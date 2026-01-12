Entretenimiento

“Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto”: la reflexión de Pierce Brosnan en el estreno de Giant

En diálogo con The Independent, el actor irlandés compartió su mirada sobre el oficio, el valor de reinventarse y el aprendizaje que le dejó interpretar a Brendan Ingle en la nueva película sobre el Príncipe Naseem Hamed

La película reconstruye el ascenso del boxeador británico-yemení Prince Naseem “Naz” Hamed desde la pobreza hasta el título mundial, y la relación con su entrenador Brendan Ingle, interpretado por Pierce Brosnan, en un Reino Unido atravesado por tensiones raciales y religiosas en los años 80 y 90 (YouTube/True Brit Entertainment)

El estreno de la película biográfica Giant, el 9 de enero, reunió a Pierce Brosnan y Amir El-Masry, quienes compartieron con The Independent cómo el relato del Príncipe Naseem Hamed busca inspirar a nuevas generaciones.

Brosnan interpreta al entrenador Brendan Ingle, mientras El-Masry da vida al emblemático boxeador británico de origen yemení en una historia que celebra la superación y la diversidad. Durante la preparación para el papel, Brosnan recurrió a una nariz protésica y una peluca, pasando largas horas en maquillaje cada mañana.

El actor reconoció que, a lo largo de su carrera, tuvo que equilibrar su imagen pública y sus propios desafíos personales: “A veces tomé decisiones que no debería haber tomado. Estaba luchando con quién era realmente y con la imagen que había construido de mí mismo. Pero, a medida que fui envejeciendo, sentí que tenía mayor libertad”.

El desafío de transformarse en pantalla

El actor de 72 años explicó que su formación teatral le enseñó a transformarse y que disfrutó interpretarse a sí mismo, aunque reconoció que no resulta sencillo. También destacó el desafío que implica dejar atrás la imagen pública construida a lo largo de los años y señaló que, si bien fue entretenido crear esa imagen, resulta igualmente interesante deshacerla.

Según la crítica, es una
Según la crítica, es una de las actuaciones más sensibles y reflexivas de Pierce Brosnan (Captura del tráiler: YouTube/True Brit Entertainment)

Su compañero de reparto, El-Masry, recordó la huella que dejó Hamed en su vida: “Fue uno de mis héroes de la infancia”, afirmó. “Ver a alguien así convertirse en campeón mundial fue increíblemente inspirador. Fue un modelo a seguir excepcional”, agregó.

El actor señaló que interpretar a una figura tan icónica exigió un profundo trabajo de caracterización, que lo llevó de la admiración a la exigencia física del rodaje.

La admiración entre ambos actores se trasladó al set. El-Masry considera a Brosnan “un modelo a seguir, no solo por su actuación, sino por su forma de ser”. Durante el rodaje, El-Masry se dislocó un dedo y Brosnan ordenó demorar la producción para priorizar la salud de su compañero.

El actor Amir El-Masry destaca
El actor Amir El-Masry destaca la influencia del campeón mundial Príncipe Naseem Hamed en su infancia y en la creación de su personaje en Giant (Captura del tráiler: YouTube/True Brit Entertainment)

“Me dijo: ‘Olvídate de todo, la salud es riqueza’. Tiene sus prioridades claras, porque en situaciones así siempre te preocupa si la producción se va a enfadar contigo”, relató El-Masry sobre el Brosnan.

Identidad, pertenencia y desafíos en la industria

Ambos actores encontraron un sentido personal en su participación en Giant. Brosnan expresó a The Independent que “ser actor es un juego muy caprichoso. Esa duda constante te acompaña, pero también es lo que te impulsa. Constantemente te construyes y luego te destruyes, de la mejor manera posible”.

El-Masry agregó: “En la actuación hay que tener la piel dura, pero también saber por qué se está en esto: hay que amar el oficio, y no tener segundas intenciones”.

La historia personal de cada actor se entrelaza con la de sus personajes. El-Masry, nacido en Egipto y criado en Londres, explicó: “Siempre estás pensando: ¿cómo salgo de esa casilla? Y no se trata solo de la raza, sino también de la religión, e incluso de cómo te comportas”.

La historia de Prince Naseem
La historia de Prince Naseem Hamed funciona como espejo para los actores, que vinculan sus propias trayectorias con los temas de identidad, pertenencia y marginación (REUTERS)

Aseguró que la industria suele encasillar y que ese desafío le resulta familiar, igual que le ocurrió a Hamed en el mundo del boxeo. Brosnan añadió: “Naseem y Brendan eran dos hombres apasionados y que sabían lo que era ser marginado por la sociedad”.

Brosnan repasó su propia infancia en Irlanda, donde fue criado por sus abuelos y luego se trasladó a Londres para reunirse con su madre: “Yo era un chico que venía de los campos y las orillas del río Boyne, intentando integrarme. Y teniendo que navegar por esta nueva tierra”.

El actor identificó matices de su pasado en los discursos de Ingle en la película, que abordan el odio, los prejuicios y el aislamiento. “También me vi reflejado en Naseem: este joven con tanta ambición, que intenta hacerse un lugar en el mundo, pero también consciente de que se está metiendo en la boca del lobo”, reflexionó.

Pasión, retiro y legado

El-Masry subrayó en entrevista la importancia de la autoconfianza y el sentido de pertenencia, al recordar que, de niño, pensaba que podía ser y hacer lo que quisiera, aunque con el tiempo la industria le mostró con rapidez quién era y lo encasilló.

Ambos actores subrayaron la importancia
Ambos actores subrayaron la importancia de la autoconfianza y el sentido de pertenencia como mensajes clave que transmite la película Giant (Captura del tráiler: YouTube/True Brit Entertainment)

Ambos reflexionaron sobre la jubilación y la pasión por su trabajo. El-Masry contrastó su carrera con el retiro temprano de Hamed y consideró que, para él, retirarse de la actuación a los 28 años simplemente significaría no amar lo que hace, y aseguró tener la certeza de que aún no ha sacado todo lo que necesita de la interpretación.

Brosnan, en la misma sintonía, expresó: “Es la vida creativa lo que me mantiene vivo. Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto. Llevo mucho tiempo en este camino. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer sino vivir la vida y el tiempo que me queda?”

Brosnan manifestó su deseo de que Giant transmita al público la convicción de que la pasión y la disciplina son vías para trazar el propio destino. En su opinión, la historia de Naz y Brendan enseña a tener valentía y a creer en uno mismo. “Espero que Giant también inspire a algunos chicos y chicas”, concluyó el actor.

