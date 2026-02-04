Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Chris Hemsworth recordó cómo su personaje de Thor le ayudó a su vida personal. (Captura de video)

Chris Hemsworth ha interpretado a Thor, el dios del trueno, durante más de una década, pero el impacto del personaje fue más allá de lo profesional.

En una entrevista con The Guardian, el actor australiano de 41 años habló sobre los primeros años de su carrera y explicó cómo ese papel influyó en su proceso personal de construcción de confianza.

Antes de su debut como Thor en la pantalla grande, a los 27 años, Hemsworth atravesaba una etapa marcada por la ansiedad escénica y los ataques de pánico.

Chris Hemsworth admitió que antes de interpretar a Thor sufría de ataqes de ansiedad. (REUTERS/Jack Taylor)

Según relató, se sentía incómodo en situaciones públicas y consideraba que su imagen no coincidía con lo que se esperaba de una estrella en ascenso. Esa percepción lo llevó a construir una versión más segura de sí mismo para entrevistas y apariciones públicas.

“El personaje que se ve en las entrevistas y la forma en que me he presentado durante las últimas dos décadas en Hollywood soy yo, pero también es una creación. Es lo que pensaba que la gente quería ver”, explicó.

De acuerdo con el actor, esa construcción fue una respuesta a la presión de encajar en una industria que valora la seguridad y el carisma. Uno de los elementos centrales de ese proceso fue el trabajo físico requerido para interpretar a Thor.

El personaje exigía una transformación corporal significativa, por lo que Chris Hemsworth dedicó largas jornadas al entrenamiento y al desarrollo muscular. A esos cambios se sumaron ajustes en su voz y en su postura, con el objetivo de transmitir autoridad y presencia en pantalla.

Chris Hemsworth cambió su físico para verse imponente a la hora de interpretar a Thor. (Captura de video)

El artista explicó que esos cambios físicos influyeron directamente en su estado mental. El entrenamiento constante y la nueva imagen corporal modificaron la forma en que se percibía a sí mismo y cómo enfrentaba situaciones de presión.

El actor señaló que interpretar a un dios funcionó como una especie de red de contención emocional.

“Sentía algo como: ‘Está bien, nadie puede meterse conmigo’. Interpretar a un dios se convirtió en una seguridad. Engañé a la gente haciéndoles creer que tenía confianza”, dijo.

Según explicó, el personaje ayudó a proyectar una confianza que en ese momento no sentía de manera natural, pero que con el tiempo comenzó a incorporar.

Chris Hemsworth ganó confianza gracias a la imagen que proyectaba con Thor. (Marvel Studios)

Hemsworth interpretó a Thor en ocho películas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo su aparición más reciente en Thor: Love and Thunder (2022). A lo largo de los años, el personaje evolucionó, y con él también lo hizo el actor, tanto en su carrera como en su vida personal.

Recientemente, los seguidores de Marvel pudieron ver un adelanto de su regreso como Thor en el teaser de Avengers: Doomsday, lanzado el 30 de diciembre. En el avance, el personaje no solo retoma su rol como superhéroe, sino que también aparece en una faceta distinta: la de padre.

En una de las escenas del teaser, Thor se dirige en oración a su padre, el fallecido dios Odin, y expresa sus dudas y responsabilidades frente a la paternidad.

Chris Hemsworth volverá como Thor en la nueva cintede "The Avengers". (Captura de video)

En su discurso, el personaje reflexiona sobre una vida marcada por la guerra y el deber, contrastándola con el desafío de cuidar a una hija y regresar a casa no como guerrero, sino como figura protectora.

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre, y marcará una nueva etapa dentro del universo Marvel.