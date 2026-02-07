Halle Berry confirmó que no será Tormenta en “Vengadores: Doomsday”, pero no cerró la puerta a su regreso

El futuro de Halle Berry en el UCM permanece abierto, ya que la actriz expresó su disposición a regresar como Tormenta en siguientes proyectos

La confirmación de la ausencia de Halle Berry en el elenco de la próxima superproducción de Marvel Studios, Vengadores: Doomsday, marca un punto de inflexión en la saga. La actriz, célebre por su interpretación de Tormenta en las primeras películas de los X-Men, aclaró que no participará en la cinta prevista para 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a interpretar el personaje en el futuro.

Un cambio de ciclo en Marvel Studios

Berry explicó en una entrevista publicada por Screen Rant y recogida por VidaExtra que su regreso no está contemplado para la nueva entrega de los Vengadores. La intérprete lamentó su ausencia, pero señaló que el universo Marvel suele ofrecer nuevas oportunidades a sus personajes más emblemáticos. “Habrá otras oportunidades. Y volvería sin pensarlo ni un segundo”, afirmó Halle Berry al ser consultada sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Halle Berry confirma que no interpretará a Tormenta en Vengadores: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios prevista para 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

El anuncio de Berry coincide con una etapa de renovación para Marvel Studios, que prepara el desembarco de una nueva generación de héroes y villanos en la pantalla grande. La salida de figuras clásicas representa un giro significativo para la franquicia y genera interrogantes sobre el rumbo de la saga en los próximos años.

Expectativas ante proyectos futuros

La posibilidad de que Berry retome su papel en futuras producciones, como Vengadores: Secret Wars, sigue siendo motivo de especulación entre los seguidores de la saga. Sin embargo, VidaExtra insistió en la necesidad de cautela frente a las expectativas, dado el habitual hermetismo de Marvel Studios y la tendencia de sus protagonistas a mantener en secreto los detalles de sus contratos y apariciones.

La ausencia de Halle Berry marca un cambio de ciclo para el Universo Cinematográfico de Marvel, que introduce nuevos héroes y villanos en la saga (20th Century Fox)

El panorama se torna aún más incierto si se considera la estrategia de sorpresas que caracteriza a la franquicia. Marvel Studios ha construido gran parte de su éxito sobre la base de la expectativa y el misterio, evitando confirmar la participación de actores hasta el último momento. Este enfoque permite mantener el interés del público y alimentar teorías en redes sociales y foros especializados.

Legado de Tormenta en la franquicia

Berry se consolidó como uno de los rostros más reconocibles del género de superhéroes gracias a su interpretación de Tormenta en varias películas de los X-Men. Su ausencia en Vengadores: Doomsday implica un cambio relevante para la narrativa del UCM, que busca integrar nuevas figuras y reinventar a sus personajes clásicos. La construcción de un nuevo elenco responde a la necesidad de renovar la franquicia, sin perder el atractivo que genera el regreso de rostros familiares.

Marvel Studios aprovecha el hermetismo y las sorpresas en el reparto para mantener expectantes a los seguidores sobre el futuro de sus personajes clásicos (Marvel)

La integración de personajes provenientes de otros estudios, como 20th Century Fox y Sony, abre la puerta a posibilidades inéditas para la saga. Según VidaExtra, Marvel planea para Secret Wars una etapa de reinicio similar a la adoptada por DC Studios, donde los creadores pueden emplear figuras emblemáticas sin las restricciones de un universo narrativo único.

El futuro de la saga y de Halle Berry

Mientras Marvel Studios define el rumbo posterior a Secret Wars, el horizonte profesional de Halle Berry permanece abierto. La propia actriz reiteró su interés en regresar como Tormenta si surgiese la oportunidad, manteniendo vivo el entusiasmo de sus seguidores y el debate sobre el futuro de los X-Men en el UCM.

El legado de Tormenta en las películas de los X-Men fortalece la huella de Halle Berry en la franquicia y en el género de superhéroes (Créditos: Disney+)

Este escenario invita a los fanáticos a estar atentos a los próximos anuncios y confirma que, aunque Berry no será de la partida de la inminente superproducción, el legado de su personaje sigue dejando huella en el universo Marvel. El estudio continúa apostando por la renovación y la sorpresa como motores de una franquicia que evoluciona sin perder el interés global.

El impacto de estos cambios se verá reflejado en la recepción de las nuevas películas y en la capacidad de Marvel para reinventar sus historias sin depender exclusivamente de los héroes originales. La expectativa se mantiene alta, mientras la industria y el público especulan sobre el futuro de los personajes y las estrellas que les dieron vida.