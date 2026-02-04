Meryl Streep interpretará a la legendaria cantante Joni Mitchell en una película sobre su vida

Con Meryl Streep como protagonista, la película busca capturar el espíritu libre y creativo de Joni Mitchell. (Composición fotográfica: REUTERS/REUTERS)

La vida y obra de Joni Mitchell, una de las compositoras más influyentes del siglo XX, llegará al cine de la mano de Meryl Streep. La actriz, ganadora de múltiples premios Oscar, será a encargada de interpretar a la icónica cantautora canadiense en una película biográfica dirigida por Cameron Crowe, un proyecto que comienza a tomar forma luego de un largo tiempo de planificación.

La confirmación llegó de una fuente clave de la industria musical. Clive Davis, histórico ejecutivo discográfico, anunció el casting durante su tradicional fiesta previa a los premios Grammy, celebrada el 31 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, según reportó Rolling Stone.

La biopic estará liderada por Cameron Crowe, cineasta estrechamente ligado a la música gracias a películas como Casi famosos. Crowe había adelantado en 2023 que trabajaba junto a Mitchell en un largometraje basado en su vida y su carrera, y que el enfoque sería radicalmente distinto al de otras películas biográficas recientes.

El director de Almost Famous llevará al cine la vida de Joni Mitchell desde una mirada íntima y personal. (The Interview)

“El film no está basado en un libro biográfico ni en una mirada externa”, explicó el director en una entrevista con Ultimate Classic Rock. “La vida de Joni a través de su propio prisma. Son los personajes que impactaron su vida, los que conoces y muchos que no conoces. Y la música es tan cinematográfica”.

Aunque el realizador deseaba estrenar el filme antes de 2026 en ese entonces, tal calendario no se concretó. Con el comentario de Davis, ahora se sabe que el proyecto ha vuelto a estar en marcha.

Cabe mencionar que el nombre de Meryl Streep se voceaba desde 2024 para el rol protagónico. Paralelamente, surgieron versiones que señalaban a Anya Taylor-Joy como posible intérprete de la cantante en su juventud, un casting que, por ahora, no ha sido confirmado.

Otro nombre que generó una ola de comentarios fue el de Amanda Seyfried. La actriz avivó las especulaciones tras aparecer en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon interpretando la canción California (1971). No obstante, luego descartó que hubiera intentado conseguir el papel.

“No fue una audición. De hecho, ni siquiera lo consideré, lo cual es gracioso. Lo que sé de ese proyecto es que estoy muy, muy fuera de edad para interpretar a la Joni joven”, dijo en el podcast Just For Variety.

Amanda Seyfried negó que su versión de “California” haya sido una audición para la biopic de Joni Mitchell (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tiempo atrás, Joni Mitchell reveló que había “bloqueado” una biopic que adaptaba el libro Girls Like Us. Dicho texto estudiaba el impacto musical de la cantautora y otras artistas femeninas contemporáneas. En ese entonces se dijo que Taylor Swift era una de las opciones que podría encarnar a Mitchell, pero la veterana estrella rechazó la idea. “No sé cómo suena su música, pero sé esto: si va a cantar y tocar como yo, buena suerte”, dijo entonces.

Para Meryl Streep, el papel de Joni Mitchell no es terreno desconocido. La actriz ya fue nominada al Oscar en dos ocasiones por interpretar a talentos musicales reales: como la violinista Roberta Guaspari en Music of the Heart (1999) y como la excéntrica cantante amateur en Florence Foster Jenkins (2016).

Con 82 años, Joni Mitchell es considerada de forma unánime una leyenda viva de la música. Su carrera, que abarca más de seis décadas, revolucionó el folk en los años 60 y 70 con una lírica confesional, estructuras musicales complejas y un uso innovador de afinaciones abiertas en la guitarra. Obras como Blue (1971) —frecuentemente citado como uno de los mejores discos de todos los tiempos—, Court and Spark o canciones como "Both Sides, Now", "A Case of You" y "Big Yellow Taxi" la hicieron conocida como una de las compositoras más influyentes de la historia.

En los Grammy 2026, Mitchell recibió el premio a Mejor Álbum Histórico (REUTERS)

Mitchell fue crítica con la industria. En 2007 publicó su último álbum de temas originales y dejó de salir de gira. Un aneurisma cerebral en 2015 marcó un largo y delicado proceso de recuperación que redujo drásticamente sus apariciones públicas.

Por eso, su presencia en los premios Grammy 2026 tuvo un peso especial. Mitchell asistió a la ceremonia del 1 de febrero para recibir el galardón a Mejor Álbum Histórico por Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980).