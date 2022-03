Ticmas te lleva al Lollapalooza: 10 curiosidades de Dave Grohl, líder de los Foo Fighters

Dave Grohl y Taylor Hawkins, de los Foo Fighters (REUTERS/Gaelen Morse)

La primera imagen de Dave Grohl que muchos conservan en su memoria es la de aquel chico que escondía la cara debajo de una espesa mata de pelo oscuro mientras le pegaba a la batería con una fuerza inusitada y Kurt Cobain cantaba que todo olía como a espíritu adolescente. Nirvana fue un cambio de época, un salto al futuro y al vacío.

Otros, más acá en el tiempo, recuerdan al hombre que, con el mismo pelo largo, pero ahora con barba, tocaba delante de Paul McCartney y Ringo Starr una versión alucinante y rockera de “Hey Bulldog”. Y, por supuesto, están los que trazan una línea directa entre Grohl y los Foo Fighters, la banda que, con casi tres décadas de historia, es una de las más grandes del mundo.

Los Foos tocaron en todos los lugares que uno se pueda imaginar: en Wembley, en el Madison Square Garden, en Old Trafford, en el Maracaná; tocaron en la Casa Blanca delante de Barack Obama, en Saturday Night Live y en el Carpool Karaoke de James Corden, y este año vuelven a tocar en la Argentina, lo harán en la tercera noche del Lollapalooza.

Dave Grohl y los Foo Fighters se presentan el 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro en una jornada en la que también estarán Babasónicos, Jane’s Adiction, Emmanuel Horvilleur, Jhay Cortez y muchos otros.

Joan Jett junto a Dave Grohl y Krist Novoselic, con Kurt Cobain desde la pantalla

Los diez hechos más curiosos de Dave Grohl

Las historias de las personalidades suelen tener —como las de todos— sucesos imprevistos o impensados, que, lejos de ser puras anécdotas sin contexto, dan una nueva amplitud de su identidad. Por eso, aquí traemos los diez hechos más curiosos en la vida de Dave Grohl:

1. El primer instrumento aprendió a tocar fue el trombón.

2. A los 13, Dave tocaba en una banda de covers. El momento más importante de la banda fue cuando tocaron “Time is on my side” en la versión de los Rolling Stones… en un geriátrico.

3. Cuando iba a la escuela, Dave quería ser ufólogo. Años después, en 1996, apareció con un cameo en un episodio de Los expedientes secretos X.

4. Fue el vicepresidente de su clase en el primer año de la escuela secundaria. Dicen que ponía temas punks en los altavoces antes de leer los avisos.

Dave Grohl de la banda estadounidense Foo Fighters. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

5. El Grammy que ganó por “There is nothing left to lose” lo usa para dejar abierta la puerta del dormitorio.

6. Una vez en un show saltó mal y se fracturó el tobillo. Pero como era la segunda canción, decidió seguir tocando antes de ir al hospital: tocó todo el concierto sentado y con una persona sosteniéndole la pierna.

7. Una de sus canciones favoritas es “Gangnam Style” de PSY.

8. El disco “One by One” (2002) tenía como título de trabajo “Tom Petty”. Justamente Grohl pudo haber sido el baterista de Tom Petty and the Heartbreakers. Los músicos se conocieron en Saturday Night Live. También tocó con David Bowie.

9. Está considerado como el baterista más rico del rock, después de Ringo Starr y Phil Collins.

10. Una vez, como regalo de Navidad, le vez grabó una canción a su novia de entonces: le dio la única copia y destruyó todos los másters. ¿Dónde estará esa cinta?