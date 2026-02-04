“Detrás de cámaras sufría ataques de pánico”: Chris Hemsworth habló de miedo, Alzheimer y el peso de ser Thor

Ruta de escape muestra a Chris Hemsworth como un antihéroe complejo, lejos del estereotipo clásico de Thor en Marvel (YouTube/PATHTV)

Chris Hemsworth, reconocido internacionalmente por su papel de Thor en el universo Marvel, decidió hablar con franqueza sobre sus miedos e inseguridades.

El actor australiano abordó el impacto de la enfermedad de Alzheimer en su familia y cómo este proceso influyó en su transición hacia el thriller policíaco Ruta de escape. Así lo relató en entrevista con The Guardian poco antes del estreno de su nueva película.

“Durante mucho tiempo, la imagen que la gente tenía de mí se reducía a esa máscara del héroe invulnerable”, afirmó Hemsworth. Instalado en un hotel de Londres, admitió: “El personaje que ves en entrevistas y la imagen que proyecté trabajando en Hollywood estos años es real, pero también es una creación. Es lo que pensé que los demás querían ver”.

Un héroe detrás de la máscara

Chris Hemsworth reveló su temor al Alzheimer y cómo afectó su visión sobre la fama y el éxito en Hollywood

El camino hacia el papel de Thor estuvo marcado por incomodidad e inseguridad. “Cuando me eligieron para el papel, yo era mucho más torpe y ansioso de lo que estaba dispuesto a mostrar. Detrás de cámaras sufría ataques de pánico y mucha inseguridad”.

El proceso de entrenamiento y transformación física se convirtió en una especie de refugio. “Siento que, al interpretar a un dios, construí una red de seguridad. Fue un truco: la gente creyó que yo tenía esa confianza absoluta”.

El director Bart Layton, responsable de Ruta de escape, compartió su percepción inicial con The Guardian: “Esperaba encontrarme con alguien mucho más alfa, y lo que descubrí fue a una persona reflexiva, sensible e insegura, como todos”.

El desafío de “Ruta de escape”: antihéroes y moral cambiante

El director Bart Layton destacó la vulnerabilidad y sensibilidad que Hemsworth aporta al thriller policíaco Ruta de escape (IMDb)

Estas características resultaron esenciales para que Hemsworth diera vida a Mike Davis, protagonista del filme inspirado en la novela de Don Winslow. La película, ambientada en Los Ángeles y con claras referencias al cine negro contemporáneo, retrata a un ladrón de joyas experto que atraviesa crisis morales y existenciales. “Me sentí muy expuesto en este papel. Ya no podía ocultarme tras una postura o un tono de voz, como sucedía con Thor”, confesó el actor.

En esta historia, el protagonista deja de ser un héroe convencional para convertirse en un antihéroe, rodeado de personajes complejos: una corredora de seguros desencantada, interpretada por Halle Berry; un detective vulnerable, en manos de Mark Ruffalo; y un rival encarnado por Barry Keoghan.

Para Hemsworth, la fuerza reside en la ambigüedad moral y en el deseo compartido de transformación. “Todos alcanzan ese momento en el que es necesaria una transformación. Es como abandonar esa máscara, la versión de ti mismo que has creado por presión social o pensando que así encontrarás plenitud. Al final, lo que buscan los personajes es vinculación, amor y amistad”.

La película Ruta de escape rinde homenaje al cine negro contemporáneo, inspirándose en obras como Fuego contra fuego y Ladrón (IMDb)

La película rinde homenaje a grandes títulos del género. Layton, en conversación con The Guardian, señaló: “Analizamos juntos muchas películas con las que crecimos y nos preguntamos: ‘¿Dónde quedaron ahora esas historias?’”. Ruta de escape evoca películas como Ladrón y Fuego contra fuego de Michael Mann, así como referencias a Steve McQueen y El Caso Thomas Crown.

El impacto del Alzheimer y el valor de la honestidad

El punto de partida de este proceso personal fue el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer de su padre, Craig Hemsworth, y una historia familiar marcada por la presencia de esta afección. “El ritmo de mi vida se ralentizó mucho. Me volví más consciente de la fragilidad de las cosas”.

Ahora, trabajo y éxito adquirieron un sentido diferente. “Al principio, elegía proyectos por la seguridad económica; justificaba decisiones pensando en ayudar a mi familia. Hoy, mi autoestima no depende de factores externos. Todavía recuerdo ese aprendizaje”, explicó.

La experiencia familiar con la enfermedad de Alzheimer marcó el giro de Hemsworth hacia proyectos más personales y honestos (Créditos: Twitter/@HeathLegend)

Compartir públicamente la situación familiar en un documental reciente fue decisivo. “No fue sencillo hacer esto público. Dudé y me pregunté si la gente dejaría de creer en el héroe de acción o en el personaje de Marvel”.

A pesar de todo, considera que este proyecto es uno de los más significativos de su trayectoria. “Fue una carta de amor a mi padre. Lo empoderó durante una temporada y reavivó recuerdos que estaban desapareciendo”.

Para crear a Mike Davis en Ruta de escape, Hemsworth también recurrió a la experiencia de su padre como consejero en protección infantil. “Charlaba con él sobre las circunstancias trágicas que viven muchos niños y la necesidad de afecto y conexión cuando esto falla”.

El personaje de Mike Davis en Ruta de escape está influenciado por vivencias familiares y la experiencia en protección infantil de su padre (IMDb)

Layton entrevistó a ladrones de joyas encarcelados, incorporando historias sorprendentes a la narrativa y dotando al thriller policíaco de una dimensión más humana y contemplativa.

El director subrayó nuevamente en The Guardian: “Quería que fuera una experiencia de cine que el público disfrutara de verdad, recordando clásicos, pero también invitando a la reflexión. Creo que muchos saldrán impresionados por lo que Chris logró en esta película”.

Un estreno que invita a mirar debajo de la superficie

A pocos días del estreno en Reino Unido y Estados Unidos (13 de febrero), tanto el actor como el director demuestran que el cine negro contemporáneo puede ser un espejo donde cuestionar lo que se esconde bajo las apariencias y el silencio.

Chris Hemsworth reconoció que hablar de inseguridades y miedos sigue siendo un reto en la sociedad actual, especialmente para figuras públicas (REUTERS/Jack Taylor)

Hemsworth concluyó que, en la sociedad actual, sigue siendo difícil hablar sin reservas sobre los temores más profundos, pues son pocas las personas que se atreven a preguntar, de manera honesta, cómo nos sentimos realmente frente a nuestros propios miedos.