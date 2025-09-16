España Cultura

Paul Mescal revela su rutina para dar vida a Paul McCartney en el biopic de The Beatles: “Tratamos de hablar, caminar y pensar como ellos”

El actor ha compartido su preparación para encarnar al músico en la serie de películas que prepara junto al director Sam Mendes

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Paul Mescal dará vida a
Paul Mescal dará vida a Paul McCartney en la serie de películas de The Beatles

Paul Mescal se encuentra en pleno proceso de preparación para uno de los retos actorales más imponentes de su carrera: interpretar a Paul McCartney en cuatro biopics dirigidos por Sam Mendes previstos para 2028. Mientras ensaya día a día con el equipo de la producción, Mescal revela detalles de su método, su rutina y las lecturas que lo acompañan, configurando una aproximación obsesiva y meticulosa al personaje según publican medios estadounidenses.

En estos meses, la vida de Mescal gira alrededor de la figura del legendario músico. La rutina arranca temprano: a las 6:45 a.m. ya está en una furgoneta camino al estudio de Bobbington, donde el reparto ensaya largas horas. Durante el trayecto, escucha una y otra vez a The Beatles, embebiendo sus gestos, voces y matices. El día consiste en cargar la atmósfera del grupo, “caminar, hablar, actuar, pensar como ellos”, relata el actor. Al regresar, lo acompaña siempre de fondo la música de la banda, en una especie de inmersión constante, estrictamente planeada para empaparse de la esencia de McCartney.

Para Mescal, el reto técnico es mayúsculo. Ha comenzado a aprender a tocar la guitarra como zurdo —McCartney es zurdo, Mescal no— y lo considera imprescindible: “Sería impensable no hacerlo. Si no tocase como zurdo, parecería que no lo admiro lo suficiente”. Además, se exige perfeccionar las particularidades vocales y los movimientos en escena que caracterizan al músico británico. Este grado de detalle en su trabajo no es casual; obedece al modo de abordar cualquier nueva encarnación desde una intensidad casi obsesiva.

Las lecturas son otro pilar de su proceso. Recientemente se ha sumergido en John & Paul: A Love Story in Songs de Ian Leslie, una obra que redefine la relación creativa entre Lennon y McCartney, situándola en una esfera mucho más afectiva y colaborativa de lo que suele retratarse. El texto ha conmovido profundamente a Mescal, provocándole emociones intensas que, según reconoce, se manifiestan incluso en lágrimas mientras lee pasajes sobre la amistad y la creación musical. “Me ha cambiado la percepción de su historia”, admite. Para el actor, esta aproximación intelectual y emocional alimenta su capacidad de canalizar el personaje hacia la pantalla, dotándolo de matices y humanidad.

ARCHIVO - Los miembros de
ARCHIVO - Los miembros de los Beatles, Ringo Starr; Paul McCartney; John Lennon; y George Harrison, durante una rueda de prensa en Nueva York, el 23 de agosto de 1966. (AP Foto)

Obsesionado con los cuatro de Liverpool

El rigor en la preparación se traslada incluso al cuidado corporal y mental. La estructura le resulta vital: le gusta la regularidad de los ensayos, la rutina metódica. Ha mencionado que encuentra satisfacción en el marco de un “9 a 5” creativo, una jornada donde el trabajo repetitivo se convierte en disciplina formativa. El aprendizaje musical —incluida la adaptación de sus hábitos para tocar el instrumento con la mano opuesta— suma todavía más exigencia técnica a sus días.

El enfoque de Mescal va más allá de la capacitación física o la documentación: insiste en sumergirse en el carácter psicológico de McCartney, capturando tanto su vulnerabilidad artística como su talento inigualable para la colaboración. Lejos de basarse únicamente en la imitación, busca recrear la energía y la sensibilidad del músico, estableciendo una conexión para canalizar emociones legítimas en la interpretación.

Mientras repite ejercicios frente al espejo y consulta grabaciones históricas, Mescal también comparte con amigos y compañeros de reparto su pasión musical. Escucha obsesivamente a The Beatles, visita bares donde puede improvisar piezas en pequeños círculos nocturnos, y lleva esa devoción por la autenticidad a todos los detalles de su preparación. El día a día se mezcla con la biografía ajena: “Empiezo a sentirme Beatle, casi”, asegura.

Esta dedicación se suma a su historial de actuaciones guiadas por el trabajo de fondo: así sucedió en The History of Sound y Hamnet, donde la preparación implicó lecturas extensas, reflexiones sobre el dolor y métodos de introspección emocional complejos. En Hamnet, por ejemplo, recurrió a técnicas de sueño, ejercicios de Jung y sesiones con la directora Chloé Zhao para canalizar el inconsciente y reflejar el duelo de Shakespeare con autenticidad.

El proceso, lejos de agotarlo, se convierte en un estímulo constante. Mescal admite no tener facilidad para la relajación: suele pasar de la euforia al bajón dentro del mismo día, y la intensidad de la preparación le resulta, en muchos sentidos, tan absorbente como gratificante. Cada ensayo refuerza la meticulosidad de su transformación y alimenta la expectativa de un papel que le exige, como nunca antes, navegar la delgada línea entre lo real y lo interpretado.

Temas Relacionados

The BeatlesBiopicPaul MescalActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La increíble historia del hombre que se ‘autoproclamó’ rey de Andorra: sabía 22 idiomas, fue gigoló, espía y colaborador nazi

Se publica ‘El estafador que fue rey’, que llega acompañado de un documental alrededor de la inaudita vida de Boris Skossyreff, que todavía hoy sigue siendo objeto de estudio

La increíble historia del hombre

Leonardo DiCaprio romperá una de sus ‘normas’ protagonizando la esperada secuela de una de las grandes películas de los 90

El actor rescata un viejo proyecto para participar por primera vez en una continuación desde que debutase en el cine

Leonardo DiCaprio romperá una de

Hace siete años pasó desapercibida y ahora se convierte en un éxito en Netflix: el thriller con giros inesperados que triunfa en la plataforma

La serie que se emitió en Antena 3 Televisión tiene una nueva vida a través del ‘streaming’, al igual que ocurrió con ‘La casa de papel’

Hace siete años pasó desapercibida

La historia olvidada de los últimos fusilados del franquismo: “Aquello no fue un juicio ni tuvo nada que ver con la justicia”

La escritora y periodista Aroa Moreno Durán publica ‘Mañana matarán a Daniel’, una novela sobre las últimas ejecuciones de la Dictadura y los asesinatos de Xosé Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Solla

La historia olvidada de los

Si te gustó ‘La promesa’, esta es la serie española que triunfa en Netflix y que estrena un capítulo nuevo al día: un drama de época ambientado en el siglo XVIII

‘Valle Salvaje’ se encuentra ahora en plena emisión de su tercera temporada con 180 nuevos episodios ideales para los aficionados a los dramas de época

Si te gustó ‘La promesa’,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre de 89 años

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros