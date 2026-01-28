Entretenimiento

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

El protagonista de la biopic del célebre boxeador británico explicó cómo transformó su mente y cuerpo para encarnar al ícono pugilista. Entrevistado por Esquire, detalló la entrega total ante los desafíos más exigentes de su carrera actoral

La película ‘GIANT’ explora temas de identidad, pertenencia y discriminación, reflejando la experiencia personal de Amir El-Masry como británico-egipcio (True Brit Entertainment)

Amir El-Masry afronta el desafío de protagonizar “GIANT”, la biografía cinematográfica de “Prince” Naseem Hamed, en un momento decisivo para su carrera. Para el actor británico-egipcio, asumir este papel implicó una transformación física y mental, además de inspirarse en figuras como Pierce Brosnan, según relató en su charla con Esquire.

La preparación para interpretar al famoso boxeador británico requirió una entrega absoluta durante cuatro semanas exigentes. “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio, seguí una dieta alta en calorías y trabajé el acento de Sheffield para captar la esencia de Prince Naseem”, detalló.

En una misma sintonía, la formación actoral incluyó sesiones con la especialista en movimiento Polly Bennett, pero El-Masry matizó que decidió no reunirse personalmente con Hamed durante este proceso. Debido a esto, reflexionó: “Al principio quería acercarme a él, pero comprendí que tenía sentido dejar espacio entre nosotros. Es sencillo idealizar cuando conoces a quien vas a interpretar, y la clave está en olvidar lo que sabes y enfocarte en el guion”.

El proceso de preparación del
El proceso de preparación del protagonista de ‘GIANT’ incluyó entrenamientos de 12 horas diarias, una dieta controlada y la adopción del acento de Sheffield (REUTERS)

Primer encuentro y reacción de Prince Naseem

El encuentro directo entre actor y boxeador ocurrió en el Festival de Cine del Mar Rojo, en Egipto, durante el estreno del filme. “Toda la proyección lo observé de reojo; él mantenía una expresión inexpresiva”, recordó.

Al finalizar, Hamed le dio un mensaje significativo: “Cuando la función terminó, se giró y me dijo ‘Bismillah, hermano, vas a recibir mucho ayn, tienes que cuidarte’”. El término hace referencia al ‘mal de ojo’ o la envidia.

El-Masry añadió que el momento continuó cuando Hamed “trajo a sus hijos y el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo”. Después, poniéndole el cinturón, le expresó: “Ahora sabes lo que siente un verdadero campeón”.

Pierce Brosnan y su lección de la salud

En el rodaje, la presencia de Pierce Brosnan fue determinante para El-Masry. “Él fue mi James Bond. Tiene un carisma natural y, al mismo tiempo, es sencillo y cercano”, relató, sobre el actor que interpreta al entrenador Brendan Ingle.

La experiencia junto a Brosnan no se limitó a la actuación. “Entre escenas, hablaba con su esposa y sus hijos, lideraba el equipo y fue muy protector cuando me disloqué un dedo”, explicó el intérprete. Tras esa lesión, Brosnan le dio un consejo claro: “La salud es lo más importante. Olvídate de la película. Yo aprendí esa lección cuando me rompí la pierna trabajando. Cuídate”. Para El-Masry, ese gesto de cuidado quedó grabado.

Pierce Brosnan, quien interpreta al
Pierce Brosnan, quien interpreta al entrenador Brendan Ingle, transmitió lecciones clave sobre la importancia de la salud y el autocuidado en el rodaje (True Brit Entertainment)

Identidad con desafíos en la industria audiovisual

“GIANT” aborda temas de identidad y pertenencia, cuestiones con las que el artista se siente profundamente identificado. “Algunas escenas me recordaron vivencias propias. Cuando pasas por situaciones similares, tu mente se bloquea; es un estado de shock. Sabía que debía incorporar eso en mi actuación”, compartió.

El actor de 35 años subrayó que sus experiencias, aunque dolorosas, no se comparan con las dificultades de Prince Naseem. Ante esto, planteó: “El film muestra los obstáculos que él superó fuera del ring”. Hijo de padre egipcio y criado en Londres, reconoció haber enfrentado discriminación, y relató cómo su madre lo animó a superar la timidez a través de clases de teatro.

Amir El-Masry consolidó su carrera
Amir El-Masry consolidó su carrera en Egipto, ganó premios internacionales por ‘Limbo’ y destaca la relevancia de dar voz a los refugiados en el cine (REUTERS)

“De niño, necesitaba llevar capa de superhéroe o máscara de Batman para sentirme seguro. Sin eso, era muy tímido y dependía de mi madre para todo”, recordó. Más adelante, encontró refugio en el cine y tuvo como referente a Omar Sharif. Un momento decisivo fue conocerlo gracias a su padre: “A los 18 años, mi padre conoció a Omar Sharif en Francia y acabé hablando con él por teléfono; esa charla me abrió la puerta a mi primer filme en Egipto”.

Trayectoria y nuevos proyectos

El-Masry consolidó su carrera en el cine egipcio y completó su formación en la Academia de Arte Dramático de Londres. Participó en títulos como The Night Manager y Limbo, por el que recibió premios internacionales. “Interpretar a un refugiado sirio en Limbo fue fundamental. Ben (Sharrock, director) confió en mí frente a opciones más reconocidas. La película otorga voz y visibilidad a los refugiados”, afirmó.

A través de ‘GIANT’, Amir
A través de ‘GIANT’, Amir El-Masry y el equipo aspiran a promover integración, empatía y la representación positiva de un boxeador musulmán en Occidente (True Brit Entertainment)

Su camino en la industria occidental supuso retos adicionales para el actor. A propósito de esto, comentó: “Crecí creyendo que podía ser quien quisiera, pero el cine te recuerda que eres musulmán, árabe, norafricano. Me di cuenta de que sería más complicado de lo que imaginaba. Me esforcé por ser ingenuo ante las barreras y continuar sin dejar que el ruido externo me afectara”.

Entre sus próximos proyectos, anunció su participación en 100 Nights A Hero y la creación de su productora, Helm World. Pero insistió en que su prioridad es que “GIANT” conecte con la audiencia y propicie reflexión.

