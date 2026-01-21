Deportes

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El ex pugilista profesional británico narró en “High Performance” cómo su extraordinaria seguridad personal fue determinante para construir una carrera única e inspirar nuevas generaciones. Además explicó por qué decidió retirarse abruptamente

El legado de Naseem 'Príncipe' Hamed en el boxeo mundial es recordado por su estilo original y su carisma sobre el ring

Recordado como una figura revolucionaria y campeón mundial del peso pluma, Naseem “Príncipe” Hamed dejó una huella imborrable en el boxeo por su originalidad dentro y fuera del cuadrilátero. Años después de su abrupto retiro, el propio Hamed explicó en el pódcast High Performance las verdaderas razones que lo alejaron del deporte, además de reflexionar sobre su estilo único, sus motivaciones y el sentido de su legado.

“Todo en mi carrera fue distinto. Nada fue convencional”, declaró en su reciente charla con Jake Humphrey y Damon Hill, subrayando la convicción con la que siempre se mostró en el ring.

Su característico estilo, repleto de movimientos impredecibles, entradas teatrales y confianza total, lo consolidaron como un atleta extravagante. En relación a esto, relató: “Quería poner mi sello en el boxeo. Que quedara claro que había llegado alguien completamente diferente, que lo haría todo a su manera, lejos de cualquier molde”.

El ex peleador de 51
El ex peleador de 51 años valoró su rol disruptivo en la élite del boxeo, con una personalidad provocativa y un estilo que marcó un punto de inflexión (High Performance)

Esta singularidad lo volvió un referente en el espectáculo. “Me enorgullece haber abierto la puerta para que los ‘chicos pequeños’ del boxeo pudieran alcanzar grandes bolsas. Antes de mí, los pesos ligeros no ganaban lo que los grandes”, destacó.

Asimismo, afirmó que esa confianza tenía un fundamento real y señaló: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival. Ese era el nivel de seguridad que tenía en mis habilidades”.

Entrenamiento y confianza: la construcción de una leyenda

Gran parte de su éxito, sostuvo, que se basaba en hábitos poco comunes y la visualización del triunfo. “Había noches en que, a las dos o tres de la madrugada, levantaba a todo mi equipo. ‘Ahora entrenamos’, les decía”, recordó sobre sus sesiones.

Su preparación comenzó cuando tenía solo 7 años, y para él, la clave era ir siempre un paso adelante. Debido a esto, explicó: “Mientras otros chicos empezaban como amateurs a los 11, yo ya llevaba cuatro años de ventaja”.

La mezcla de talento, visión estratégica y autoconfianza marcó su boxeo. “En muchos combates, veía el golpe antes de darlo. La visualización era fundamental: primero lo imaginaba, luego lo hacía realidad. Las cosas pasaban dos veces para mí: en mi mente y luego en el ring”, aseguró. Además añadió: “Jamás sentí miedo ni nervios. Solo había una seguridad absoluta de que todo sucedería como yo lo había imaginado”.

La confianza de Hamed en
La confianza de Hamed en sus habilidades y su preparación desde los 7 años marcaron una carrera deportiva destacada (Grosby)

Motivos del retiro: la versión de Hamed

Interrogado sobre su retiro, el Príncipe Hamed respondió en el programa que las lesiones marcaron el final de su carrera. “Dejé el boxeo porque ya no podía rendir por las lesiones. Las manos, la espalda, la dificultad para dar el peso... Fue un proceso de desgaste físico”, argumentó.

Sobre su primera y única derrota profesional, reconoció la inevitabilidad del combate con Marco Antonio Barrera y el cierre de un ciclo. A propósito, mencionó: “Sabía que sería una lucha cuesta arriba. Llegué débil, había perdido mucho peso. Doy gracias a Dios por esa derrota, tenía que suceder”.

En cuanto al retiro definitivo, sostuvo: “No me costó tomar la decisión. Tuve una carrera increíble, 11 años como amateur y 10 como profesional. No tenía sentido forzar mi cuerpo ni arriesgar mi legado”. Sumado a esto, desestimó cualquier interés en regresar. “Invertí bien mi dinero, mi legado está intacto. No soy de los que vuelven una y otra vez. Cerré esa etapa en paz”, sentenció.

Naseem Hamed atribuyó su retiro
Naseem Hamed atribuyó su retiro a lesiones físicas y descarta cualquier regreso, priorizando su salud y legado (Grosby)

Fe, identidad y vida tras la fama

La fe musulmana representó para Hamed la base de su confianza y tranquilidad. “La fe y la confianza en uno mismo forman una combinación poderosa. Saber que Dios está conmigo, que tengo un don, eso me dio equilibrio en la adversidad”, afirmó.

A pesar de la fama y las presiones del entorno, intentó preservar su humildad. Es por ello que planteó: “Nunca me atrapó la fama. Para mí, el mayor logro es la felicidad y bienestar de mi familia. Comprarles una casa, aliviarles el peso de una hipoteca, eso vale más que cualquier título”.

No me considero nadie especial. Sigo siendo el hijo de inmigrantes, el chico humilde de la tienda de la esquina. La percepción ajena no me define”, remarcó.

Respecto a su histórico entrenador, Brendan Ingle, manifestó su deseo de reconciliación: “Me habría gustado decirle que, ya mayores y más sabios, no había resentimientos. Le di nombre al gimnasio, a Sheffield y a Yorkshire. Le debo mucho”.

El ex campeón mundial considera
El ex campeón mundial considera que su fe musulmana fue clave en su equilibrio personal y profesional (High Performance)

La industria y el boxeo moderno

Al analizar el cambio en el deporte, el expugilista observó el auge de los “YouTubers boxeadores” con distancia. “Está claro que el boxeo cambió. Es un juego de números ahora. No me molesta que otros ganen bien, pero lo que yo valoro es la búsqueda de legado verdadero”, aclaró.

Desde su visión defiende un ámbito más tradicional en el deporte, y expresó: “No tengo interés en ver peleas de quienes solo buscan dinero o fama rápida. Quiero ver campeones que lo dan todo por el boxeo”.

Aunque siente que no siempre se reconoce su aporte innovador, insiste en su orgullo: “Tal vez tarde mucho tiempo para que se valore lo que hice. Pero mi legado es haber dado un nuevo color al boxeo”.

El excampeón critica el enfoque
El excampeón critica el enfoque de los 'YouTubers boxeadores' y defiende el valor del legado tradicional en el boxeo (High Performance)

La mayor satisfacción para Naseem Hamed no proviene de los títulos ni del reconocimiento público, sino de su vida interior. Sostuvo que su fuente de alegría más constante es poder detenerse cada día, orar y mantener intacta su conexión espiritual, encontrando ahí la paz y el sentido que trascienden la fama y su pasado sobre cuadriláteros.

