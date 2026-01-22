Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

La portada del álbum solista de Flea, 'Honora', muestra a Shahin, madre de Melody Ehsani, simbolizando memoria y resistencia en Irán

Flea, histórico bajista y miembro fundador de Red Hot Chili Peppers, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum solista, Honora, que llegará a las plataformas digitales el 27 de marzo. Lejos de una presentación convencional, el músico eligió una portada cargada de significado: una fotografía tomada en Irán a fines de los años 70, donde aparece Shahin, la madre de su esposa y diseñadora Melody Ehsani.

La imagen no fue una elección estética al azar. Flea explicó que la fotografía encierra una potencia emocional y simbólica que dialoga de forma directa con el espíritu del disco, uniendo memoria, identidad y lazos familiares en una obra íntima que busca ir más allá de lo musical.

La decisión de usar esta fotografía surgió durante el proceso creativo del disco, cuando Flea observó una postal enmarcada en su casa. La imagen representa no solo un homenaje a su suegra, sino también una declaración sobre la libertad y la resistencia.

Según precisó Indie Hoy, el arte de tapa refleja la conexión entre la familia de Ehsani y la historia reciente de Irán, marcada por episodios de persecución y exilio. La portada se concibió como una síntesis de memoria, identidad y esperanza.

Flea eligió una fotografía tomada antes de la Revolución Islámica para la tapa de 'Honora', conectando la historia familiar de los Ehsani con la actualidad iraní (Composición fotográfica)

El álbum, que llegará a través del sello Nonesuch Records, marca una nueva etapa en la carrera individual de Flea. El artista, conocido mundialmente por su destreza en el bajo, retoma aquí su relación con la trompeta, instrumento que tocó en su juventud.

Además, el primer sencillo, “A Plea”, ya está disponible para escuchar en línea y anticipa el tono introspectivo del disco.

Un retrato familiar cargado de historia

De acuerdo con lo informado por Melody Ehsani a través de sus redes sociales, la fotografía elegida como portada de Honora sobrevivió al exilio de su familia tras la Revolución Islámica de 1979.

La imagen, tomada en Irán antes de ese acontecimiento, cobró un sentido especial como testimonio de una época y de un país diferente al actual. Ehsani explicó que la foto se encontraba enmarcada en su casa y que Flea, al verla, decidió de inmediato que representaba el espíritu del nuevo álbum.

La imagen destacada en el disco 'Honora' sobrevivió al exilio de la familia de Melody Ehsani tras la persecución a los Bahá’í en Irán (REUTERS/Mario Anzuoni)

La diseñadora detalló que la historia familiar estuvo atravesada por la persecución religiosa. Su familia, perteneciente a la Fe Bahá’í, sufrió represión sistemática por parte del Estado iraní después de la revolución. Entre las consecuencias se contaron ejecuciones, prohibiciones para acceder a la educación y la pérdida de derechos civiles para los miembros de esa comunidad.

El arte de tapa se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria. Ehsani expresó que solo algunos álbumes de fotos familiares lograron salir del país, y que esa postal en particular acompañó a su madre en el difícil camino del exilio.

“Lo único que pudo traer consigo mi madre fueron algunos álbumes de fotos. Esta imagen estaba entre ellos”, compartió Ehsani en su cuenta de Instagram.

La persecución religiosa sufrida por la familia Ehsani incluyó ejecuciones, restricciones educativas y pérdida de derechos civiles en Irán (Captura de video)

La memoria del exilio y la vigencia de la denuncia

La experiencia de la familia Ehsani incluyó años de incertidumbre, temores y separaciones. Muchos de sus miembros no lograron abandonar Irán y afrontaron graves riesgos personales.

De acuerdo con Ehsani, su infancia estuvo marcada por el miedo constante a que sus seres queridos enfrentaran la muerte o la desaparición debido a la represión estatal. La diseñadora subrayó que las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Bahá’í persisten en la actualidad.

Según lo relatado por Ehsani, la fotografía elegida para la portada de Honora funciona también como una declaración política. El retrato de Shahin simboliza la dignidad de quienes resisten la discriminación y mantienen viva la esperanza en un Irán libre. El disco de Flea, al incorporar esa imagen, amplifica el mensaje sobre la importancia de recordar y visibilizar estas historias.

La portada, definida por su carga emocional, suma un valor testimonial al nuevo trabajo de Flea. El músico buscó transmitir, a través de este gesto, un mensaje de empatía y solidaridad con quienes han debido abandonar su hogar y enfrentar el desarraigo.

El nuevo disco de Flea combina su regreso a la trompeta y una búsqueda espiritual marcada por el anhelo de libertad y autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Honora”: un proyecto musical y espiritual

Flea manifestó que Honora representa un regreso a sus raíces musicales y una exploración de su lado más íntimo. El álbum toma distancia del sonido característico de Red Hot Chili Peppers e incorpora nuevos matices. La trompeta ocupa un lugar central en las composiciones del disco.

El primer sencillo, “A Plea”, ya puede escucharse en las plataformas digitales. En palabras del propio Flea, la canción expresa “un anhelo por un lugar de amor, donde pueda decir lo que pienso y ser yo mismo”. Esta búsqueda espiritual atraviesa el álbum y dialoga con el mensaje de la portada, que invita a reflexionar sobre la libertad, la identidad y la resistencia.

Honora llegará el 27 de marzo y será distribuido por Nonesuch Records. El lanzamiento promete abrir una nueva etapa artística para Flea, quien combina su experiencia personal con la historia de su familia política y los desafíos que enfrentan millones de personas en situaciones de exilio.