Sigourney Weaver cumple su sueño galáctico y se une a la película The Mandalorian & Grogu de Star Wars

Sigourney Weaver debuta en el universo Star Wars interpretando a la coronel Ward en The Mandalorian & Grogu, consolidando su trayectoria en la ciencia ficción

Sigourney Weaver aterriza en Star Wars y suma una nueva saga a su trayectoria en la ciencia ficción al incorporarse a The Mandalorian & Grogu, la película que llevará al cine a personajes surgidos de la serie estrenada en 2019 y que, según informó el portal especializado SensaCine, le permitió cumplir un deseo postergado durante años: actuar en el universo creado por George Lucas como la coronel Ward, una figura estratégica de la Nueva República que se une al Mandaloriano y Grogu en una misión crucial contra los restos del Imperio, enlazando dos franquicias centrales del cine fantástico y ampliando un recorrido profesional consolidado durante más de cuatro décadas.

El papel de la coronel Ward en la nueva película

En The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver interpreta a la coronel Ward, quien aporta respaldo táctico y liderazgo en la lucha de la Nueva República. De acuerdo con SensaCine, el personaje colabora directamente con Din Djarin y Grogu en una operación clave para contener el avance imperial, y se convierte en un actor central del conflicto narrativo.

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En The Mandalorian & Grogu, Weaver lidera la misión de la Nueva República junto a Din Djarin y Grogu, combatiendo los restos del Imperio (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

La película también marca el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin en formato cinematográfico. El Mandaloriano, junto con Grogu, protagoniza una historia que traslada su vínculo al cine y profundiza la construcción de su universo, sumando a Weaver en una posición de autoridad militar.

Una experiencia largamente esperada dentro de Star Wars

La llegada de Weaver a Star Wars responde a una aspiración personal y profesional. Según SensaCine, la actriz expresó que su entusiasmo residía en formar parte de escenarios icónicos y compartir con figuras reconocidas de la franquicia, cumpliendo así un deseo que había imaginado por años.

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El personaje de la coronel Ward ofrece apoyo táctico fundamental y liderazgo militar para enfrentar los desafíos del avance imperial en la nueva película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante más de 40 años, Weaver ocupó un lugar destacado en el cine de ciencia ficción, sobre todo por su papel en Alien. Su desembarco en esta saga representa la unión de dos de las series más influyentes de la cultura popular y amplía su legado dentro del género.

El impacto del rodaje y los escenarios emblemáticos

Weaver relató que una de las experiencias más significativas del rodaje fue ocupar la cabina de un Ala-X. “Haberme sentado en un Ala-X fue un sueño cumplido”, afirmó durante una rueda de prensa citada por SensaCine. La actriz explicó que debió imaginarse como una veterana piloto rebelde, transmitiendo la familiaridad de quien ha estado en ese espacio repetidamente.

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El rodaje permitió a Weaver vivir la experiencia de pilotar un Ala-X, un anhelo personal cumplido dentro de los escenarios emblemáticos de Star Wars (REUTERS/Mario Anzuoni)

“He estado en diferentes vehículos espaciales, pero ninguno tan rápido ni tan ágil”, señaló respecto al rodaje de esa escena. Compartir el set con otros integrantes del escuadrón le permitió sumar una dimensión personal y emotiva a la experiencia.

La cantina y el cierre de una experiencia personal

Otro de los momentos destacados para Weaver fue su ingreso a la célebre cantina de Star Wars, uno de los escenarios más reconocibles de la franquicia. Según recordó, la sorprendieron la ambientación, la barra y los personajes que formaban parte de ese entorno. Si bien algunas de esas escenas finalmente no quedaron en el montaje final, la actriz aseguró haber podido compartir una mesa con el Mandaloriano y Grogu, lo que cerró para ella una participación deseada desde hace tiempo.

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El regreso al cine y las expectativas del estreno

El estreno de The Mandalorian & Grogu el 21 de mayo genera grandes expectativas por la integración de Sigourney Weaver en una saga central de la cultura popular (Disney)

La nueva película supone el regreso de Star Wars a los cines tras varios años sin estrenos de la saga en pantalla grande. SensaCine indicó que The Mandalorian & Grogu funciona como una continuidad del universo televisivo desarrollado desde 2019, con Din Djarin y Grogu como eje del relato y con la incorporación de nuevos personajes que amplían la narrativa.

La combinación entre el regreso de Pedro Pascal y la llegada de Sigourney Weaver refuerza la expectativa en torno al estreno previsto para el 21 de mayo. Weaver se suma así a una franquicia que admiraba desde hace tiempo, con un personaje vinculado al mando militar y al combate contra los restos del Imperio, consolidando su posición como referente en el género de ciencia ficción.

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