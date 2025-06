La historia detrás de ‘Under the Bridge’: el día que Anthony Kiedis tocó fondo y los Red Hot Chili Peppers cambiaron para siempre

La canción refleja la etapa más difícil de Kiedis y el papel de Los Ángeles como refugio emocional en su vida

“No quiero sentirme como lo hice ese día”, es una de las frases más repetidas en ‘Under the Bridge’, la icónica canción de los Red Hot Chili Peppers. El hit marcó un antes y un después para la banda que, hasta el día de hoy continúa tocando el tema en cada show. Si bien son muchos los que corean la letra e incluso tararean la melodía, pocos saben el angustiante significado detrás del clásico del grupo californiano.

La primera formación de los Red Hot Chili Peppers tenía en batería a Jack Iron, Flea Balzary en bajo, Hillel Slovak en guitarra y Anthony Kiedis en voz. Si bien los cuatro eran unidos, el vocalista y el guitarrista tenían una relación más estrecha. Los músicos no solo compartían escenarios sino también su adicción por las drogas.

La heroína era uno de los estupefacientes más consumidos por ambos. Al mismo tiempo fue lo que ocasionó la muerte de Slovak en 1988. El guitarrista murió por sobredosis el 25 de junio. Días después lo encontraron en su casa. El hecho no solo significó el fin de una etapa para los líderes del funk de la época, sino también fue un golpe duro para Kiedis quien decidió replantearse su relación con las drogas.

Según declaró en varias entrevistas, ‘Under the Bridge’ surgió como resultado del proceso de duelo y transformación personal. En su autobiografía, titulada Scar Tissue, Kiedis contó que la inspiración de la melodía surgió un día en el que los Peppers se encontraban grabando. Mientras, John Frusciante, quien entró en reemplazo de Slovak; y Flea Balzary, fumaban marihuana.

De regreso a su casa, Anthony experimentó una profunda sensación de soledad. Esto lo llevó a escribir una serie de versos que terminarían convirtiéndose en canción. Letra a letra, el cantante recordó los días oscuros en los que, como Hillel, buscaba heroína bajo los puentes de Los Ángeles.

En Scar Tissue, Kiedis menciona a Mario, un ex convicto de la mafia mexicana, quien lo acompañaba por el centro de Los Ángeles en busca de su próxima dosis. En una ocasión, bajo un intenso calor y tras varios días sin dormir, ambos cruzaron un pasaje bajo un puente de la autopista, un lugar al que solo podían acceder miembros de una pandilla mexicana.

“La razón por la que me dejaron entrar es porque Mario dijo que yo salía con su hermana, lo cual fue una mentira solo para que pudiéramos entrar ahí… Eso siempre se me queda grabado en la cabeza como un punto bajo de mi vida”, relató Kiedis en su biografía, según publicó LifeBoxset.

La muerte de Hillel Slovak por sobredosis impulsó a Kiedis a replantear su vida y escribir la letra de ‘Under the Bridge’ (Instagram: maxwantsback)

El éxito de Under The Bridge

Inicialmente, ‘Under the Bridge’ no estaba pensada para formar parte del álbum Blood Sugar Sex Magik. El tema nació como un poema personal, un ejercicio de catarsis para Kiedis.

Sin embargo, el productor Rick Rubin descubrió la letra al revisar el cuaderno del vocalista durante una visita a su casa. Rubin sugirió que la canción debía mostrarse al resto de la banda y grabarse, aunque Kiedis dudaba de que encajara con el estilo del grupo. Finalmente, Rubin convenció a Kiedis de compartir la letra con Flea y Frusciante, quienes rápidamente conectaron con el mensaje y comenzaron a trabajar en la música.

La estructura de la canción fue tomando forma a medida que los músicos añadían melodías y armonías. El tema culmina con una inspiración coral, en el que la voz de Kiedis se eleva acompañada por la intensidad de los instrumentos, generando un cierre que se ha vuelto característico del track.

Además de abordar la experiencia con las drogas, la letra de ‘Under the Bridge’ refleja el vínculo especial de Kiedis con Los Ángeles. El cantante expresó que, a pesar de sentirse aislado de sus compañeros de banda, la ciudad le ofrecía una especie de refugio emocional.

“Sentí que había desperdiciado tanto en mi vida, pero también sentí un vínculo tácito entre mi ciudad y yo. Había pasado tanto tiempo vagando por las calles de Los Ángeles y caminando por Hollywood Hills, que sentí que había una entidad no humana, tal vez el espíritu de las colinas y la ciudad, que me tenía en la mira y me cuidaba. Incluso si era un solitario en mi propia banda, al menos todavía sentía la presencia de la ciudad en la que vivía”, dijo Kiedis, según indicó LifeBoxset.

La canción terminó por convertirse en un relato de la etapa más difícil de Kiedis, marcada por la adicción, la soledad y el deseo de no volver a tocar fondo. “Under the Bridge” se consolidó como una de las composiciones más reconocidas de los Red Hot Chili Peppers, y su inclusión en Blood Sugar Sex Magik resultó fundamental para la evolución musical de la banda.

Este tema no solo narra la historia personal de Kiedis, sino que también refleja la transformación de la agrupación y su capacidad para abordar temas complejos a través de la música.