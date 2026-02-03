Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

BTS dará su primer concierto de esta nueva gira en Corea del Sur. (Facebook)

BTS regresará a los escenarios con un espectáculo en vivo transmitido por Netflix el 21 de marzo de 2026. Titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, el evento se realizará desde la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG.

La transmisión será exclusiva de Netflix y se realizará en colaboración con HYBE, la compañía detrás de la gestión del grupo. El evento reunirá en un escenario internacional a los siete miembros de la banda: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Se trata de la primera presentación del grupo desde que completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tras su regreso, BTS iniciará la ARIRANG World Tour (2026-2027), que abarcará 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y otros destinos.

El nuevo álbum, ARIRANG, se describe como un trabajo que explora la identidad del grupo y sus raíces. El proyecto representa una etapa de reflexión para los siete artistas, quienes retomaron la colaboración musical después de varios años de separación individual.

BTS regresa a la música con su quinto álbum de estudio. (Big Hit Music)

La gira y el lanzamiento del álbum se presentan como un momento clave en la carrera de BTS, marcando su regreso a la actividad grupal en el escenario internacional.

Horarios de estreno para Latinoamérica

El evento en vivo desde Seúl forma parte de la expansión de la programación de Netflix en transmisiones en directo, que incluye deportes, concursos y espectáculos musicales. Con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, Netflix ofrecerá por primera vez un concierto en vivo desde Corea con alcance global.

Los horarios de estreno en Netflix para América Latina son:

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 horas

Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 6:00 horas

Venezuela: 6:30 horas.

Puerto Rico: 7:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 horas.

Asímismo, en España el concierto podrá verse a partir de las 12:00 horas. La producción estará dirigida por Hamish Hamilton.

Complementando la transmisión en vivo, Netflix estrenará el documental BTS: EL REGRESO el 27 de marzo de 2026. Dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE, el largometraje ofrece un registro del proceso de creación del álbum y del regreso de la banda.

Netflix transmitirá el concierto que marcará el regreso de BTS a los escenarios. (Instagram)

La película sigue a los integrantes mientras enfrentan nuevas etapas en su carrera, mostrando los ensayos, la composición y los momentos de interacción entre los miembros del grupo.

Según la información oficial, la producción aborda el viaje de BTS desde su debut en 2013 hasta su reencuentro, ofreciendo a los espectadores una perspectiva interna sobre la dinámica del grupo y la evolución personal de cada integrante.

BTS se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XXI. Desde su debut en 2013 bajo el nombre Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, la banda ha logrado construir una base de fans global conocida como ARMY, destacándose por su música autoproducida, presentaciones de alto nivel y campañas sociales como LOVE MYSELF y el discurso Speak Yourself ante la ONU.

La banda ha alcanzado seis sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100 desde 2020 y ha recibido numerosos premios, incluidos Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards. En 2020, TIME los nombró Artistas del Año. Además, BTS ha recibido cinco nominaciones a los premios GRAMMY.

BTS se ha posicionado como una de las bandas de K-POP más influyentes de los últimos años. (REUTERS/Brendan McDermid)

Según los productores, el largometraje muestra cómo los miembros de BTS equilibran el trabajo musical con la reflexión sobre su trayectoria, la colaboración grupal y la adaptación tras años de separación individual.

La película contará con entrevistas y material detrás de escena, permitiendo a los espectadores conocer de cerca la planificación y ejecución del álbum ARIRANG y la preparación para la gira mundial.