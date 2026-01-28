Harrison Ford se refirió al fracaso de la quinta entrega de Indiana Jones: “Yo pensaba que quedaba otra historia por contar”

Indiana Jones y el dial del destino - Trailer

Harrison Ford aceptó públicamente el bajo rendimiento en taquilla de la última entrega de la saga, Indiana Jones y el Dial del Destino. El actor, conocido por su icónico papel, reconoció que la decisión de rodar una quinta película surgió de su deseo personal de dar cierre a la historia del arqueólogo más famoso del cine. “Estas cosas pasan”, afirmó Ford en declaraciones recogidas por SensaCine. El actor sostuvo que sentía que aún quedaba una historia por contar y que era necesario mostrar una faceta diferente de Indiana Jones.

Un cierre buscado y una apuesta personal

La motivación de Ford para embarcarse en un nuevo rodaje se centró en evitar que la saga terminara con "El Reino de la Calavera de Cristal“. El intérprete explicó que buscaba una conclusión alejada del tono habitual y que reflejara a un personaje más vulnerable, consciente del paso del tiempo y de sus propias limitaciones. Esta intención de mostrar una evolución en Indiana Jones marcó la producción desde su inicio.

'Indiana Jones y el Dial del Destino' fracasa en taquilla, recaudando USD 383,9 millones frente a los 419 millones de presupuesto

El resultado, sin embargo, no correspondió a las expectativas financieras. Con un presupuesto de USD 419 millones, ‘El Dial del Destino’ recaudó a nivel mundial apenas USD 383,9 millones, según cifras de SensaCine. Esta diferencia evidencia el contraste con la entrega anterior, que en 2008 había alcanzado los USD 786,6 millones en taquilla global. La brecha entre la inversión y los ingresos dejó en evidencia el desafío de revivir franquicias de larga data en un mercado cada vez más competitivo.

Consecuencias inmediatas para la franquicia

El impacto comercial negativo tuvo consecuencias directas para el futuro de la saga. Kathleen Kennedy, expresidenta de Lucasfilm, descartó de forma tajante la posibilidad de un reinicio inmediato de Indiana Jones. En una entrevista con Deadline, Kennedy afirmó: “No creo que Indy esté acabado, pero no creo que nadie esté ahora mismo interesado en explorarla”. La declaración refleja la cautela actual de los estudios frente a inversiones de alto riesgo tras resultados por debajo de lo esperado.

La quinta película de Indiana Jones presenta a un protagonista más vulnerable y consciente del paso del tiempo (Créditos: Disney+)

La decisión de frenar nuevos proyectos implica también un periodo de reflexión sobre el legado de Indiana Jones y el lugar que ocupa en la cultura popular contemporánea. Sin una hoja de ruta concreta, el futuro del personaje queda en suspenso, a la espera de que surja una oportunidad o una visión renovada para continuar la franquicia.

Cambios en la dirección y el reparto

La saga, iniciada en 1981 con "En busca del arca perdida“, ha tenido una evolución significativa a lo largo de las décadas. Las tres primeras películas estuvieron bajo la dirección de Steven Spielberg y consolidaron a Indiana Jones como un referente del cine de aventuras. Para esta quinta entrega, la dirección fue asumida por James Mangold, marcando un giro en el estilo narrativo y visual de la franquicia.

Phoebe Waller-Bridge se suma al reparto como Helena Shaw, la ahijada del icónico arqueólogo en el reciente estreno (Créditos: Disney+)

Además, el reparto incorporó a Phoebe Waller-Bridge, quien interpretó a Helena Shaw, la ahijada del protagonista. El guion llevó a los personajes a un inesperado viaje temporal hasta el año 214, un recurso que generó debate entre los seguidores y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la película. La integración de nuevos personajes y líneas argumentales buscó revitalizar la historia, aunque el resultado final dividió opiniones entre críticos y público.

Ford y su despedida del personaje

Sin proyectos a la vista para continuar la saga, Ford ha reiterado que la producción de “El Dial del Destino” fue una decisión completamente consciente y personal. El actor expresó su satisfacción por haber podido dar un cierre a la trayectoria de Indiana Jones bajo sus propias condiciones. La despedida no solo representa el final de una era para el personaje, sino también un punto de inflexión en la carrera de Ford y en la historia del cine de aventuras.

Sin proyectos futuros anunciados, 'El Dial del Destino' queda como el cierre definitivo de la saga bajo la visión personal de Ford (REUTERS/Mario Anzuoni)

La última entrega de Indiana Jones deja así una huella ambivalente: por un lado, el reconocimiento de los desafíos que enfrenta el cine de franquicias en la actualidad; por otro, la voluntad de sus creadores y protagonistas de ofrecer una despedida fiel al espíritu original, aunque los resultados no hayan alcanzado el éxito esperado.