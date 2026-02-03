Entretenimiento

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

La actriz comparte detalles sobre su vida en Nueva York, junbto a su esposo, Michael Douglas

Guardar
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas dejaron Los Angeles para buscar una vida más tranquila. (REUTERS/Danny Moloshok)

Catherine Zeta-Jones compartió detalles de su vida en Nueva York con su esposo, Michael Douglas, y cómo su residencia en la costa este ha influido en su carrera. La actriz de 56 años habló con PEOPLE sobre su experiencia viviendo fuera de Los Ángeles, ciudad donde se concentran gran parte de las producciones de Hollywood.

“Es curioso. He vivido en la costa este durante muchos años con Michael, y es interesante preguntarse si eso ha sido perjudicial para mi carrera”, dijo. Sobre su permanencia en Nueva York, agregó: “Nunca lo sé del todo, porque nunca he estado en L.A. charlando de manera informal”.

En junio de 2024, la pareja puso a la venta su residencia frente al río en Irvington, Nueva York, con 11,653 pies cuadrados. En ese momento, la artista explicó a The Wall Street Journal que la mudanza tenía sentido, ya que sus hijos mayores “han dejado el nido.”

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se mudaron a Nueva York ahora que sus hijos son mayores. (REUTERS/Mike Blake)

Desde su hogar, ubicado a aproximadamente 40 minutos de Manhattan, Catherine Zeta-Jones comentó que su vida social no gira en torno a la industria del cine.

“De hecho, paso más tiempo con personas de negocios, de Wall Street, y del mundo del arte. Nuestros amigos y las personas con las que nos encontramos son distintos a los que tendría si estuviera en Los Angeles. Y eso no es algo en contra de Los Angeles ni de la gente que vive allí; simplemente me muevo en círculos diferentes aquí en la ciudad”, indicó.

El interés de la estrella de Hollywood por el arte ha sido una constante en su vida. La actriz relató que solía visitar casas en los Hamptons para observar colecciones privadas.

Catherine Zeta-Jones admitió que es
Catherine Zeta-Jones admitió que es una gran fanática del arte. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente, se describe como “una coleccionista ecléctica” que ha ido adentrándose en el mundo del arte de manera más activa.

Esta afición también se relaciona con su trabajo actoral: en The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, interpreta a Marianne, una consultora de arte, compartiendo pantalla con Natalie Portman, Jenna Ortega, Da’Vine Joy Randolph, Charli xcx, Sterling K. Brown, Daniel Brühl y Zach Galifianakis.

Además de su interés por el arte, Catherine Zeta-Jones combina su vida familiar con viajes internacionales.

La actriz señaló que, durante una reciente visita a la Antártida con su esposo e hijos, no adquirió obras de arte, pero llevó consigo cámaras Leica valoradas en 60,000 dólares, que ha coleccionado durante años. “Solo estar en ese entorno, mirar alrededor, es como observar el arte natural más increíble”, dijo.

Catherine Zeta-Jones llevó a su
Catherine Zeta-Jones llevó a su viaje familiar en la Antártida valiosas cámaras de fotografía. (Instagram)

La actriz también mencionó que su residencia en Nueva York le permite participar en actividades culturales y sociales distintas a las de Los Ángeles, incluyendo eventos relacionados con el mundo de los negocios y el arte. Esta experiencia, según Zeta-Jones, le proporciona un enfoque diferente tanto en su vida profesional como personal.

En cuanto a sus próximos proyectos, la famosa continuará explorando papeles en cine y televisión. Entre sus trabajos próximos se incluyen The Gallerist, la interpretación de Morticia Addams en la serie de Netflix, Wednesday, y el papel protagónico en la serie de Prime Video Kill Jackie.

Temas Relacionados

Catherine Zeta-Jonesestrellas de HollywoodentretenimientoMichael Douglas

Últimas Noticias

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

La banda surcoreana regresa con su quinto álbum ARIRANG y un concierto transmitido en vivo desde Seúl a nivel mundial

Netflix transmitirá en vivo el

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

El éxito global de ambas películas no solo marcó cifras históricas en recaudación, sino que potenció el atractivo de los parques temáticos y fortaleció su liderazgo en la industria del entretenimiento mundial

Estrenos y récords en taquilla:

La razón detrás de un extraño hábito de Johnny Depp: jamás vio una de sus películas más icónicas

El reconocido intérprete confiesa que evita revisitar sus propias actuaciones por temor a arrepentimientos y destaca la influencia de películas ajenas en su visión del cine y el arte de actuar

La razón detrás de un

Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

La modelo australiana supuestamente era infeliz en su matrimonio con el rapero e intentó alejarse de él en varias ocasiones

Bianca Censori quisó divorciarse de

Paul Mescal y una dura confesión sobre el costo emocional de la fama: “Quiero desaparecer”

En una entrevista con GQ Magazine, el actor irlandés abrió su corazón y habló sobre el agotamiento que le produce la exposición mediática, el deseo de recuperar el anonimato y la importancia de priorizar una vida sencilla lejos del escrutinio constante

Paul Mescal y una dura
DEPORTES
Máxima tensión con Cristiano Ronaldo

Máxima tensión con Cristiano Ronaldo en Arabia: de la polémica medida de protesta a la decisión de Benzema que lo enfureció

Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: por cuánto tiempo lo perderá River Plate

De los yacimientos de diamantes a la cima de la UFC: la inspiradora travesía de Themba Gorimbo

Sismo en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

Argentinos y Belgrano igualan en La Paternal por la fecha 3 del Apertura

TELESHOW
Quién ganó en el rating

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity y La hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la extraña condición

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba