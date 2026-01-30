Este fue elegido como el momento cinematográfico más épico de los últimos 50 años

La escena ha sido calificada como la más épica en el último medio siglo (Crédito: BF Distribution)

El cine ha regalado escenas que quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva y frases que trascendieron a ser parte de la cultura popular. Esta semana, una nueva encuesta citada por Daily Mail volvió a poner en discusión cuáles fueron los instantes más inolvidables del séptimo arte en el último medio siglo.

La investigación, realizada por la consultora OnePoll para la cadena de cines Vue, consultó a 2.000 fanáticos sobre sus escenas favoritas, bandas sonoras y las frases más recordadas del cine.

El primer lugar del ranking quedó en manos de uno de los giros narrativos más famosos de todos los tiempos: el momento clímax de la película The Empire Strikes Back (El imperio contraataca) que significó un antes y un después en la saga Star Wars.

La escena entre Darth Vader y Luke Skywalker cambió para siempre la narrativa de la saga Star Wars (Archivo IMBD)

La escena en la que Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre dejó sin aliento a millones de espectadores y sigue siendo citada décadas después. De hecho, la frase también es un ejemplo clásico del llamado “Efecto Mandela”, ya que suele recordarse erróneamente como “Luke, I am your father”, cuando en realidad no se menciona el nombre del personaje.

El imperio contraataca fue dirigida por Irvin Kershner y escrita por Leigh Brackett y Lawrence Kasdan a partir de una historia de George Lucas. Se estrenó el 21 de mayo de 1980 y fue la más taquillera de ese año, con una recaudación inicial de más de 400 millones de dólares a nivel mundial. Con el paso del tiempo, El Imperio contraataca fue revalorizada por la crítica y hoy es considerada como la mejor entrega de Star Wars

La producción, que se rodó entre Noruega y los estudios Elstree en Inglaterra, superó dificultades técnicas, lesiones de actores y cambios drásticos en el presupuesto que se disparó de 8 a más de 30 millones de dólares. Aun así, el resultado fue histórico: la película ganó dos premios Oscar, dos Grammy y un BAFTA, y en 2010 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación en el National Film Registry.

El Imperio contraataca fue la película más taquillera de 1980 y ganó dos premios Oscar. (Créditos: YouTube / Collective Culture)

El impacto de la escena ganadora también se explica por la figura de Darth Vader, uno de los antagonistas más influyentes de todos los tiempos. En 2025, una encuesta de la revista Empire lo consagró como el mejor villano cinematográfico de la historia. Según la publicación, el personaje combina tragedia y maldad, con una presencia imponente —encarnada físicamente por David Prowse y vocalmente por James Earl Jones— que genera asombro en cada aparición.

El resto del ranking: gritos, terror y heroísmo

En el segundo lugar del listado aparece una de las frases más icónicas de los años 90: “Soy el rey del mundo”, pronunciada por Leonardo DiCaprio como Jack Dawson en Titanic. La escena en la proa del barco se convirtió en un símbolo del cine romántico y en una de las imágenes más reproducidas de la historia.

Leonardo DiCaprio ocupó el segundo lugar del ranking con su emocionante escena en el Titanic (Captura de video)

El tercer puesto fue para una secuencia que definió el terror moderno: la impactante escena del “chestburster” en Alien. El momento en que la criatura irrumpe violentamente desde el pecho de una de sus víctimas sigue siendo, décadas después, una de las escenas más perturbadoras jamás filmadas.

El ranking continúa con el crudo desembarco de Normandía en Rescatando al soldado Ryan, que ocupa el cuarto lugar. La recreación de la batalla, dirigida por Steven Spielberg, es considerada una de las representaciones bélicas más realistas en la pantalla grande. En el quinto puesto se ubicó la huida del T-Rex en Jurassic Park, una secuencia que revolucionó el uso de efectos especiales y marcó a toda una generación.

El desembarco de Normandía en Saving Private Ryan fue reconocido como uno de los momentos más impactantes del cine bélico (Archivo IMBD)

La lista también incluye otros momentos inolvidables como el rayo que impacta en la torre del reloj en Back to the Future, el discurso por la libertad en Braveheart y la icónica fuga bajo la lluvia en The Shawshank Redemption.

La encuesta también exploró qué películas tienen las mejores bandas sonoras. Grease encabezó esa categoría con el 22% de los votos, mientras que Star Wars y Dirty Dancing compartieron el segundo lugar con el 18%. En cuanto a frases memorables, la favorita fue “I’ll be back”, de Arnold Schwarzenegger en The Terminator, seguida por “Go ahead, make my day” de Clint Eastwood en Impacto fulminante y “Life is like a box of chocolates”, dicha por Tom Hanks en Forrest Gump.