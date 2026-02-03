La razón detrás de un extraño hábito de Johnny Depp: jamás vio una de sus películas más icónicas

Johnny Depp revela que nunca ha visto 'Enemigos públicos', una de las películas más icónicas de su carrera actoral (Crédito: Enemigos Públicos 2009)

Johnny Depp sorprendió al revelar que jamás ha visto la película “Enemigos públicos”, uno de los títulos más destacados de su carrera. Esta declaración, recogida por Indie Hoy, resulta llamativa dado el peso internacional del filme y la participación de reconocidos actores como Christian Bale y Marion Cotillard.

La decisión de no verse en pantalla

El propio Depp explicó que su decisión no está relacionada con la calidad de la película ni con el trabajo de sus compañeros de elenco. El actor afirmó que evita mirarse en sus propias interpretaciones para no experimentar posibles arrepentimientos.

“Por mucho que quiera ver lo que Michael Mann hizo con esta película y lo que Christian y Marion llevaron a la pantalla con sus actuaciones, probablemente pasará un tiempo antes de que pueda animarme a echarle un vistazo, porque entonces empezaría a arrepentirme”, explicó Depp, según una entrevista mencionada por Indie Hoy.

Christian Bale y Marion Cotillard acompañan a Depp en 'Enemigos públicos', bajo la dirección de Michael Mann en 2009 (Crédito: Enemigos Públicos 2009)

Esta postura refuerza una tendencia habitual entre intérpretes de renombre, quienes a menudo prefieren mantenerse alejados de sus propios trabajos para proteger la percepción que tienen de su labor. Depp, lejos de cuestionar el resultado final, manifestó respeto por la dirección de Michael Mann y el desempeño de sus colegas.

Un clásico del cine policial

Enemigos públicos, estrenada en 2009 bajo la dirección de Michael Mann, se sitúa en la década del treinta en Estados Unidos. La trama sigue el intenso operativo del FBI, liderado por el agente Melvin Purvis, para capturar al célebre ladrón de bancos John Dillinger y su banda.

El guion se inspira en el libro “Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43” de Bryan Burrough, que aborda el auge del crimen organizado y la consolidación del FBI como institución clave en la lucha contra el delito.

ENEMIGOS PUBLICOS TRAILER SUBTITULADO (Crédito: Enemigos Públicos 2009)

El largometraje recibió elogios por su ambientación, el rigor en la reconstrucción histórica y la calidad de las interpretaciones. La presencia de figuras como Christian Bale y Marion Cotillard contribuyó al atractivo de la producción, consolidándola como un referente del cine policial contemporáneo.

La favorita de Depp no está en su filmografía

Más allá de su trabajo en numerosas películas exitosas, Johnny Depp sorprendió al revelar que su filme favorito no es uno propio.

Según recogió Indie Hoy, el actor siente especial admiración por “The Pope of Greenwich Village”, dirigida por Stuart Rosenberg y estrenada en 1984. Esta obra, ajena a la filmografía de Depp, ocupa un lugar central en sus preferencias personales.

Johnny Depp sorprende al elegir 'The Pope of Greenwich Village' como su película favorita fuera de su filmografía (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Durante una entrevista con el actor Mickey Rourke en 2003, Depp elogió la labor tanto de Rourke como de Eric Roberts en esa producción. Consideró que la película logró una perfección poco habitual en el cine y destacó la profundidad de las actuaciones, según detalló el medio.

Elogios cruzados y recuerdos de rodaje

La admiración de Depp por “The Pope of Greenwich Village” no es unilateral. En la misma conversación, Mickey Rourke compartió que esa fue su experiencia más divertida como actor.

Recordó que durante el rodaje vivía en Nueva York y pudo disfrutar plenamente de la ciudad y del proceso creativo. “Fue la película en la que más me divertí. Fue uno de los momentos más divertidos de mi vida”, relató Rourke.

Mickey Rourke considera que 'The Pope of Greenwich Village' le brindó la experiencia más divertida de su carrera actoral (REUTERS/Andrew Kelly)

El testimonio de ambos actores resalta cómo ciertos proyectos dejan huella más allá del éxito comercial o la aclamación crítica, influyendo en la visión artística y en la relación con el oficio.

Influencia y legado en la carrera de Depp

La admiración sostenida de Depp hacia clásicos ajenos a su carrera evidencia su respeto por la historia del cine estadounidense.

La influencia de “The Pope of Greenwich Village” se mantiene presente en su perspectiva sobre el séptimo arte, inspirando su búsqueda de autenticidad y profundidad en cada nuevo personaje.

La admiración de Johnny Depp por clásicos del cine estadounidense influye en su visión artística y su pasión por el séptimo arte

Desde su decisión de no ver “Enemigos públicos” hasta la elección de su película favorita, Depp demuestra una relación particular con su trabajo y con las obras que lo han marcado, reafirmando su lugar como una de las figuras más singulares y reflexivas de Hollywood.

La honestidad con la que aborda tanto su trayectoria como sus referencias cinéfilas revela una mirada introspectiva y una pasión genuina por el cine. Depp continúa inspirando a quienes valoran el arte de actuar como un proceso de constante descubrimiento.