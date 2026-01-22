Oona Chaplin contó cómo se preparó para dar vida a Varang en Avatar: “La música metal me ayudó a conectar con la rabia”

El papel de Varang en Avatar: Fuego y cenizas enfrenta a Oona Chaplin con retos de captura de movimiento y exploración de emociones complejas

Oona Chaplin captó la atención internacional por su papel como Varang en Avatar: Fuego y cenizas. Su interpretación y el trabajo de captura de movimiento bajo la dirección de James Cameron generaron debates sobre los desafíos técnicos y artísticos de este tipo de cine.

En una entrevista para el canal de YouTube On Film…With Kevin McCarthy Podcast, relató cómo la historia, la familia y la música guiaron su proceso creativo.

El entorno familiar y la vocación artística

“Todo en la vida es una historia, incluso hacer el desayuno puede ser una historia”, reflexionó Chaplin al recordar su formación artística.

La actriz destacó la importancia de la identidad artística y emocional en su camino profesional dentro del cine internacional (YouTube: On Film…With Kevin McCarthy Podcast)

Desde niña, convivió con el cine: era habitual ver a su madre, Geraldine Chaplin, estudiar guiones y preparar personajes, mientras su padre, Patricio Castilla, aportaba conocimientos visuales como director de fotografía. “Mi casa siempre estuvo muy bien iluminada. Como hija de un director de fotografía, cada rincón está perfectamente iluminado”, bromeó en el podcast.

El hogar representó para la actriz un estímulo y, a la vez, una dificultad. “Durante años sentí culpa más que gratitud por los privilegios del apellido Chaplin, pero aprendí a asumirlos con responsabilidad y trabajo”, reconoció. Su acceso a la interpretación fue progresivo y estuvo lleno de dudas.

“Me resistí mucho tiempo, no quería hacerlo solo porque mi familia estuviera en esto. Pero a los 15 interpreté a Bottom en Sueño de una noche de verano y, tras el estreno, estaba completamente transformada. La energía sobre el escenario me atrapó”, contó en su diálogo con On Film…With Kevin McCarthy Podcast.

Herencia, innovación y referentes

Oona Chaplin reconoció la influencia del legado familiar Chaplin y relata la presión inicial que sintió al crecer bajo ese apellido (Malba Puertos)

La figura de su abuelo, Charles Chaplin, marcó la percepción de la actriz sobre el cine. “La diferencia técnica entre el cine de mi abuelo y lo que hacemos ahora es enorme, pero ambos usaron la última tecnología de su tiempo para emocionar y unir al público”, señaló.

Al comparar épocas, destacó cómo tanto Charles Chaplin como James Cameron, “cada uno en su tiempo, fueron grandes innovadores y unificadores desde el arte”.

La construcción del personaje y el trabajo técnico

La construcción de Varang fue un proceso poco convencional. Chaplin recurrió a la música metal para conectar con emociones intensas y explorar la rabia y el trauma del personaje. “La música metal, aunque no era mi género, me ayudó a conectar con la rabia y el trauma de Varang”, explicó.

Chaplin reveló cómo la música metal y la preparación técnica influyeron en la construcción de su personaje en Avatar (REUTERS/Disney)

En su playlist durante el rodaje figuraban Psychosocial y Duality de Slipknot, y Toxicity de System of a Down. “No soy fanática del metal, pero aprendí a apreciar su aspecto sinfónico y la catarsis que ofrece este tipo de música. Antes de cada jornada con el traje de captura de movimiento, necesitaba escucharla para desencadenar esa energía”, relató.

La captura de movimiento resultó esencial para dar vida a Varang. Chaplin lo describió como un proceso minucioso, que exige concentración y precisión bajo la mirada de Cameron. “Nos vestimos con trajes equipados con velcro y puntos de referencia, mientras cientos de cámaras captan hasta el más mínimo movimiento”, detalló.

La preparación, según la actriz, adquiere un carácter casi meditativo: “Ponerse el traje y los puntos es como un ritual de concentración. El nivel de atención en el set es intenso, y la dirección de Cameron establece un ambiente donde cada gesto importa”.

La actriz subrayó la complejidad de Varang, una antagonista marcada por el dolor y el trauma tras la erupción de un volcán en la historia

El entorno profesional también dejó huella. Trabajar con intérpretes como Sigourney Weaver, Zoe Saldaña, Sam Worthington y Stephen Lang fue, para Chaplin, una escuela de exigencia y respeto. “Cameron dirige como capitán de un barco, su energía contagia a todo el equipo”, mencionó en la charla recogida por On Film…With Kevin McCarthy Podcast.

Ver el resultado digital de una de las secuencias clave —la escena de la yurt— le causó impacto: “Sentí alivio y asombro. En el momento de filmar no siempre sabes si todo funcionó, pero al ver el resultado comprendí la potencia de esa escena”.

Varang: una antagonista marcada por el dolor

Chaplin subrayó la complejidad emocional de Varang. “No me gusta el término villano. Varang es una antagonista marcada por el dolor, las pérdidas y la desconexión espiritual”, afirmó.

El cine y la música se consolidan como lenguajes esenciales en la vida de Oona Chaplin y en su impulso para conectar generaciones y culturas a través de Avatar (Captura de tráiler oficial)

La historia del personaje, vinculada a la erupción de un volcán que marginó a su pueblo, refleja una búsqueda de poder nacida del trauma y la distancia con la Gran Madre Eywa. “Varang acude a la fuente de su dolor, pero no para sanarlo, sino para aprender a ser tan destructiva como aquello que la hirió”, analizó la actriz.

Familia, orgullo y generaciones

El impacto de Avatar: Fuego y cenizas se reflejó en su entorno familiar. “Mis padres entienden poco sobre la nueva tecnología del cine; no vieron las primeras entregas de Avatar y, durante la proyección, incluso preguntaban si comprendían la trama. Pero están orgullosos, aunque mi madre me repita a los 30 minutos que ya soy lo mejor de la película”, compartió entre risas.

El contraste la llevó a reflexionar sobre el cine como lenguaje universal y como vía para la conexión de generaciones. “Charles Chaplin unió al mundo en tiempos de guerra, y ahora veo a Cameron hacer algo similar en un momento de divisiones”, destacó.

El poder de la música en la vida y el cine

Chaplin compartió la experiencia de trabajar con figuras como James Cameron, Sigourney Weaver y Zoe Saldaña en un ambiente de exigencia y respeto profesional (YouTube: On Film…With Kevin McCarthy Podcast)

La música ocupa un lugar esencial en la vida personal y artística de Oona Chaplin. “Toco música casi todos los días; no soy profesional, pero la música es el corazón de mi vida”, señaló al podcaster.

Sobre la colaboración con el compositor Simon Franglen, expresó admiración: “Inventó instrumentos adaptados a los personajes de Pandora. Escribió más de 1.900 páginas de partitura para la película. El tema de Varang, cuando toma el arma en las manos, él lo llamó ‘Solo una chica frente a un arma, pidiendo que la ame’. Me encantaría participar en el coro o desde la música en próximas entregas”.

Expectativas y legado

Mirando hacia el futuro de Avatar, Chaplin se mostró expectante. “Leí partes de los guiones de la cuarta y quinta entrega, pero mi memoria se queda con fragmentos. Lo que más me interesa es ver cómo evolucionan los personajes tras romper sus propias reglas y cómo encaran la transformación que implica la guerra”, comentó.

Oona Chaplin reflexionó sobre la diferencia técnica e innovadora entre el cine de su abuelo Charles Chaplin y las producciones actuales dirigidas por James Cameron (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz reconoció que Varang dejó huella en su vida: “A veces, saco su confianza y su mando, me ayuda a recordar que puedo ocupar mi espacio y avanzar”.

En la parte final del diálogo con On Film…With Kevin McCarthy Podcast, Chaplin resaltó el valor del cine para inspirar y reunir al público en tiempos de división.

Formar parte de una película capaz de cruzar fronteras emocionales y culturales representa, para ella, una fuente genuina de alegría.