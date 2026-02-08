Entretenimiento

Esto es lo que hacían Katherine Schwarzenegger y su esposo Chris Pratt cuando empezaron a salir

La escritora contó que el intercambio de tarjetas escritas a mano fue una constante en los primeros meses de su relación con el actor, especialmente durante sus viajes de trabajo

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt
Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt tenían una tierna costumbre cuando comenzaron su relación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Katherine Schwarzenegger compartió recientemente un recuerdo de los primeros meses de su relación con Chris Pratt, una etapa marcada por un intercambio constante de tarjetas escritas a mano.

En una entrevista con la revista PEOPLE, la autora de 39 años contó que, cuando comenzaron a salir en 2018, ambos encontraron en ese gesto una forma de mantenerse conectados durante los períodos en los que el actor debía viajar por trabajo.

Según relató, algunas de esas notas eran enviadas por correo, mientras que otras aparecían de manera inesperada: dentro de una valija, en una mochila o sobre la mesada de la cocina.

“Cuando Chris y yo empezamos a salir y él se iba a filmar o a trabajar en alguna locación, nos escribíamos tarjetas a mano. Siempre fueron muy lindas, y por supuesto que las guardé todas. Tengo toda una colección de tarjetas de Chris”, explicó.

Chris Pratt le escribía cartas
Chris Pratt le escribía cartas a mano a Katherine Schwarzenegger antes de casarse. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese intercambio se dio en un momento en el que ambos mantenían agendas exigentes, pero encontraron en la escritura una manera sencilla de expresar cercanía.

De hecho, la relación entre Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt avanzó con rapidez. Un año después de comenzar a salir, la pareja se casó en junio de 2019 en una ceremonia íntima realizada en Montecito, California.

Desde entonces, formaron una familia: en 2020 nació su primera hija, Lyla Maria; en 2022 llegó Eloise Christina; y en 2024 dieron la bienvenida a su hijo Ford Fitzgerald. Pratt, además, es padre de Jack, de 13 años, fruto de su anterior matrimonio con la actriz Anna Faris.

En la entrevista, la hija de Arnold Schwarzenegger también se refirió a su vida familiar y a su vínculo con el actor. Señaló que uno de los aspectos que más valora de su matrimonio es compartir la crianza como un trabajo en equipo.

Katherine Schwarzenegger aseguró que ella
Katherine Schwarzenegger aseguró que ella y Chris Pratt son un equipo a la hora de criar a sus hijos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Saber que somos compañeros en muchos aspectos de la vida, especialmente en la crianza, que tiene momentos buenos y otros más difíciles”, comentó. También destacó la importancia del humor en situaciones complejas, algo que, según ella, Chris aporta de manera constante.

Cabe destacar que la afinidad de Katherine Schwarzenegger con las tarjetas y los mensajes escritos no es casual. De acuerdo con lo que explicó, esa costumbre tiene raíces familiares. Su madre, la periodista Maria Shriver, fue una figura clave en la transmisión de esa tradición.

“Mi mamá siempre le dio mucha importancia a los buenos modales, y las notas de agradecimiento escritas a mano fueron, y siguen siendo, una parte muy importante de mi vida”, contó.

Ahora, como madre, Katherine busca trasladar esa enseñanza a sus propios hijos. En ese sentido, considera que escribir una tarjeta a mano conserva un valor particular en un contexto dominado por la inmediatez de los mensajes digitales.

Katherine Schwarzenegger intenta enseñarle a
Katherine Schwarzenegger intenta enseñarle a sus hijos lo mismo que le enseñaron sus padres. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hoy, más que nunca, cuando recibes una tarjeta escrita a mano, sea de agradecimiento, cumpleaños, condolencias o simplemente porque sí, se siente mucho más especial”, afirmó.

Según explicó, el hecho de que alguien se tome el tiempo de escribir, en lugar de enviar un mensaje de texto o una nota de voz, genera un impacto distinto.

