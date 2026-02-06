“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa

En la película Equipo demolición, Jason Momoa resalta el valor del trabajo en equipo y la importancia de contar historias auténticamente hawaianas

Jason Momoa, actor y productor, profundizó sobre la esencia de su identidad hawaiana, el valor de sus raíces familiares y sus proyectos recientes durante una entrevista en el podcast This Past Weekend de Theo Von.

En el marco del estreno de su nueva película, Equipo demolición, Momoa analizó el vínculo con la cultura, la familia y su compromiso ambiental. “Mi familia es de la costa oeste de Oahu, en tierra ancestral. Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó en el podcast de Theo Von.

El actor relató una infancia marcada por constantes mudanzas entre Hawái, Iowa y Colorado, lo que reforzó tanto su pertenencia al pueblo kanaka maoli como la conexión con sus raíces europeas. “Mi padre es hawaiano y mi madre es básicamente alemana e irlandesa”, puntualizó.

Desafíos culturales y transmisión generacional

Jason Momoa destacó el orgullo y la responsabilidad de ser hawaiano al representar la cultura kanaka maoli en su trayectoria actoral (Prime Video)

Momoa reconoció los desafíos históricos experimentados por el pueblo hawaiano: “Nuestro idioma ancestral nos fue arrebatado, como ocurre con muchos pueblos originarios. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por recuperarlo”.

Destacó la influencia de figuras familiares en su educación: “Mi gran tío, Buffalo Keaulana, es una leyenda del surf. En casa, la transmisión de la cultura y la vida en el agua son centrales”.

Inicios en la actuación y superación de estereotipos

Al recordar sus comienzos, Momoa narró que la actuación llegó de forma inesperada mientras trabajaba en una tienda de surf en Hawái. “Un programa de televisión llegó, y terminé siendo elegido. Tenía 19 años y antes de eso solo había trabajado como camarero”, recordó en el podcast de Theo Von.

La infancia de Jason Momoa estuvo marcada por mudanzas entre Hawái, Iowa y Colorado, reforzando su conexión con raíces indígenas y europeas (REUTERS/Manon Cruz)

Sobre su trayectoria profesional, Momoa describió las dificultades para dejar atrás ciertos estereotipos tras su participación en Guardianes de la bahía y cómo logró acceder a papeles más complejos en series como Game of Thrones y películas como Aquaman.

“Después de interpretar a Drogo, nadie sabía en qué ponerme. No hablaba inglés en la serie, así que se preguntaban qué más podía hacer”, señaló. “La mayor satisfacción fue escribir y producir una historia auténtica de Hawái, llevar nuestra cultura a la pantalla”, agregó.

Nuevos proyectos y trabajo en equipo

En relación con sus colaboraciones recientes, Momoa relató el proceso de rodaje de Equipo demolición, donde actúa junto a Dave Bautista. “Dave es un gran actor y nos entendemos sin egos de por medio. Nuestra relación en el set es de total apoyo. Trabajar con gente que pone el foco en la historia y no en la fama es fundamental”, explicó.

Jason Momoa destaca el trabajo en equipo sin egos durante el rodaje de 'Equipo demolición' junto a Dave Bautista (Captura de tráiler oficial)

Respecto al origen del proyecto, detalló: “Tenía este guion guardado desde hace 20 años. Él lo subió a internet y de pronto todo el mundo se sumó”. Sobre la representación cultural, agregó: “Siempre quise hacer una historia auténticamente hawaiana para mi pueblo”.

Compromiso ambiental y emprendimiento

El compromiso ambiental de Momoa fue otro eje central. Presentó su empresa Mananalu powered by Boomerang, orientada a eliminar los envases plásticos de un solo uso a través de botellas reutilizables de aluminio.

“No quiero ver más plástico en nuestros océanos. Fundé Mananalu porque toda mi vida vi cómo el turismo y las grandes compañías dejan toneladas de desechos en islas que tienen agua increíble”, explicó Momoa en el podcast de Theo Von.

La influencia de figuras como Buffalo Keaulana inspiró a Momoa a valorar la transmisión cultural y la vida en el agua en el seno de su familia (YouTube: Theo Von)

Explicó que su emprendimiento busca crear un modelo de economía circular: “La idea es simple: tomas una botella, la usas, la devuelves y se esteriliza para reutilizarla. Queremos comenzar en Hawái, en hoteles, hospitales y escuelas. Así reducimos los residuos y usamos el agua de la propia isla”.

Lengua, cultura y familia

Sobre la lengua y la cultura, Momoa relató su aprendizaje del ‘Ōlelo Hawai‘i, la lengua ancestral, y su rol en la transmisión de valores a sus hijos. “Rodamos El gran guerrero en ‘Ōlelo Hawai‘i, la lengua ancestral. Fue necesario aprender mucho y resultó lo más difícil, incluso para mí. La cultura hawaiana se había dejado de enseñar por generaciones”.

La familia y la herencia estuvieron presentes en sus palabras sobre sus hijos. “Ellos crecieron en los rodajes. Mi hijo Nakoa Wolff ahora actúa conmigo en Duna, y Lola quiere ser cantante”, compartió.

El actor relató las dificultades que enfrentó al aprender el ‘Ōlelo Hawai‘i durante el rodaje de El gran guerrero (Disney Plus)

La experiencia en Guatemala también marcó su visión: “Viajé con mi pareja a su país de origen. Allí comprendí la riqueza de otras raíces y mi relación con la familia de Ricardo Arjona, uno de los músicos más importantes de América Latina”.

Equilibrio personal y legado

En cuanto a su visión personal y profesional, Momoa fue claro sobre el equilibrio entre trabajo y vida familiar: “Trabajo mucho, no sé decir que no. Pero hago lo que amo, y esa es la mayor satisfacción. Tal vez antes trabajaba solo para sobrevivir, pero ahora mis hijos pueden ver que su padre hace lo que le gusta. Es difícil cuidar de uno mismo con tanto trabajo, pero la prioridad es encontrar alegría y gratitud en lo cotidiano”.

Pionero en la reivindicación de las tradiciones del pueblo kanaka maoli dentro y fuera de la pantalla, Jason Momoa remarcó en el podcast de Theo Von que su mayor logro personal es haber alcanzado un punto donde el bienestar propio y el ejemplo para su familia superan cualquier meta profesional.