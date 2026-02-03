Entretenimiento

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

La banda surcoreana regresa con su quinto álbum ARIRANG y un concierto transmitido en vivo desde Seúl a nivel mundial

Guardar
BTS dará su primer concierto
BTS dará su primer concierto de esta nueva gira en Corea del Sur. (Facebook)

BTS regresará a los escenarios con un espectáculo en vivo transmitido por Netflix el 21 de marzo de 2026. Titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, el evento se realizará desde la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG.

La transmisión será exclusiva de Netflix y se realizará en colaboración con HYBE, la compañía detrás de la gestión del grupo. El evento reunirá en un escenario internacional a los siete miembros de la banda: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Se trata de la primera presentación del grupo desde que completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tras su regreso, BTS iniciará la ARIRANG World Tour (2026-2027), que abarcará 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y otros destinos.

El nuevo álbum, ARIRANG, se describe como un trabajo que explora la identidad del grupo y sus raíces. El proyecto representa una etapa de reflexión para los siete artistas, quienes retomaron la colaboración musical después de varios años de separación individual.

BTS regresa a la
BTS regresa a la música con su quinto álbum de estudio. (Big Hit Music)

La gira y el lanzamiento del álbum se presentan como un momento clave en la carrera de BTS, marcando su regreso a la actividad grupal en el escenario internacional.

Horarios de estreno para Latinoamérica

El evento en vivo desde Seúl forma parte de la expansión de la programación de Netflix en transmisiones en directo, que incluye deportes, concursos y espectáculos musicales. Con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, Netflix ofrecerá por primera vez un concierto en vivo desde Corea con alcance global.

Los horarios de estreno en Netflix para América Latina son:

  • México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 horas
  • Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 6:00 horas
  • Venezuela: 6:30 horas.
  • Puerto Rico: 7:00 horas.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 horas.

Asímismo, en España el concierto podrá verse a partir de las 12:00 horas. La producción estará dirigida por Hamish Hamilton.

Complementando la transmisión en vivo, Netflix estrenará el documental BTS: EL REGRESO el 27 de marzo de 2026. Dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE, el largometraje ofrece un registro del proceso de creación del álbum y del regreso de la banda.

Netflix transmitirá el concierto que
Netflix transmitirá el concierto que marcará el regreso de BTS a los escenarios. (Instagram)

La película sigue a los integrantes mientras enfrentan nuevas etapas en su carrera, mostrando los ensayos, la composición y los momentos de interacción entre los miembros del grupo.

Según la información oficial, la producción aborda el viaje de BTS desde su debut en 2013 hasta su reencuentro, ofreciendo a los espectadores una perspectiva interna sobre la dinámica del grupo y la evolución personal de cada integrante.

BTS se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XXI. Desde su debut en 2013 bajo el nombre Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, la banda ha logrado construir una base de fans global conocida como ARMY, destacándose por su música autoproducida, presentaciones de alto nivel y campañas sociales como LOVE MYSELF y el discurso Speak Yourself ante la ONU.

La banda ha alcanzado seis sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100 desde 2020 y ha recibido numerosos premios, incluidos Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards. En 2020, TIME los nombró Artistas del Año. Además, BTS ha recibido cinco nominaciones a los premios GRAMMY.

BTS se ha posicionado como
BTS se ha posicionado como una de las bandas de K-POP más influyentes de los últimos años. (REUTERS/Brendan McDermid)

Según los productores, el largometraje muestra cómo los miembros de BTS equilibran el trabajo musical con la reflexión sobre su trayectoria, la colaboración grupal y la adaptación tras años de separación individual.

La película contará con entrevistas y material detrás de escena, permitiendo a los espectadores conocer de cerca la planificación y ejecución del álbum ARIRANG y la preparación para la gira mundial.

Temas Relacionados

BTSNetflixARIRANGentretenimiento

Últimas Noticias

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

El éxito global de ambas películas no solo marcó cifras históricas en recaudación, sino que potenció el atractivo de los parques temáticos y fortaleció su liderazgo en la industria del entretenimiento mundial

Estrenos y récords en taquilla:

La razón detrás de un extraño hábito de Johnny Depp: jamás vio una de sus películas más icónicas

El reconocido intérprete confiesa que evita revisitar sus propias actuaciones por temor a arrepentimientos y destaca la influencia de películas ajenas en su visión del cine y el arte de actuar

La razón detrás de un

Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

La modelo australiana supuestamente era infeliz en su matrimonio con el rapero e intentó alejarse de él en varias ocasiones

Bianca Censori quisó divorciarse de

Paul Mescal y una dura confesión sobre el costo emocional de la fama: “Quiero desaparecer”

En una entrevista con GQ Magazine, el actor irlandés abrió su corazón y habló sobre el agotamiento que le produce la exposición mediática, el deseo de recuperar el anonimato y la importancia de priorizar una vida sencilla lejos del escrutinio constante

Paul Mescal y una dura

Nuevos audios de Michael Jackson previo a su juicio por abuso infantil de hace más de dos décadas salen a la luz

Las grabaciones, registradas en 1999 y difundidas por primera vez en la serie Michael Jackson: The Trial, forman parte de un archivo inédito

Nuevos audios de Michael Jackson
DEPORTES
Máxima tensión con Cristiano Ronaldo

Máxima tensión con Cristiano Ronaldo en Arabia: de la polémica medida de protesta a la decisión de Benzema que lo enfureció

Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: por cuánto tiempo lo perderá River Plate

De los yacimientos de diamantes a la cima de la UFC: la inspiradora travesía de Themba Gorimbo

Sismo en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

Argentinos y Belgrano se miden en La Paternal por la fecha 3 del Apertura

TELESHOW
Beto Casella debuta en América

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la extraña condición

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba