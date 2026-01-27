Celebridades compartieron su experiencia en la tormenta invernal que azota los Estados Unidos

La cantante compartió imágenes de los estragos de la nieve y el frío. (Créditos: Instagram)

Este lunes, la tormenta invernal Fern paralizó gran parte de Estados Unidos con nieve, hielo y temperaturas extremas. Según informes locales, más de 30 estados fueron afectados, y alrededor de 175 millones de personas estuvieron bajo alerta por el inclemente frío.

De acuerdo con CNN, el fenómeno dejó al menos entre 20 y 21 muertes en estados como Texas, Louisiana, Tennessee, Pensilvania, Carolina del Sur y Nueva York.

Algunas de las víctimas murieron por hipotermia, mientras que otras perdieron la vida en accidentes vinculados a trineos y condiciones resbaladizas. Asímismo, más de un millón de usuarios se quedaron sin electricidad en el punto máximo de la tormenta, y aunque con el correr del tiempo parte del servicio fue restablecido, más de medio millón de clientes continuaban sin suministro en la mañana del martes, especialmente en Tennessee, Mississippi y Louisiana.

Celebridades mostraron lados contrastantes de la peligrosa tormenta de hielo y nieve (Composición/Capturas/Agencias)

Jessie James Decker y el “escenario de terror” en Nashville

Una de las figuras que mostró de forma más cruda las consecuencias de la tormenta fue Jessie James Decker. La cantante compartió en Instagram impactantes videos desde su propiedad en Nashville, Tennessee, donde reside desde hace casi dos décadas.

En las imágenes, difundidas el lunes 26 de enero, se observan árboles cubiertos por una gruesa capa de hielo que se quiebran repentinamente, ramas que caen sobre autos, líneas eléctricas comprimidas y un paisaje que esconde peligro detrás de su tranquilo “manto blanco”.

“Esto es lo que una sola noche de tormenta de hielo hizo en Nashville, Tennessee”, explicó Decker en uno de los clips, y aseguró que “nunca había visto algo así”.

En los videos se escuchan los fuertes crujidos de los árboles al partirse. Aunque su propia casa sufrió daños, la artista remarcó que la situación era aún peor en otras zonas de la ciudad y del estado, donde más de 200.000 personas quedaron sin electricidad y al menos tres personas murieron como consecuencia directa del temporal, según informó el diario The Tennessean.

Jessie James Decker mostró los graves daños por hielo en las inmediaciones de su casa de Nashville (Captura de Instagram)

Decker también aprovechó sus publicaciones para agradecer a los trabajadores de emergencia y a quienes reparaban las líneas eléctricas en condiciones extremas.

“No puedo imaginar por lo que están pasando, o lo incansablemente que están trabajando para ayudar a nuestra comunidad”, escribió.

Emily Ratajkowski y una postal polémica en Nueva York

Mientras en el sur del país el hielo provocaba destrucción y víctimas, en Nueva York la tormenta también se hacía sentir con fuerza. La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia y pidió evitar viajes innecesarios, mientras que las autoridades cerraron escuelas y suspendieron actividades. En ese contexto, Emily Ratajkowski sorprendió al publicar una imagen que contrastó con el tono de alarma general.

La modelo y actriz compartió una foto en la que aparece al aire libre, levantando una copa de vino en medio de la nieve, con un atuendo que desafía al frío: un buzo corto que dejaba su abdomen al descubierto, pantalones deportivos, pantuflas y un gorro.

Emily Ratajkowski posó en la nieve con un atuendo ligero mientras Nueva York permanecía bajo estado de emergencia por la tormenta.(Captura: Instagram)

En contraste, otras figuras públicas como Kelly Ripa y Andy Cohen, mostraron desde sus redes cómo permanecían confinados en sus casas, esperando que pasara el temporal.

Hilaria Baldwin y las críticas por un viaje “innecesario”

La reacción más criticada, sin embargo, fue la de Hilaria Baldwin. La esposa de Alec Baldwin publicó una serie de fotos y videos en Instagram mostrando a varios de sus hijos dentro de una peluquería en Manhattan, mientras la nieve se acumulaba en las calles.

En el pie de foto escribió que la familia había “desafiado la tormenta de nieve para cortarse el pelo”, e incluso bromeó con que una de las más pequeñas insistió en sumarse al plan porque su cabello estaba “muy largo”.

Hilaria Baldwin fue duramente criticada tras mostrar una salida familiar a una peluquería de Manhattan durante el avance de la tormenta Fern.(Composición/Capturas/Agencias)

Usuarios en redes cuestionaron el momento elegido para la salida de belleza, en pleno avance de la tormenta Fern. Otros apuntaron a la situación de los trabajadores del salón, sugiriendo que probablemente preferían regresar temprano a sus casas. En redes y en foros de comentarios, la decisión fue calificada como un ejemplo de mal juicio.