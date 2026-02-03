Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas dejaron Los Angeles para buscar una vida más tranquila. (REUTERS/Danny Moloshok)

Catherine Zeta-Jones compartió detalles de su vida en Nueva York con su esposo, Michael Douglas, y cómo su residencia en la costa este ha influido en su carrera. La actriz de 56 años habló con PEOPLE sobre su experiencia viviendo fuera de Los Ángeles, ciudad donde se concentran gran parte de las producciones de Hollywood.

“Es curioso. He vivido en la costa este durante muchos años con Michael, y es interesante preguntarse si eso ha sido perjudicial para mi carrera”, dijo. Sobre su permanencia en Nueva York, agregó: “Nunca lo sé del todo, porque nunca he estado en L.A. charlando de manera informal”.

En junio de 2024, la pareja puso a la venta su residencia frente al río en Irvington, Nueva York, con 11,653 pies cuadrados. En ese momento, la artista explicó a The Wall Street Journal que la mudanza tenía sentido, ya que sus hijos mayores “han dejado el nido.”

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se mudaron a Nueva York ahora que sus hijos son mayores. (REUTERS/Mike Blake)

Desde su hogar, ubicado a aproximadamente 40 minutos de Manhattan, Catherine Zeta-Jones comentó que su vida social no gira en torno a la industria del cine.

“De hecho, paso más tiempo con personas de negocios, de Wall Street, y del mundo del arte. Nuestros amigos y las personas con las que nos encontramos son distintos a los que tendría si estuviera en Los Angeles. Y eso no es algo en contra de Los Angeles ni de la gente que vive allí; simplemente me muevo en círculos diferentes aquí en la ciudad”, indicó.

El interés de la estrella de Hollywood por el arte ha sido una constante en su vida. La actriz relató que solía visitar casas en los Hamptons para observar colecciones privadas.

Catherine Zeta-Jones admitió que es una gran fanática del arte. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente, se describe como “una coleccionista ecléctica” que ha ido adentrándose en el mundo del arte de manera más activa.

Esta afición también se relaciona con su trabajo actoral: en The Gallerist, dirigida por Cathy Yan, interpreta a Marianne, una consultora de arte, compartiendo pantalla con Natalie Portman, Jenna Ortega, Da’Vine Joy Randolph, Charli xcx, Sterling K. Brown, Daniel Brühl y Zach Galifianakis.

Además de su interés por el arte, Catherine Zeta-Jones combina su vida familiar con viajes internacionales.

La actriz señaló que, durante una reciente visita a la Antártida con su esposo e hijos, no adquirió obras de arte, pero llevó consigo cámaras Leica valoradas en 60,000 dólares, que ha coleccionado durante años. “Solo estar en ese entorno, mirar alrededor, es como observar el arte natural más increíble”, dijo.

Catherine Zeta-Jones llevó a su viaje familiar en la Antártida valiosas cámaras de fotografía. (Instagram)

La actriz también mencionó que su residencia en Nueva York le permite participar en actividades culturales y sociales distintas a las de Los Ángeles, incluyendo eventos relacionados con el mundo de los negocios y el arte. Esta experiencia, según Zeta-Jones, le proporciona un enfoque diferente tanto en su vida profesional como personal.

En cuanto a sus próximos proyectos, la famosa continuará explorando papeles en cine y televisión. Entre sus trabajos próximos se incluyen The Gallerist, la interpretación de Morticia Addams en la serie de Netflix, Wednesday, y el papel protagónico en la serie de Prime Video Kill Jackie.