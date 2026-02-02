El emotivo homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026

Entretenimiento

El segmento In Memoriam de los Grammy 2026 tuvo como eje central el homenaje a Ozzy Osbourne. Post Malone, Slash, Duff McKagan y Andrew Watt interpretaron “War Pigs” sobre el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles Crédito: CBS

El tributo a Ozzy Osbourne ocupó el centro del segmento In Memoriam durante los Grammy 2026.

La ceremonia reunió a figuras de diferentes géneros y generaciones, y el recuerdo del vocalista de Black Sabbath estuvo presente en todo el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la interpretación de Post Malone junto a Slash, Duff McKagan y Andrew Watt con “War Pigs”, uno de los temas de la icónica banda.

El despliegue escénico, acompañado de efectos visuales y ráfagas de fuego, llenó el recinto de energía.

Las cámaras enfocaron a Kelly, Sharon y Jack Osbourne; la familia se mostró emocionada y agradecida por la ovación dedicada al músico.

El tributo a Ozzy Osbourne
El tributo a Ozzy Osbourne se destacó en el segmento In Memoriam de los Grammy 2026 en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

La apertura del homenaje ocurrió bajo una luz tenue y con velas, mientras Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson interpretaban “Trailblazer”.

Durante su actuación, la pantalla mostró imágenes de artistas que fallecieron durante el último año, entre ellos Brett James, Alan Bergman y Sheila Jordan.

También figuró el nombre de Brandon Blackstock, hijastro de McEntire, quien murió en agosto de 2025 a los 48 años.

El repertorio musical fue amplio y reunió estilos diversos. Lauryn Hill tomó el escenario y, en compañía de Lucky Daye, Leon Thomas y Jon Batiste, interpretó canciones de D’Angelo como “Nothing Even Matters”, “Brown Sugar” y “Devil’s Pie”.

Antes de cantar, Hill compartió con el público la frase “Dedica tiempo a las personas que quieres mientras puedas”, invitando a la reflexión sobre el valor de los vínculos afectivos. Se trató de su primera actuación destacada en los Grammy en años, tras su aclamada aparición en 1999.

Tanto Sharon como los hijos
Tanto Sharon como los hijos de Ozzy fueron captados conmovidos hasta las lágrimas por el homenaje al Príncipe de las Tinieblas

A continuación, Chaka Khan y John Legend se sumaron para cantar “Where Is the Love?”.

El bloque culminó con una interpretación colectiva de “Killing Me Softly With His Song”, que desató una ovación de pie y provocó que muchos de los presentes se unieran con aplausos.

Durante la velada, distintos tributos en video aportaron un matiz íntimo. Un mensaje narrado por Bruce Springsteen recordó a Brian Wilson.

Por otro lado, John Mayer dedicó unas palabras a Bob Weir. Imágenes de Sly Stone y otros músicos completaron el homenaje visual.

No obstante, la actuación dedicada a Ozzy Osbourne sobresalió por su fuerza y emoción.

La ceremonia In Memoriam de
La ceremonia In Memoriam de los Grammy 2026 reunió artistas de todos los géneros y generaciones musicales (REUTERS/Daniel Cole)

La elección de Post Malone junto a músicos que compartieron proyectos recientes con Osbourne evidenció la influencia del homenajeado en varias generaciones.

El público presenció una versión de “War Pigs” con guitarras potentes y la voz de Malone, mientras la familia Osbourne seguía la presentación desde sus asientos.

El segmento In Memoriam incluyó menciones a otros artistas como Roy Ayers, Jimmy Cliff, Chuck Mangione, Ace Frehley, Connie Francis y Joe Ely.

Cada nombre en la pantalla evocó recuerdos y momentos compartidos en la comunidad musical.

Finalmente, la ceremonia también dedicó un homenaje especial a Quincy Jones, fallecido en noviembre de 2024 a los 91 años.

El último show de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath, semanas antes de su muerte

Figuras como Stevie Wonder, Herbie Hancock, Jaco Collier, Lainey Wilson y Janelle Monáe participaron en una actuación que cerró la serie de reconocimientos, recordando la contribución artística de Jones.

La emoción de Kelly y Sharon Osbourne fue evidente, y la respuesta del público incluyó aplausos y gestos de respeto hacia quienes han acompañado a Ozzy Osbourne en su trayectoria.

Ozzy Osbourne, reconocido por su papel como vocalista de Black Sabbath y apodado “El Padrino del Heavy Metal”, murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años.

El deceso se produjo en su residencia de Jordans, Buckinghamshire, Inglaterra, acompañado por sus seres queridos.

Las complicaciones cardíacas, sumadas a antecedentes médicos como la enfermedad de Parkinson, estuvieron vinculadas a la causa de la muerte.

