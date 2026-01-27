Foo Fighters confirmó que lanzará un nuevo disco antes de su gira por Australia

Foo Fighters confirma el lanzamiento de un nuevo disco antes de la gira australiana, generando expectativa entre sus seguidores globales

Foo Fighters lanzará un nuevo disco antes de su próxima serie de conciertos en Australia, según confirmó Dave Grohl durante un show en Launceston, Australia, el último fin de semana. El músico adelantó que el álbum saldrá antes de las presentaciones previstas para el 14 de enero de 2027, fecha de su cumpleaños. Así, la banda norteamericana suma un nuevo material a su discografía y los fanáticos esperan con expectativa la fecha de lanzamiento.

De acuerdo con Indie Hoy, el anuncio se realizó frente al público australiano, donde Grohl expresó que el grupo ya completó el proceso de grabación del disco. No se reveló el título ni detalles sobre la cantidad de canciones incluidas. La noticia genera interés global, ya que Foo Fighters mantiene una base de seguidores fiel y activa.

Este lanzamiento representa el sucesor de But Here We Are, editado en 2023. El álbum anterior marcó el regreso de la banda tras la muerte del baterista Taylor Hawkins, ocurrida en marzo de 2022. Foo Fighters continúa mostrando energía creativa y fortaleza frente a los desafíos recientes.

Dave Grohl anunció que Foo Fighters ya terminó la grabación del álbum, cuyo lanzamiento precede a los conciertos en Australia a inicios de 2027 (Instagram)

El impacto de la pérdida de Taylor Hawkins

Hawkins falleció el 25 de marzo de 2022 en Bogotá, Colombia, durante una gira de la banda por Sudamérica. Antes de dar la noticia de su muerte, se supo que habían cancelado el concierto de ese día y el resto de su gira debido a una “situación médica muy grave”. Foo Fighters confirmó la muerte del baterista en sus redes sociales esa noche.

Según precisó Indie Hoy, el último trabajo de estudio de Foo Fighters, publicado el 2 de junio de 2023, tuvo una carga emocional especial. Dave Grohl grabó todas las pistas de batería del disco, lo que reflejó el proceso de duelo y reconstrucción del grupo. La muerte de Hawkins generó un período de introspección y redefinición para la banda.

Durante 2024, Foo Fighters mantuvo su presencia en la escena musical. Publicó dos temas: “Today’s Song” y “Asking for a Friend”. Además, confirmó una gira por Norteamérica junto a Queens of the Stone Age, reforzando su vigencia y capacidad de convocatoria.

El grupo mantuvo una agenda activa, alternando entre estudios de grabación y escenarios internacionales. Este ritmo constante fortaleció el vínculo con sus seguidores y permitió que la banda siga renovando su propuesta.

El sucesor de 'But Here We Are', el nuevo disco de Foo Fighters, llega tras la etapa de duelo por la muerte del baterista Taylor Hawkins (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

Reestructuración interna y el cruce de bateristas

Según la misma fuente, el anuncio del nuevo disco coincidió con un cambio significativo en la formación de la banda. Josh Freese, quien asumió la batería tras la muerte de Hawkins, dejó su puesto y regresó a Nine Inch Nails. En su lugar, Ilan Rubin, exbaterista de NIN, se incorporó a Foo Fighters.

Este cruce generó especulaciones sobre un posible intercambio planificado entre ambos grupos. Sin embargo, Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, aclaró en una entrevista con Consequence que todo ocurrió de manera espontánea. Reznor explicó que la banda ya había considerado el regreso de Freese antes de que Rubin formalizara su salida.

La logística de las giras de ambas bandas influyó en la decisión. Nine Inch Nails tiene programada una nueva etapa de presentaciones a partir de febrero de 2026, lo que complicó la continuidad de Rubin. Frente a este escenario, Reznor optó por contactar a Freese, quien ya había tocado con NIN entre 2005 y 2008.

Foo Fighters mantiene vigencia durante 2024 con la publicación de nuevas canciones y una gira junto a Queens of the Stone Age en Norteamérica REUTERS/Jason Cairnduff

Las voces de los protagonistas

Reznor manifestó: “La realidad es que me sorprendió enterarme de que Ilan se iba a unir a Foo Fighters”. El músico valoró la experiencia y la relación previa de Freese con la banda. Además, subrayó la importancia de contar con músicos con quienes ya existe una historia compartida.

Por su parte, Josh Freese aclaró los rumores en una entrevista con Eddie Trunk en SiriusXM. El baterista indicó que no existió ningún acuerdo entre bandas. “No hubo ningún intercambio planeado. Si Ilan se iba de Nine Inch Nails para unirse a Muse o a cualquier otra banda, Trent me hubiera llamado igual. Cuando necesitó un baterista y yo estaba disponible, me llamó. Y le dije: ‘claro que sí’”, señaló Freese.

Estas declaraciones dejan en claro que la reorganización se debió a circunstancias logísticas y personales, sin que existiera un pacto formal entre Foo Fighters y Nine Inch Nails.

Foo Fighters mantiene vigencia durante 2024 con la publicación de nuevas canciones y una gira junto a Queens of the Stone Age en Norteamérica (Instagram Foo Fighters)

Expectativas por el nuevo lanzamiento

La expectativa por el próximo álbum de Foo Fighters aumenta a medida que se acerca la fecha de la gira australiana. Los seguidores esperan conocer el repertorio y descubrir hacia dónde se orienta la nueva propuesta musical. La banda, reconocida por su capacidad de adaptación y reinvención, mantiene su posición como una de las principales referentes del rock internacional.

El regreso al estudio y los cambios en la formación reflejan una etapa dinámica para Foo Fighters. El grupo continúa ampliando su legado, combinando la experiencia acumulada con la incorporación de nuevos integrantes.

El entorno musical global observa con atención cada paso de la banda, que se prepara para un nuevo ciclo de presentaciones y estrenos discográficos. Foo Fighters demuestra que la resiliencia y la creatividad siguen impulsando su trayectoria.