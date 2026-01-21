Victoria, hundida, y David Beckham, rotundo, reaccionan al duro comunicado de su hijo Brooklyn

La guerra ha estallado en la familia Beckham. Después de meses de rumores sobre las razones de su distanciamiento de sus padres, David y Victoria Beckham, Brooklyn rompía su silencio este lunes con un demoledor comunicado publicado a través de sus redes sociales en el que, confirmando que su relación está completamente rota, ha acusado a sus progenitores de valorar por encima de todo su "imagen pública" y de haberle controlado durante años, llegando incluso a intentar arruinar su boda con Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se mide en función de cuánto publiques en redes o de lo rápido que dejes todo para posar en una foto", ha sentenciado, relatando además algunos de los desprecios que sus padres han hecho a su mujer y revelando la "ansiedad" con la que ha crecido por el control que ejercían sus progenitores sobre él.

Un durísimo mensaje al que ya han reaccionado el exfutbolista y la exintegrante de las Spice Girls. Horas después de su publicación, David ha reaparecido en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos (Suiza), y lo ha hecho mucho más serio de lo habitual y sin querer pronunciarse sobre el ataque de Brooklyn.

Ha sido en el programa financiero Squawk Box, de CNBC, donde ha roto su silencio durante una charla sobre el uso de las plataformas digitales en la infancia: "Hay que dejar que los hijos cometan errores". "Lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores", ha apuntado tajante.

VICTORIA BECKHAM, HUNDIDA

Victoria, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el duro comunicado de Brooklyn, pero tal y como ha revelado el tabloide 'The Mirror', la diseñadora estaría "en el suelo, hundida, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho".

Y no es la única, ya que según el medio británico toda la familia Beckham está "en shock" y "consternados" por el mensaje de Brooklyn y "les preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más pueda revelar", han manifestado.