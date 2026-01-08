Entretenimiento

La razón por la que Julia Roberts considera que ‘Mujer Bonita’ no podría estrenarse en la actualidad

La protagonista del icónico filme asegura que la experiencia y los cambios sociales hacen inviable repetir el papel que marcó su carrera

Guardar
Richard Gere interpretó a Edward
Richard Gere interpretó a Edward Lewis, un empresario millonario que contrata a Vivian como escort por una semana (Grosby)

Más de tres décadas después de su estreno, Mujer Bonita (Pretty Woman) todavía es reconocida como una de las comedias románticas más famosas de Hollywood. Sin embargo, su protagonista, Julia Roberts, reconoce que ese relato ahora es explorado con otros ojos debido a los cambios culturales.

En una entrevista concedida a Deadline, la actriz reflexionó sobre cómo se percibe actualmente la película y explicó por qué ya no accedería a protagonizarla.

“Oh, es imposible. Tengo demasiados años con el peso del mundo dentro de mí ahora como para poder levitar en una película así, ¿verdad?”, dijo, cuando le consultaron sobre si aceptaría ese rol en esta época. “No el peso del mundo, como algo negativo, sino todas las cosas que aprendemos, todas las cosas que vamos guardando en los bolsillos a lo largo del camino”.

Julia Roberts aseguró que el
Julia Roberts aseguró que el paso de los años le impide hoy “levitar” en una historia tan idealizada.(Grosby)

La actriz explicó que, a sus 58 años, su experiencia le impediría interpretar la “inocencia” que, a su juicio, definía a Vivian Ward, el personaje que la lanzó al estrellato en 1990.

“Es algo gracioso de decir sobre una prostituta, pero sí creo que había una inocencia en ella, una especie de… supongo que simplemente era ser joven”, reflexionó Roberts.

Mujer bonita, ficción dirigida por el fallecido Garry Marshall, cuenta la historia de Edward Lewis (Richard Gere), un acaudalado empresario que contrata a Vivian Ward, una trabajadora sexual de Hollywood Boulevard, para que sea su acompañante durante una semana.

El acuerdo, que incluía 3000 dólares como salario, un guardarropa de lujo y una regla clara de “no besos en la boca”, deriva en una convivencia que transforma a ambos. Con el tiempo, los dos se enamoran y el relato se encamina hacia un final feliz. Roberts llegó a ser nominada como mejor actriz por esta película.

Con el paso de los años, Mujer bonita también ha sido objeto de revisiones críticas. Deadline señaló en la entrevista que “muchos han dejado de ver Mujer bonita como un cuento de hadas afectuoso”.

Aunque fue concebida como una
Aunque fue concebida como una fantasía romántica, Pretty Woman hoy es revisada desde una mirada más crítica (Crédito: Grosby)

La romantización del trabajo sexual, las desigualdades de poder entre un millonario y una mujer en situación vulnerable, y los temas de clasismo y sexismo presentes en la trama han generado debate entre nuevas generaciones de espectadores.

Roberts reconoció que estas relecturas son parte natural del devenir cultural.

Bueno, creo que cada vez que hay un enorme paso del tiempo y cambios culturales…”, comenzó, antes de trazar un paralelismo histórico: “Piensen en todas las películas y obras de teatro de los años 20, 30 y 40: hoy las verías y dirías simplemente ‘¿cómo la gente decía estas cosas, hacía estas cosas?’”. Como ejemplo, mencionó Gone with the Wind.

“Creo que estas son las decisiones que tomamos como artistas, como gente que aprecia el arte y como personas que aman leer libros e ir al teatro… los tiempos cambian, la gente cambia, las ideas cambian”, comentó.

Un origen mucho más oscuro

Parte de la discusión actual sobre Mujer bonita se entiende mejor al conocer su origen. El guion original, escrito por J.F. Lawton, tenía un tono mucho más sombrío y se titulaba 3000 en referencia al precio del acuerdo entre Edward y Vivian.

Julia Roberts recordó que consiguió
Julia Roberts recordó que consiguió el papel en la versión original del filme antes de que el proyecto se cayera y fuera reformulado por Disney.(Netflix)

En 2019, durante una conversación con Patricia Arquette para Variety, Roberts recordó aquel duro final alternativo: “[Ellos] la tiraban fuera del auto, tiraban el dinero encima de ella, según recuerdo, y simplemente se iban, dejándola en algún callejón sucio”.

La transformación del guion llegó cuando Disney tomó el mando del proyecto y contrató a Garry Marshall. Así, el carácter del personaje de Edward se suavizó y le dieron un cierre más emocional.

Cambiaron todo. Y se convirtió en algo mucho más dentro de mi terreno. De la versión original, digo: ‘Gracias a Dios que se vino abajo’”, expresó en 2019.

Temas Relacionados

Julia RobertsPretty WomanRichard GerePelículasEntretenimiento

Últimas Noticias

Doble brasileño de “Harry Potter” tendrá que cambiar de nombre artístico tras advertencia de Warner Bros

El cantante, que aprovechaba su parecido físico con Daniel Radcliffe, ya no podrá usar el nombre “Harry” en sus redes sociales

Doble brasileño de “Harry Potter”

Jennette McCurdy tuvo una relación con un hombre mayor cuando tenía 18 años: “Red flags por todos lados”

La actriz y escritora habló sobre la relación que inspiró a su nueva novela “Half His Age”, la cual saldrá a la venta el 20 de enero

Jennette McCurdy tuvo una relación

“Enredados”: ¿Quién es Teagan Croft, la actriz que será Rapunzel?

El live-action de Disney retomó su producción, aunque todavía no hay fecha de estreno tentativa

“Enredados”: ¿Quién es Teagan Croft,

Jennette McCurdy confiesa que “no quiere tener hijos”, a pesar de haber congelado sus óvulos

La exestrella de iCarly explicó su perspectiva de la maternidad y la decisión que ha tomado junto a su pareja

Jennette McCurdy confiesa que “no

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Lanzada en 1971, esta obra es reconocida a nivel mundial debido al profundo mensaje que brinda. Cómo el arte puede transformar la visión colectiva e inspirar conversaciones profundas

El impacto eterno de “Imagine”:
DEPORTES
Sentenciaron a nueve meses de

Sentenciaron a nueve meses de prisión en suspenso a un famoso árbitro por posesión de pornografía infantil

Cristiano Ronaldo anotó un gol, pero los hinchas lo apuntaron por una increíble pifia en el área: “Deja el fútbol”

El grave error entre Rulli y Medina en la derrota del Olympique de Marsella ante el PSG: el desconsolado llanto del defensor

El tenso cruce entre Simeone y Vinicius en Real Madrid-Atlético: la frase del Cholo que generó la reacción del brasileño

La tajante decisión de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza

TELESHOW
Sabrina Rojas recordó el escándalo

Sabrina Rojas recordó el escándalo del video íntimo de Luciano Castro que se filtró en 2019: “Estábamos almorzando”

Así disfruta Luisana Lopilato sus vacaciones: playa, arco iris y look de verano

Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

INFOBAE AMÉRICA

Geoingeniería solar: un reto ético

Geoingeniería solar: un reto ético y político para la justicia climática internacional

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

Un misterioso chorro de agujero negro puede alterar una galaxia entera, según un estudio

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía