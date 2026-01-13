Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) Crédito: (YouTube: Universal Pictures México)

El despliegue internacional de HAMNET, la nueva producción de Focus Features dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao, presentó una visión refinada sobre las complejidades del amor, la pérdida y la creatividad, atrayendo tanto la atención de la crítica como el respaldo de la industria. El filme, basado en la galardonada novela de Maggie O’Farrell, articuló la tragedia de la familia de William Shakespeare y el origen emocional de su obra Hamlet, consolidando así su estatus como uno de los títulos más esperados de la temporada tras conquistar los Globos de Oro 2026 a Mejor Película Dramática y Mejor Actriz para Jessie Buckley.

La escritora Maggie O’Farrell expuso las motivaciones y el trasfondo de la obra al señalar: “Siempre me pareció muy injusto para este niño que nadie hubiera hecho la conexión entre este niño llamado Hamnet y la obra que se escribió cuatro o cinco años después, llamada Hamlet”, según declaraciones recogidas en el material oficial de prensa. O’Farrell insistió en la invisibilidad de Hamnet en la historia literaria: “Este niño había quedado tan relegado, como un acontecimiento menor en la historia de su famosísimo padre. Por eso, lo que me impulsó a escribir el libro fue ponerlo en escena y decir que este niño era importante. Era querido. Sin él, no tendríamos Hamlet. Le debemos mucho a este niño, pero no se le mencionaba en absoluto”.

Hamnet explora la vida familiar de William Shakespeare y el origen emocional de su tragedia Hamlet, tras el éxito de la novela de Maggie O’Farrell. (Credito: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC)

La adaptación cinematográfica mantuvo la centralidad emocional del personaje de Agnes, esposa de Shakespeare, cuya interpretación recayó en Buckley. O’Farrell optó por el nombre original del personaje, explicando que “Ese papel recae en Agnes… La experimentada cetrera, recolectora y curandera es tan indómita como el exuberante y verde paisaje que rodea su hogar”, destacando el vínculo místico de Agnes con la naturaleza y su conducta poco convencional para la época.

La productora Liza Marshall relató el impacto de la novela antes del lanzamiento comercial: “Me senté y leí todo el libro en una sola noche y me enamoré por completo de él. Era una obra literaria extraordinaria y conmovedora”. En el desarrollo del proyecto, la producción sumó a Pippa Harris, Nicolas Gonda, Sam Mendes y Steven Spielberg, quien participó activamente desde Amblin Entertainment. Mendes justificó la elección de Zhao al precisar: “Liza, Pippa, Steven y yo consideramos que Chloé era la directora perfecta para este material. No sólo tiene un enfoque totalmente único para hacer cine, sino que también es una de las personas más empáticas que he conocido. Su estrecha colaboración con Jessie, Paul y el resto del elenco les permitió desarrollarse como actores de una manera extraordinaria y crear una película que combina crudeza y delicadeza de maneras nunca antes vistas”.

La película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y producida por Steven Spielberg, resulta una de las más esperadas tras conquistar dos Globos de Oro 2026. (Credito: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC)

La intervención de Spielberg también resultó determinante en el planteamiento artístico: “La hermosa y memorable narración de la novela best seller de Maggie O’Farrell merecía ser llevada a la pantalla por un cineasta que protegiera la integridad del material y demostrara una comprensión intuitiva del emotivo y complejo viaje que los personajes —y el púbico— emprenden a lo largo de la historia. Yo sólo conocía a una directora que podría llevar Hamnet a la pantalla con un cuidado tan compasivo, y esa es Chloé Zhao”. Remarcó la conexión de Zhao con el texto y su capacidad narrativa, al agregar: “Al adaptar la novela con Maggie, la humanidad inherente de Chloé, su infalible sentido de la narrativa y su don para conseguir interpretaciones extraordinarias impregnan cada fotograma de Hamnet”.

Por su parte, el productor Nicolas Gonda sintetizó las razones de la elección de Zhao: “Chloé posee un don excepcional para destilar las historias hasta su esencia más pura, descubriendo el alma que se esconde la estructura… se necesita a alguien con la sensibilidad y la curiosidad particulares de Chloé para descubrir no sólo los hechos, sino también las verdades emocionales que se esconden entre ellos”.

La adaptación de Hamnet examina la creatividad y la catarsis a través del arte, enfatizando la importancia del niño Hamnet en la obra de Hamlet.

O’Farrell abordó el vínculo de la película con la creatividad y la catarsis, al afirmar: “La película trata sobre por qué necesitamos el arte, por qué lo creamos, de dónde viene, de qué parte de tu alma proviene”. Zhao coincidió en que la obra resonó intensamente con su perspicacia creativa y relató su aproximación: “Sentí que el libro era muy envolvente. Fue una experiencia muy visceral. Fue una experiencia muy poética. Para mí, se leía casi como poesía, que es el tipo de lenguaje cinematográfico que me encanta… Sentí que este libro tiene un latido que coincide con el ritmo del latido de mi corazón como cineasta, y además me encantó la historia”.

La colaboración entre Zhao y O’Farrell fue central durante el desarrollo de la adaptación, tal como indicó Zhao: “No había duda alguna: tenía que hacerlo. Además, ella es una escritora increíble. Fuimos verdaderas compañeras”. La directora defendió su estrategia de alejarse del drama de época convencional para centrarse en lo visceral y contemporáneo: “Quiero intentar abrirles el corazón, ablandarlos para que puedan sentir las emociones que sienten estos personajes. Una vez que se conectan con nosotros, con la onda de nuestros personajes, también tienen la oportunidad de experimentar una catarsis”, con la intención de que el público viviera en pantalla el mismo proceso emocional de sanación retratado en la obra.

Jessie Buckley encarna a Agnes, la esposa de Shakespeare, reivindicando el papel central de la figura femenina en la adaptación cinematográfica de Hamnet.

O’Farrell reconoció el desafío y la distancia entre la literatura y el lenguaje visual del cine: “Sé cómo plasmar una narración en las páginas y sé cómo construir la trama de una novela —ese es mi trabajo y eso es lo que me apasiona. Pero nunca había escrito para la pantalla y no estaba segura de poder hacerlo. La mecánica de la narración es diferente, el lenguaje también lo es y, por supuesto, el lenguaje visual también lo es. Algo que aparece en las páginas como un pensamiento interior, como guionista, necesitas expresarlo a través del lenguaje visual o del diálogo real. Fue un ejercicio realmente interesante”.

El elenco incluye a Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn, con un equipo que integró figuras como el director de fotografía Łukasz Żal, la diseñadora de producción Fiona Crombie y el compositor Max Richter.

Hamnet llega a los cines de Argentina el 5 de febrero con una duración de 2 horas 5 minutos, consolidando su prestigio en festivales internacionales y premios.

La película, de 2 horas 5 minutos de duración, llegó finalmente a cartelera impulsada por su recorrido por festivales y premios, el prestigio de sus productores y la potencia de su propuesta artística. Llega a los cines de Argentina el 5 de ferbrero.