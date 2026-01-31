El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Millie Bobby Brown revela que 'Una cuestión de tiempo' es la película más influyente en su vida y carrera como actriz (REUTERS/Mike Blake)

La actriz Millie Bobby Brown sorprendió a los seguidores de Stranger Things al revelar cuál es la película que más la ha influido personal y profesionalmente. Durante una entrevista citada por Espinof, confesó que un emotivo largometraje de ciencia ficción no solo se convirtió en su favorito, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre cómo afrontar el desenlace de la exitosa serie de Netflix.

La película que marcó a Millie Bobby Brown

En sus declaraciones, Brown identificó a Una cuestión de tiempo como la cinta que dejó una huella profunda en su vida. La actriz explicó que esta obra, escrita y dirigida por Richard Curtis, la acompañó en momentos clave y resultó determinante en su manera de encarar el cierre de Stranger Things.

“Es mi favorita de todos los tiempos”, aseguró la intérprete de Eleven, quien reconoció que la historia la conmovió desde la primera vez que la vio.

Cuestión de tiempo | Tráiler subtitulado (UIP Argentina YouTube)

Una cuestión de tiempo narra la vida de Tim, un joven que hereda el don de viajar en el tiempo, una habilidad exclusiva de los hombres de su familia. La trama se desarrolla mientras el protagonista aprende a utilizar este poder para mejorar su existencia, especialmente en su relación con Mary, interpretada por Rachel McAdams.

El filme alterna entre la ciencia ficción y la comedia romántica, dos géneros que se entrelazan gracias a las sólidas actuaciones de Domhnall Gleeson, McAdams y Bill Nighy.

El vínculo familiar y el valor emocional del cine

Durante la mencionada entrevista, Brown compartió que ha visto la película varias veces. “La he visto tres o cuatro veces. La vi el otro día con mis suegros y les encantó”, comentó la actriz, según Espinof.

Para Brown, la experiencia de compartir este tipo de historias en familia aporta un significado especial y transforma lo cotidiano en recuerdos valiosos.

Millie Bobby Brown destaca el poder del cine para fortalecer lazos familiares al ver su película favorita junto a sus suegros (YouTube: Dish Podcast)

La elección de Una cuestión de tiempo como su filme predilecto también refleja la importancia que la actriz concede a los lazos familiares y a los momentos compartidos fuera de los sets de grabación. El cine, para Brown, es una herramienta que une generaciones y permite descubrir nuevas emociones en cada visionado.

Inspiración para Stranger Things y nuevos desafíos artísticos

Más allá de su preferencia personal, Brown señaló que la película la inspiró a la hora de enfrentarse al esperado desenlace de Stranger Things. La actriz subrayó que los temas centrales de la cinta –el paso del tiempo, la toma de decisiones y el valor de los vínculos afectivos– influyeron en su interpretación de Eleven y en su visión sobre el futuro de la serie. Este enfoque le permitió profundizar en la construcción de su personaje y explorar facetas más íntimas y emotivas.

Las enseñanzas de 'Una cuestión de tiempo' inspiraron a Millie Bobby Brown en la interpretación de Eleven en Stranger Things (Netflix)

La referencia a Una cuestión de tiempo también demuestra cómo las obras cinematográficas pueden impactar el proceso creativo de quienes participan en grandes producciones televisivas. Millie Bobby Brown recurre a fuentes externas para nutrir su trabajo actoral y afrontar nuevos desafíos profesionales con mayor sensibilidad y autenticidad.

Una actriz referente para nuevas generaciones

La afinidad de Brown con este largometraje y su rol como inspiración para una de las series más populares del streaming refuerzan su imagen como referente de las nuevas generaciones en el mundo audiovisual. Su disposición para compartir experiencias personales y abrirse sobre sus influencias artísticas la distingue dentro de la industria.

Millie Bobby Brown utiliza referentes cinematográficos para afrontar nuevos desafíos artísticos y enriquecer su proceso creativo en televisión (REUTERS/Daniel Cole)

La historia de Millie Bobby Brown y su conexión con Una cuestión de tiempo invita a reflexionar sobre el poder del cine para marcar etapas y acompañar procesos de cambio, tanto en la pantalla como en la vida real. La actriz continúa consolidando su carrera con cada nuevo proyecto, guiada por las historias que la emocionan y la impulsan a crecer.