatty y a Richard Gere para el papel de Gekko.

“Vi un artículo recientemente que decía que Oliver primero fue con Warren Beatty, quien la rechazó, y después con Richard Gere, quien también la rechazó”, compartió el actor en el evento.

Acto seguido, reconoció: “Yo no sabía nada de eso porque siempre te gusta pensar que eras el elegido”.

Durante el TCM Classic Film Festival de Nueva York, explicó que su familiaridad con el mundo empresarial influyó en la decisión para ser elegido como protagonista (20th Century Fox)

La revelación sorprendió tanto al público como al propio Michael Douglas, quien recordó que, al recibir el guion, buscaba interpretar un personaje difícil y desafiante.

Describió la propuesta como un honor y expresó que se sintió “honrado y abrumado” al ser seleccionado para encarnar al ambicioso y despiadado hombre de negocios que se convertiría en referente cinematográfico.

“Estaba realmente feliz, emocionado de aportar el corazón”, afirmó. “No tienes muchos buenos papeles en tu vida”.

Douglas explicó que, aunque no tenía una relación previa con Stone, el guion de Wall Street (1987) captó su atención por la profundidad y la mirada crítica sobre la codicia y los dilemas morales en la sociedad estadounidense de la época.

Calificó el libreto como “un trabajo serio, serio”, que exigía un compromiso absoluto.

Douglas recordó las exigencias del rodaje y la intensidad de su relación profesional con el director Oliver Stone (REUTERS/Eric Gaillard)

El artista de Hollywood reconoció que en pocas ocasiones a lo largo de su carrera encontró oportunidades de esa magnitud.

La elección de Oliver Stone respondió a una búsqueda deliberada.

Douglas explicó que el director buscaba a alguien familiarizado con el entorno de los negocios.

“Supongo que Oliver buscaba un actor con cierta perspicacia empresarial y, como yo también era productor y crecí en Nueva York, tenía familiaridad con ese mundo”, señaló.

“Fui a la Allen Stevenson School y luego a escuelas preparatorias. Tenía amigos desde la infancia que estaban en Wall Street, así que no era un experto, pero entendía el estilo de vida. Supongo que por eso me eligió”, sostuvo.

El actor se declaró honrado y abrumado al ser elegido para interpretar a Gordon Gekko, personaje que lo llevó a ganar el Oscar en 1987 (Snap/Shutterstock)

El rodaje de Wall Street no estuvo exento de exigencias. Michael Douglas narró una anécdota que ilustra el rigor de Oliver Stone.

Al final de la segunda semana de filmación, el director se presentó en su tráiler y le preguntó: “‘¿Estás bien?’ y luego me soltó: ‘¿Estás consumiendo drogas? Porque parece que nunca has actuado en tu vida’”.

El actor le explicó que evitaba ver las tomas diarias porque siempre encontraba errores en su trabajo y prefería no obsesionarse con los detalles.

Ante la insistencia de Stone, Douglas aceptó ver dos escenas ya grabadas y se sorprendió al comprobar que el resultado era más sólido de lo que pensaba.

El cineasta terminó reconociendo: “Sí, está bien, ¿verdad?”.

La interpretación de Michael Douglas como Gordon Gekko en "Wall Street" sorprendió a la industria y al público (20th Century Fox)

La relación profesional entre ambos estuvo marcada por la franqueza y la intensidad.

La estrella de cine destacó que ahora agradece la actitud de Stone, quien “estaba dispuesto a que yo lo odiara con tal de sacar lo mejor de mí”.

El director, por su parte, opinó en una entrevista posterior que Douglas “se sentía más cómodo interpretando a un villano, pero siempre estaba buscando… Me gusta Michael cuando lo hace en buenas películas, con buen material. Me gustó mucho en Wall Street”.

El impacto de Wall Street en la industria resultó peculiar. Aunque la película no recibió numerosas nominaciones al Oscar, Michael Douglas fue galardonado como Mejor Actor.

"Era tan diferente de lo que esperaban de él", destacó Stone en referencia al reconocimiento que recibió la estrella en los años 80 (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Oliver Stone reflexionó sobre la recepción y consideró que la industria “no prestó atención a la película, salvo por la actuación de Michael Douglas”.

El realizador atribuyó el reconocimiento del actor al hecho de que su interpretación sorprendió, ofreciendo una actuación diferente respecto de sus papeles anteriores.

“En el papel, en la película, sorprendió a la gente”, afirmó. “No hay duda de que en la primera, la sorpresa fue en parte lo que llevó al Oscar, creo. Era tan diferente de lo que esperaban de él”.