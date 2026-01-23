Paul Mescal confesó su lado fan: de The Beatles a sus películas de comedia favoritas

El protagonista de la película "Hamnet", reveló aspectos desconocidos de sus gustos y recordó momentos claves de su última producción (Hera Pictures)

En un momento de crecimiento profesional y reconocimiento mundial gracias a sus interpretaciones, Paul Mescal abrió su mundo más personal en una entrevista exclusiva con Esquire. Expuso sus gustos artísticos, como la afición por la música, la literatura y la poesía, y cómo estos intereses influyeron en su carrera.

Admirador de los The Beatles, defensor de ciertos poemas y libros, el actor irlandés de 29 años compartió pasajes y recomendaciones habitualmente ausentes en los titulares. Con ejemplos concretos, su testimonio se adentró en la sensibilidad que lo caracteriza.

En exclusiva con Esquire, Paul Mescal demostró su sensibilidad en aspectos como el arte, la amistad y los rodajes (REUTERS)

Música y bandas favoritas

“La banda que más escuché este año fue The Beatles”, confesó. Además, sobre el repertorio del grupo, comentó: “Mi canción más escuchada fue ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Esa fue la número uno. Ahora estoy fascinado con ‘Michelle’ y también con ‘I Saw Her Standing There’. Tienen muchísimos temas buenos”. Sumado a esta fascinación, Mescal fue elegido para darle vida al papel de Paul McCartney en la serie de películas, sobre los integrantes del conjunto.

El intérprete también subrayó su aprecio por la escena irlandesa: “Siempre hablo de estos chicos porque, además de amigos, son magníficos músicos; se llaman The Vagabonds. Los vi en el Islington Assembly Hall y hemos coincidido varias veces".

“Hay algo especial en ciertos conciertos cuando la gente guarda silencio para que la música se escuche de verdad. Ellos son hermanos, tocan juntos y hacen la música irlandesa más impresionante que conozco. Tienen instintos musicales tan catárticos y conmovedores que pueden sentirse casi espirituales”, explicó en Esquire.

El actor irlandés reveló su fanatismo por The Beatles y participará en la serie de películas sobre la banda británica (Collage Infobae)

Libros con autores recomendados

En su diálogo, reveló los títulos que relee: “Me encanta el libro ‘Department of Speculation’ de Jenny Offill. También ‘The Sarah Book’ de Scott McClanahan. Son los dos que vuelvo a leer y siempre recomiendo”.

De esta manera, explicó el tipo de literatura que le atrae: “‘Department of Speculation’ es un drama sobre relaciones, construido de manera poética y conmovedora. Tiene estructura como en estrofas y recorre una relación por completo”.

Asimismo, el artista resaltó una frase que lo marcó: “‘Compré un abrigo de invierno y tú pusiste las manos en todos los bolsillos’. Siempre que la leo pienso: ‘Vaya, qué gran línea’”.

Poesía y poetas claves

Según narró, la poesía fue una revelación en su adolescencia. “No me gustaba la poesía con 15 o 16, pero recuerdo leer ”The Underground" de Seamus Heaney y “The Filling Station” de Elizabeth Bishop. Esos poemas me abrieron una puerta. Venía de participar en un musical escolar y, al darme cuenta de que el mundo no se desmorona, empecé a dejarme llevar por esas imágenes”.

Sobre “The Underground”, contó: “Es un poema sobre una pareja de recién casados en el metro de Londres. Es corto, pero deja una sensación increíble de ‘estoy casado y enamorado, pero ¿y ahora qué hacemos?’”. Mescal destacó la honestidad emocional que encontró en esos textos.

El intérprete recomendó 'Department of Speculation' de Jenny Offill y 'The Sarah Book' de Scott McClanahan como sus libros favoritos (Esquire)

Películas y cineastas preferidos

La comedia ocupa un lugar destacado en los gustos cinematográficos del actor. “Step Brothers siempre me hace reír. Me encantan los bloopers de esa época de la comedia de Hollywood. También Bridesmaids. La parte que más disfruto es cuando los personajes de Kristen y Rose compiten en el discurso de dama de honor. Es tan gracioso y tan incómodo que, aunque la veas más de una vez, siempre te pone nervioso”, relató.

Al repasar lo mejor del año pasado, fue directo: “Urchine, la película de Harris (Dickinson), me parece extraordinaria. Haber conocido a Harris, ver el artista que es y la vida que le ha dado a ese filme ha sido increíblemente satisfactorio. Es sinceramente mi favorita del año”. También mencionó como destacadas One Battle After Another e It Was Just an Accident.

Entre los cineastas que admira, mencionó al noruego Joachim Trier. “Me encantaría trabajar con él. No puedo esperar a ver Sentimental Value y me gustó mucho La peor persona del mundo. Es un cineasta impresionante”, señaló.

Paul Mescal elogió a Harris Dickinson y destacó 'Urchine' como la mejor película que vio el año pasado (REUTERS)

Anécdotas con recuerdos de rodajes

Mescal reconoció que suele quedarse con objetos de los rodajes. “Intento llevarme algo siempre. En Hamnet me llevé unos bancos largos y taburetes de ordeñe de la huerta. Son piezas viejas de madera que ahora tengo en casa”, contó.

Sobre los últimos días de filmación, expuso: “La última jornada tiene una sensación muy definida. Es como si todo se diera por terminado, como si ya no quedara nada por dar. Esperaba que Chloe, la directora, terminara la jornada ahí, y así fue. Esa mezcla de agotamiento y plenitud es realmente valiosa para mí”.

Al hablar de Jessie Buckley, su compañera en la película Hamnet, fue preciso y aseguró: “Lo más importante no fue un solo momento, sino la relación que nació. Sabía que había encontrado a alguien esencial en mi vida, dentro y fuera del set”.

La directora Chloe Zhao también marcó su experiencia: “Chloe es increíblemente delicada. Lidera el set de manera impecable, pero desde un lugar espiritual, a veces con total claridad y otras invitando a descubrir el sentido. Aprendí que se puede dirigir desde lo emocional y que eso beneficia mucho a los actores”.

El vínculo personal y profesional entre Paul Mescal y Jessie Buckley se consolidó en la película dirigida por Chloe Zhao (REUTERS)

Por otra parte, al evocar su infancia, recordó películas emblemáticas. “Diría que Indiana Jones y la Última Cruzada es una de mis favoritas de cuando era niño. Me fascinaba la secuencia del tren con el joven Indy, la disfrutaba muchísimo”, afirmó.

Durante la charla con Esquire, repasó el consejo fundamental recibido en la escuela de arte dramático: “Siempre lo digo, Lachlan Deagon, que era el director de la escuela donde estudié, decía: ‘No seas un imbécil’. Es el consejo que da a todos los que terminan".

Acerca de aquella enseñanza, remarcó: “Tenía toda la razón. Nuestro sector rebosa talento, pero también está lleno de idiotas. Puedes ser talentoso y trabajar una vez, pero si no eres una buena persona, tu talento no servirá de nada. La decencia es esencial para mí”.

El artista compartió su costumbre de guardar objetos de los rodajes, incluyendo piezas de madera del set de 'Hamnet' (Esquire)

El futuro profesional para Paul Mescal se apoya en los vínculos humanos que construye. Un ejemplo de ello es la relación con Jessie Buckley, que va mucho más allá del set y como compartió, esa complicidad está destinada a ser duradera en sus carreras.