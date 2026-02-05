Brooklyn Beckham borra el tatuaje dedicado a su padre en medio del drama familiar

La decisión de cubrir el tatuaje se interpreta como un nuevo gesto del quiebre familiar que atraviesan los Beckham. (EFE/Instagram: Broklyn Beckham)

Brooklyn Beckham, hijo mayor del exfutbolista inglés David Beckham, ha modificado uno de los tatuajes más simbólicos que llevaba en su cuerpo: uno en homenaje directo a su padre. Según fotografías capturadas por The Sun, el joven añadió otros símbolos sobre su piel en un intento de ocultar el grabado original.

El gesto se enmarca en una época de profundo distanciamiento entre Brooklyn y sus padres.

Durante años, el mayor de los herederos Beckham lució en la parte superior de su brazo derecho un gran tatuaje de un ancla atravesado por la palabra “dad” (papá). Justo debajo se leía el mensaje “Love you Bust”, el apelativo que usa el exjugador del Machester United para referirse a su hijo desde que nació.

No obstante, esta semana los fotógrafos notaron distinto el brazo de Brooklyn mientras iba caminando con Nicola Peltz en Los Angeles. The Sun describe tres figuras indefinidas integradas al diseño del ancla que se superponen a la palabra “papá”, dejándola ilegible.

Asimismo, el medio británico citó a una fuente cercana que aseguró: “Brooklyn ha tenido tratamiento láser en la escritura. Quería que desapareciera”. El mensaje “Love you Bust” todavía permanece en su piel, aunque luce más desvanecido.

Brooklyn Beckham habría cubierto la palabra “dad” de su tatuaje de ancla (@brooklynpeltzbeckham/Instagram)

La modificación del tatuaje dedicado a su padre no es un hecho aislado. El año pasado, Brooklyn ya había tomado una decisión similar con otro homenaje familiar. En su pecho llevaba tatuada la frase “mama’s boy” (“niño de mamá”), en honor a su madre, Victoria Beckham.

Metro UK indica que tal inscripción fue cubierta e integrada en un nuevo diseño inspirado en el ramo de flores de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022.

Ambos gestos refuerzan la idea de que Brooklyn ha decidido resignificar o intentar eliminar los vínculos que antes llevaba grabados den su piel.

La reacción de David Beckham habría sido de profundo dolor. Según Metro UK, una fuente cercana al exfutbolista aseguró que está “obviamente desconsolado” por la decisión de su hijo de cubrir el tatuaje que le rendía homenaje. “Se siente como un golpe profundo, incluso después de todo lo que se dijo en su declaración”, señaló la misma fuente.

David y Brooklyn Beckham tienen el mismo gusto por el arte corporal

Cabe recordar que la famiia es conocida por su afición a los tatuajes y por las múltiples dedicatorias que se han hecho entre ellos a lo largo de los años. En su autobiografía, David Beckham describió sus tatuajes como una “expresión de lo que siente por Victoria y por sus hijos”. El exjugador tiene los nombres de todos ellos grabados en su cuerpo, incluido “Brooklyn” en la parte baja de la espalda y la frase “we love you daddy” (te amamos, papá) escrita con la letra de sus vástagos.

La modificación de los tatuajes de Brooklyn se produce en un contexto de ruptura pública sin precedentes. El mes pasado, el hijo mayor de la exSpice Girls difundió un extenso y duro comunicado en redes sociales en el que declaró que no desea reconciliarse con sus padres.

En ese mensaje, el joven de 26 años acusó a David y Victoria Beckham de haberlo “controlado” durante toda su vida y de priorizar la imagen pública por encima de los vínculos personales. Brooklyn también afirmó que sus padres intentaron perjudicar su relación con Nicola Peltz incluso antes de la boda, y los acusó de filtrar historias negativas a la prensa.

Mientras tanto, la familia Beckham no ha emitido una respuesta oficial a las palabras de Brooklyn. David y Victoria se han mostrado públicamente unidos junto a sus otros hijos —Romeo, Cruz y Harper—, aunque fuentes citadas por Metro UK aseguran que ambos están devastados por la situación y que la empresaria estaría “desesperada” por recomponer el vínculo con su primogénito.