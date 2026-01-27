Entretenimiento

El ‘Skyscraper Live’ de Alex Honnold supera los 6 millones de visualizaciones en Netflix

Pese a contar con solo un día para sumar audiencia, el especial en vivo logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma

La hazaña de Alex Honnold
La hazaña de Alex Honnold en Taiwán ha acumuludao millones de reproducciones en Netflix. (Netflix)

Skyscraper Live, la transmisión en vivo del escalador Alex Honnold, logró captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

El especial, que mostró al reconocido atleta realizando una escalada sin cuerdas (free solo) por uno de los rascacielos más altos del planeta, alcanzó 6.2 millones de visualizaciones en Netflix y se posicionó como uno de los contenidos más vistos de la semana en la plataforma.

La escalada tuvo lugar en la torre Taipei 101, en Taiwán, un edificio emblemático que durante años ostentó el título de ser el más alto del mundo. El evento estaba programado originalmente para transmitirse en vivo el viernes 23 de enero, pero las condiciones climáticas obligaron a posponerlo para la noche siguiente.

Alex Honnold tuvo que posponer
Alex Honnold tuvo que posponer n día su ascenso por las condiciones climáticas. (REUTERS/Ann Wang)

Debido a la diferencia horaria, el retraso implicó que en Taiwán la escalada pasara del sábado por la mañana al domingo por la mañana. Este cambio redujo significativamente el margen de tiempo para acumular audiencia dentro del período de medición semanal de Netflix.

A pesar de contar solo con un día —del sábado por la noche al domingo por la noche— para sumar visualizaciones dentro del ranking del 19 al 25 de enero, Skyscraper Live logró ubicarse en el puesto número tres del Top 10 de series y programas en inglés.

El resultado fue considerado notable, especialmente tratándose de un evento en vivo y de alto riesgo, en un formato poco habitual para la plataforma.

En una entrevista concedida a Variety tras completar la hazaña, Alex Honnold explicó que ni la altura ni las condiciones meteorológicas fueron el principal factor de estrés durante la jornada. “Escalar siempre está a merced de la naturaleza”, afirmó.

Alex Honnold afirmó que ni
Alex Honnold afirmó que ni la altura ni el clima eran causa de su estrés durante la hazaña. (REUTERS/Ann Wang)

Según el deportista, su carrera entera ha estado condicionada por variables como el calor, el frío, el viento o la lluvia. “Eso no fue lo que lo hizo diferente”, señaló, destacando que lo verdaderamente estresante fue la presión de tratarse de una transmisión en vivo.

Por si fuera poco, el alpinista confesó que la posibilidad de posponer el evento le generó inquietud por el impacto logístico que tendría sobre el equipo técnico.

“Pensaba en la cantidad de personas involucradas, en los vuelos que debían cambiarse y en los hoteles que había que reorganizar”, explicó. Esa tensión, más que el desafío físico, marcó la diferencia con otras escaladas de su trayectoria.

Alex Honnold confesó que estaba
Alex Honnold confesó que estaba nervioso por tener que posponer una vez más el evento. (REUTERS/Ann Wang)

En el ranking semanal de Netflix, los dos primeros puestos fueron nuevamente para His & Hers, que lideró la lista con 17,2 millones de visualizaciones, y Agatha Christie’s Seven Dials, que ocupó el segundo lugar con 8,7 millones.

Detrás de Skyscraper Live, otros títulos destacados incluyeron Finding Her Edge en el cuarto puesto con 5,5 millones de vistas. La comedia guionada de Bert Kreischer, Free Bert, debutó en el Top 10 en el octavo lugar con 3,2 millones.

En cuanto al ranking de películas en inglés, The Rip, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, se mantuvo en el primer puesto por segunda semana consecutiva. El filme registró 40,4 millones de visualizaciones, una leve baja respecto a los 41,6 millones obtenidos en sus primeros tres días en la plataforma.

