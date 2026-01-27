Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

Jennifer Aniston disfruta de esta nueva etapa con Jim Curtis. (Instagram/@jimcurtis1/AP)

Jennifer Aniston se acerca a un nuevo aniversario sentimental en un momento personal marcado por la calma, la estabilidad y la plenitud.

A casi un año de haber comenzado su relación con el hipnoterapeuta Jim Curtis, la estrella de Friends atraviesa una etapa que personas cercanas describen como una de las más maduras y equilibradas de su vida amorosa.

Según una fuente citada por PEOPLE, la actriz, de 56 años, y el también experto en bienestar forman una pareja especialmente compatible. “Jim es muy relajado, pero también enfocado y determinado. Hace las cosas con mucha calma y transmite una energía positiva que Jen adora”, aseguró el insider.

Esa serenidad, explican, contrasta de manera armoniosa con la personalidad de la actriz, a quien describen como “muy tipo A”, acostumbrada a asumir muchas responsabilidades y a exigirse constantemente.

Jennifer Aniston y Jim Curtis se complementan con sus personalidades. (Instagram/Jim Curtis)

De acuerdo con la misma fuente, Curtis se caracteriza por ser estable y centrado, alejado de los dramas y de la intensidad emocional que a menudo acompaña a las relaciones bajo el escrutinio público.

“No hay juegos emocionales ni altibajos. En muchos sentidos, es la relación más madura que ha tenido”, añadió.

El inicio de la relación también marcó una diferencia importante para Jennifer Aniston. Según el entorno de la pareja, la actriz y Jim Curtis comenzaron como amigos, algo poco habitual para ella en el plano romántico.

“Se tomó su tiempo para conocerlo. Ya sabía que le gustaban muchas cosas de él antes de que se volviera romántico”, explicó la fuente.

Jennifer Aniston no se precipitó para salir con Jim Curtis. (Créditos: REUTERS/Mike Blake. Instagram/ Jim Curtis)

Incluso hubo cierta reticencia inicial por parte de Aniston, quien valoraba profundamente la amistad y no quería arriesgarla. Finalmente, animada por amigos cercanos y bajo la premisa de que “la vida es corta”, decidió dar el paso.

Lejos de hacer grandes planes o de sentir presión por el futuro, la actriz se muestra cómoda con el presente.

“Está disfrutando cada momento. A esta altura, eso es suficiente para ella. No está persiguiendo nada. Está muy agradecida, tranquila y orgullosa de estar con él. Y juntos son realmente adorables”, comentó.

Los rumores de romance comenzaron a circular en julio de 2025 y poco después PEOPLE confirmó que estaban saliendo.

En noviembre, la pareja hizo oficial su relación en redes sociales cuando Jennifer Aniston compartió una imagen junto a Curtis con un mensaje cariñoso por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi amor querido”.

Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis tras felicitarloen s cumpleaños. (Instagram/@jenniferaniston)

Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, apareciendo juntos en contadas ocasiones públicas.

Recientemente, Jim Curtis habló por primera vez sobre la relación durante una entrevista en el programa Today, el lunes 26 de enero. Consultado sobre cómo se conocieron, explicó que fue a través de amigos en común.

“Nos presentaron, descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charla. Hablamos durante mucho tiempo y nos fuimos acercando poco a poco”, relató.

Jim Curtis reveló que intercambió mensajes con Jennifer Aniston antes de iniciar su relación. (Instagram/@jimcurtis1)

Aunque evitó precisar fechas, Curtis confirmó que llevan juntos “muchos meses, casi cerca de un año”. Durante la entrevista, el conductor Craig Melvin bromeó al notar que el invitado se sonrojaba al hablar de la actriz, algo que el propio Curtis admitió entre risas, dejando ver una faceta espontánea y sincera.

A comienzos de este mes, otra fuente aseguró que la artista cerró el año “muy feliz” y entusiasmada con lo que viene, especialmente con Jim Curtis a su lado.