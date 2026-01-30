Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

Netflix estrena el 20 de marzo el documental 'The Rise of the Red Hot Chili Peppers', centrado en los años formativos de la icónica banda de rock californiana

El próximo 20 de marzo, Netflix estrenará un documental sobre la banda Red Hot Chili Peppers. La producción narra los primeros años del grupo en Los Ángeles y la influencia de su guitarrista original, Hillel Slovak, quien falleció en 1988. El filme recorre la evolución de la banda y su amistad de la infancia, con testimonios de los miembros Flea y Anthony Kiedis. El documental explora cómo surgió uno de los grupos más importantes del rock, conocido por éxitos como “Under the Bridge” y “Californication”.

Según Variety, la dirección del documental está a cargo de Ben Feldman, reconocido por su trabajo en “Bug Out” y “Rich & Shameless”. El largometraje, titulado “The Rise of the Red Hot Chili Peppers”, promete una mirada cercana y poco habitual a la historia del grupo. La producción reúne entrevistas con allegados a Slovak y material exclusivo sobre el proceso creativo de la banda.

La producción documental explora los vínculos y desafíos de los Red Hot Chili Peppers, con testimonios exclusivos de Flea y Anthony Kiedis (EFE)

De acuerdo con la misma fuente, la película fue producida por Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment. La obra se proyectó de forma secreta en el Festival de Cannes el año pasado y luego tuvo funciones reservadas en Los Ángeles y Nueva York antes de ser adquirida por Netflix.

El documental cuenta con la producción de Marc D’Agostino y la edición de John Tarquinio, mientras que en la producción ejecutiva figuran Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak y el propio Feldman.

El documental se centra en los primeros años de la banda, marcados por la presencia de Hillel Slovak. Las entrevistas a Flea y Anthony Kiedis ofrecen detalles sobre la relación del grupo con Slovak y el desarrollo de su sonido.

El filme profundiza en la influencia del guitarrista Hillel Slovak en el sonido y la identidad de los Red Hot Chili Peppers, antes de su muerte en 1988 (Wikimedia)

El filme explora la dinámica interna de la banda y el impacto de la muerte de Slovak en 1988. Según Variety, la producción busca retratar el vínculo profundo de amistad que unió a los integrantes desde la adolescencia. La historia presenta las dificultades que enfrentaron y cómo lograron consolidarse en la industria musical internacional.

Con una trayectoria que supera los 40 años, Red Hot Chili Peppers se consolidó como uno de los grupos de mayor venta en la historia, con más de 120 millones de discos distribuidos en todo el mundo. El documental analiza los momentos clave de su carrera y el proceso detrás de canciones que marcaron a varias generaciones.

Ben Feldman, director del documental, expresó que la historia de la banda resulta universal por la fuerza de los lazos de la juventud. En una declaración difundida por Variety, Feldman señaló: “Es un verdadero honor asociarme con Netflix para llevar ‘The Rise of the Red Hot Chili Peppers’ a una audiencia global. En el fondo, es una historia sobre las amistades que moldean nuestra identidad y el poder duradero de los vínculos forjados durante la adolescencia”.

Dirigido por Ben Feldman y producido por Asta, Submarine y Polygram Entertainment, el documental incluye material inédito y entrevistas a íntimos del grupo (DF @irishsuarez)

La producción incluye imágenes inéditas y material de archivo que muestran escenas íntimas de la vida de la banda. El documental también profundiza en la influencia de Slovak en el sonido y la identidad de los Red Hot Chili Peppers.

La adquisición del documental por parte de Netflix representa un nuevo paso en la estrategia de la plataforma para fortalecer su catálogo de contenidos musicales. Según Variety, la película fue ofrecida de manera privada a compradores en Cannes y luego a un público selecto en Estados Unidos antes de su lanzamiento global.

Los productores ejecutivos Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak y Ben Feldman participaron activamente en el desarrollo de la obra. Marc D’Agostino se encargó de la producción y John Tarquinio de la edición. El trabajo conjunto de estos profesionales permitió construir un relato sólido y detallado sobre los orígenes del grupo.

La proyección secreta en el Festival de Cannes y las funciones reservadas en Los Ángeles y Nueva York anticiparon el interés por el documental antes de su compra por Netflix (Foto AP/Chris Pizzello)

La película se presenta como una oportunidad para conocer el lado menos visible de una banda que dejó huella en la música mundial. A lo largo del metraje, se destacan los desafíos personales y profesionales que afrontaron los integrantes. El documental ofrece un recorrido por la historia de la banda, sus logros y los momentos de crisis que marcaron su camino.

El estreno en Netflix abre la puerta a que un público amplio acceda a este relato. El documental promete captar la atención tanto de los seguidores de la banda como de quienes buscan conocer la historia de un fenómeno musical. La propuesta se perfila como una de las producciones más esperadas dentro del género documental musical de este año.

'The Rise of the Red Hot Chili Peppers' recorre los momentos clave de la banda y el proceso creativo detrás de éxitos como 'Under the Bridge' y 'Californication' REUTERS/Mario Anzuoni

La obra se suma al catálogo de producciones exclusivas de Netflix sobre grandes figuras y grupos de la música. La plataforma refuerza así su posición en el rubro de documentales, al ofrecer contenidos que exploran la vida y obra de artistas reconocidos a nivel mundial.

La expectativa en torno a “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” crece a medida que se acerca la fecha de estreno. Las primeras funciones privadas y la recepción en festivales internacionales anticipan un fuerte interés por parte de la audiencia y la crítica. Todo indica que el documental aportará una visión inédita y personal sobre la evolución de la banda californiana.

El lanzamiento global del documental, previsto para el 20 de marzo, estará disponible para todos los suscriptores de Netflix.