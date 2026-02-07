Entretenimiento

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

Tras la salida de Ramirez por conflictos de agenda, la serie de HBO suma a un actor dominicano al elenco

La tercera temporada de The Last of Us incorporará nuevos rostros y replanteará el enfoque narrativo de la exitosa serie de HBO. La producción, basada en el popular videojuego desarrollado por Naughty Dog, ha confirmado que uno de sus personajes principales, Manny, será interpretado por un nuevo actor tras la salida de Danny Ramirez.

El cambio en el reparto responde a compromisos profesionales ineludibles por parte de Ramirez, quien dejó la serie debido a problemas de agenda.

De acuerdo con información publicada por Deadline esta semana, será Jorge Lendeborg Jr. quien asuma el papel de Manny en los próximos episodios. El actor dominicano llega a la ambiciosa saga de supervivencia con créditos en la franquicia de Spider-Man y en filmes como Love, Simon y Bumblebee.

El personaje de Manny apareció por primera vez en la segunda temporada de The Last of Us como miembro destacado del grupo Washington Liberation Front (WLF). Su relación de lealtad con Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, lo llevó a ser una figura clave en la búsqueda de venganza tras la muerte del padre de Abby a manos de Joel, el personaje de Pedro Pascal.

Es importante notar que la nueva entrega, que se encuentra en plena fase de rodaje, modificará la perspectiva central de la historia. Mientras que las dos temporadas previas estuvieron centradas en Ellie (interpretada por Bella Ramsey) y su travesía por un mundo devastado por una infección fúngica, ahora la narrativa se desplazará hacia Abby. Esta decisión narrativa, comentada por Variety, conducirá a que Manny asuma una mayor relevancia en los acontecimientos que marcarán el destino de los protagonistas.

Por otro lado, la salida de Danny Ramirez de la producción televisiva coincidió con el anuncio de varios proyectos cinematográficos en su agenda. Además de su participación en Captain America: Brave New World y la próxima Avengers: Doomsday, el actor fue anunciado como coprotagonista junto a Pedro Pascal en la película De Noche, dirigida por Todd Haynes. Dicho filme, ambientado en el Los Ángeles de los años treinta, relata una relación romántica en un contexto de corrupción y persecución política, según explicó Haynes a la prensa.

Ramirez también trabajará en la tragicomedia The Juice y en un proyecto de remake de Scarface.

De esta manera, el testigo pasa a manos de Lendeborg Jr., quien deberá sacar adelante a un personaje descrito como “un soldado leal cuya actitud optimista oculta cicatrices profundas y el temor de fallar a quienes más quiere”.

Junto a Lendeborg Jr., la tercera temporada dará la bienvenida a la actriz Clea DuVall, quien interpretará a un miembro del grupo conocido como los Serafitas. Este colectivo, introducido en la segunda temporada, se caracteriza por su fervor religioso y sus métodos violentos, en constante conflicto con la WLF, liderada por Isaac (Jeffrey Wright). La trayectoria de DuVall incluye papeles en series como Carnivàle, Better Call Saul y The Handmaid’s Tale.

Por otra parte, ya había quedado confirmado el retorno de figuras ya familiares para los fans, como Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) y el propio Wright (Isaac).

La showrunner Craig Mazin, que co-creó la serie junto a Neil Druckmann, asume ahora en solitario el liderazgo creativo tras la salida de Druckmann de los puestos directivos para centrarse en nuevos proyectos.

Asimismo, sigue abierta la pregunta sobre si la tercera será la última temporada de la serie. El presidente de HBO, Casey Bloys, declaró a Deadline: “Parece que así será, pero en decisiones como esa, nos remitimos al criterio de los showrunners. Así que pueden preguntarles a ellos”.

