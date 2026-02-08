Catherine Zeta-Jones, sobre su relacion con Michael Douglas: “La gente decía que no duraríamos, que cuando yo tuviera 50, él tendría 75”

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas celebran 25 años de matrimonio y reafirman su solidez como pareja de Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas celebraron recientemente 25 años de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más duraderas de Hollywood. Desde el inicio, su relación captó la atención mediática no solo por la fama de ambos, sino por la diferencia de edad de 25 años entre ellos.

Contra los pronósticos iniciales y diversos prejuicios, han superado obstáculos y el constante escrutinio público, generando admiración en la industria y el público.

El encuentro en Deauville: el inicio de una historia pública

Durante el Festival de Cine Estadounidense de Deauville en 1998, en la región francesa de Normandía, los dos actores se conocieron. Michael Douglas relató en el acto del 50º aniversario del festival que, pocos días antes, había visto a Zeta-Jones en La máscara del Zorro y quedó impactado por su actuación.

Según Douglas, en declaraciones recogidas por Fotogramas, al verla en persona le dijo: “Catherine, voy a ser el padre de tus hijos”. Esa frase marcó el inicio de una relación que, poco después, se volvería pública.

La declaración directa de Michael Douglas: "Catherine, voy a ser el padre de tus hijos", marcó el inicio de la relación (REUTERS/Andrew Couldridge)

En aquel entonces, Douglas seguía casado con Diandra Luker, aunque la relación terminó poco después. Según el propio actor, la separación estuvo vinculada a cuestiones personales que dañaron su primer matrimonio.

Fue en ese periodo de cambios cuando el vínculo entre Zeta-Jones y Douglas se consolidó, especialmente mientras coincidían en el rodaje de Traffic en 2000.

Trayectorias profesionales: de “La máscara del Zorro” a “Wall Street”

Catherine Zeta-Jones alcanzó la proyección internacional con La máscara del Zorro (1998), y tras ese éxito, sumó títulos como La trampa y Alta fidelidad. El reconocimiento global llegó con Chicago (2002), película que le valió el Oscar a Mejor actriz de reparto. Su versatilidad y talento le garantizaron un lugar destacado en la industria del cine mundial.

Por su parte, Michael Douglas proviene de una familia vinculada al séptimo arte. Inició su carrera como productor, con el éxito Atrapado sin salida (1975), y luego destacó como actor en películas como Tras el corazón verde, Wall Street —por la que recibió el Oscar a Mejor actor principal— e Instinto básico. Su filmografía, aclamada por crítica y público, abarca más de cuatro décadas y múltiples papeles emblemáticos.

La unión de dos figuras con trayectorias tan sólidas incrementó la atención de la prensa. Como detalla Fotogramas, la diferencia de edad fue un tema constante en sus apariciones y entrevistas, acompañándolos a lo largo de los años.

Matrimonio y familia bajo el escrutinio mediático

El nacimiento del primer hijo de Zeta-Jones y Douglas se anunció poco después del matrimonio (REUTERS/Daniel Cole)

La boda de Zeta-Jones y Douglas se realizó a finales de 2000 tras oficializar su relación el mismo año, cuando trabajaban juntos en Traffic. Poco después, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, y en 2003, recibieron a su segunda hija. Desde el comienzo, su vida familiar estuvo rodeada de cámaras, titulares y especulaciones que ponían el foco, en especial, en la diferencia de edad.

La pareja fue objeto habitual de rumores sobre la duración y estabilidad de su matrimonio. Catherine Zeta-Jones explicó a Fotogramas cómo este factor condicionó la mirada externa: “Recuerdo que la gente decía que no duraríamos, que cuando yo tuviera 50, él tendría 75. Pero eso son solo matemáticas”. Pese a los comentarios, ambos han priorizado construir un entorno privado de apoyo mutuo.

En 2013, atravesaron una crisis derivada de problemas de salud mental de Zeta-Jones, lo que provocó una separación temporal. Sin embargo, se reconciliaron al año siguiente, reforzando el compromiso y la capacidad de adaptación del matrimonio frente a desafíos personales y familiares.

Superar desafíos y romper prejuicios: las claves del éxito según Zeta-Jones

Con el paso de los años, Zeta-Jones y Douglas han reivindicado la importancia de la transparencia y la comunicación en pareja. “Michael y yo tenemos una relación muy abierta”, sostuvo la actriz en declaraciones a Fotogramas.

Para la pareja, la sinceridad resulta indispensable, sobre todo por el efecto de la exposición pública en sus hijos y la constante observación mediática.

La pareja considera la sinceridad clave para afrontar el impacto de la fama en sus hijos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Zeta-Jones remarcó que, con hijos que nacen en el centro de la atención pública, es necesario compartir ciertos aspectos personales con franqueza: “Cuando tienes hijos que no pidieron nacer en un mundo donde el matrimonio es analizado o investigado, tienes que ser abierto y honesto y compartir cosas que probablemente la gente no compartiría en la farmacia”.

Además, expresó su satisfacción por la continuidad de la relación: “Estoy muy feliz de que hayamos llegado a los 20 años juntos. Ha sido genial”.

De acuerdo con su experiencia, la clave está en aceptar que la estabilidad no equivale a perfección constante. Mantener un vínculo durante tanto tiempo exige adaptarse a momentos favorables y difíciles, evitando idealizar la vida matrimonial, algo que Zeta-Jones ha remarcado en repetidas entrevistas citadas por Fotogramas.

Adaptarse día tras día y renovar la confianza es parte de una dinámica que pocos matrimonios en Hollywood alcanzan tras décadas. En ese proceso compartido, han hallado una fórmula para consolidar un proyecto familiar duradero más allá de expectativas colectivas.

En 25 años, tanto Zeta-Jones como Douglas han subrayado que la vida cotidiana dista de ser siempre idílica. Asimilar y aprender de los retos forma parte de su éxito como pareja, demostrando que, en las historias reales, la convivencia también incluye desafíos y momentos imperfectos.