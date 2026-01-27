Las dos películas que Robert De Niro abandonó durante el rodaje por diferencias creativas

Robert De Niro es reconocido en Hollywood por haber abandonado dos rodajes que marcaron diferencia en la industria fílmica (REUTERS/Stephane Mahe)

Robert De Niro, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ha protagonizado dos abandonos notables de rodaje en su carrera, impactando de manera significativa ambos proyectos.

En cada caso, por motivos distintos —desde la incompatibilidad con el tono de una película cómica hasta las mencionadas “diferencias creativas”—, sus decisiones han evidenciado su rigor profesional y su disposición a retirarse si considera que no puede aportar de manera efectiva. Far Out ha documentado estos episodios, aún recordados en la industria.

A mediados de los años 70, De Niro ya gozaba de prestigio tras papeles en títulos como Mean Streets, Taxi Driver y, muy especialmente, El Padrino: Parte II de Francis Ford Coppola. Este contexto lo ubicaba entre los actores más buscados del momento.

El caso de “Bogart Slept Here”

Tráiler de "The Goodbye Girl"

Fue en ese periodo cuando De Niro fue seleccionado para protagonizar Bogart Slept Here, bajo la dirección de Mike Nichols y con guion de Neil Simon. El proyecto prometía reunir grandes talentos, pero, según explica Far Out, desde el inicio del rodaje la sintonía entre el actor, el tono cómico y la perspectiva del director resultó difícil.

El propio De Niro relató en el Festival de Cine de Tribeca: “La culpa fue mía. Yo no sabía ciertas cosas. Era un tipo particular de comedia —Neil Simon— que tenía un ritmo particular… Simplemente no funcionaba. Estuve grabando unas dos semanas. Fue lo peor. Me ha pasado quizá tres veces en mi vida experimentar algo así con un director”.

Ante la falta de entendimiento artístico, el actor decidió apartarse tras constatar que no lograría encajar en el papel. Esta salida condujo a la cancelación del rodaje en su forma original y a una transformación completa del proyecto. La película resurgió como The Goodbye Girl, con Richard Dreyfuss en el papel principal, una interpretación posteriormente premiada.

Far Out interpreta ese abandono como una señal de que, pese a su historial en comedias polémicas, De Niro prefiere retirarse antes que comprometer su entrega artística cuando detecta un desajuste irreparable.

El conflicto en “Edge of Darkness”

Tráiler de "Edge of Darkness"

Varias décadas después, en 2010, se repitió un caso similar bajo un marco completamente distinto. De Niro fue fichado para Edge of Darkness, una adaptación del conocido drama británico. El atractivo principal residía en el regreso de Mel Gibson a roles protagónicos tras años apartado del centro de la pantalla.

La participación de Gibson, aún envuelto en controversias en ese momento, generó tensión en el set. Según detalla Far Out, De Niro abandonó el filme tras una semana de trabajo, lo que obligó a reemplazarlo rápidamente por Ray Winstone.

El comunicado oficial citó “diferencias creativas” como razón de la separación, aunque hubo rumores de discrepancias personales. Sin embargo, no trascendieron detalles adicionales y la versión final de la película, a diferencia de la serie original, no alcanzó éxito comercial relevante.

La declaración del vocero de De Niro —según recogió Far Out— fue clara: “A veces las cosas no funcionan. Se trata de diferencias creativas”.

Decisiones que redefinen proyectos

Ambas salidas muestran cómo De Niro aplica criterios personales y artísticos según cada contexto, indicando cuándo apartarse puede ser una forma de preservar el resultado final de un proyecto. Far Out analiza que, pese a su experiencia en papeles complejos, el actor prioriza la coherencia con sus principios y su entorno laboral.

Las salidas de Robert De Niro reflejan su compromiso con la integridad artística en cada proyecto (Columbia Pictures)

Decisiones como estas no solo afectan la propia carrera de De Niro, sino que obligan a los estudios a adaptarse, reescribir guiones y hallar nuevos protagonistas, como ocurrió con Dreyfuss en The Goodbye Girl, quien dejó una marca imborrable en el filme.

En la industria cinematográfica, abandonar una película durante el rodaje implica riesgos, pero en ambos casos, De Niro ha dejado en claro su preferencia por la honestidad artística frente a la continuidad superficial. Este criterio lo distingue entre sus colegas y contribuye a su singularidad en Hollywood.

Incluso para intérpretes con tanta trayectoria, surgen desafíos que pueden hacer inviable continuar en un proyecto. Para figuras como De Niro, saber cuándo retirarse es parte de esa integridad que define una carrera.